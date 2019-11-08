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Победа «Краснодара» и первое очко ЦСКА. Итоги 4-го тура Лиги Европы

вчера, 01:30

Завершились все матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. 

Результаты:

«Краснодар» - «Трабзонспор» 3:1 (2:0)
Голы: Асан 27 (автогол), Фернандеш 35, Игнатьев 90+3 - Тони 90+4

«Ференцварош» - «ЦСКА» 0:0
Удаление: нет - Набабкин 90+1

«Витория» - «Арсенал» 1:1 (0:0)
Голы: Бруно 90+1 - Мустафи 80

«Астана» - «АЗ Алкмар» 0:5 (0:1)
Голы: Боадю 29, Мидтше 52, Идрисси 57, Хацидиакос 75, Боадю 77

АПОЭЛ - «Карабах» 2:1 (0:1)
Голы: Лукас 59, Иоанну 88 - Медведев 10

«Дюделанж» - «Севилья» 2:5 (0:4)
Голы: Синани 69, Синани 80 - Даббур 17, Мунир 27, Мунир 33, Даббур 36, Мунир 66

«Копенгаген» - «Динамо» Киев 1:1 (1:0)
Голы: Стаге 4 - Вербич 70

«Лугано» - «Мальме» 0:0

«Базель» - «Хетафе» 2:1 (1:1)
Голы: Кабрал 8, Фрай 60 - Мата 45 (пенальти)

«Русенборг» - «Спортинг» 0:2 (0:2)
Голы: Коатес 16, Фернандеш 38

ЛАСК - ПСВ 4:1 (0:1)
Голы: Ранфтль 56, Фризер 60, Де Мелло 77, Де Мелло 82 - Швааб 5 (пенальти)

«Лацио» - «Селтик» 1:2 (1:1)
Голы: Иммобиле 7 - Форрест 38, Нтшан 90+5

«ЧФР Клуж» - «Ренн» 1:0 (0:0)
Гол: Рондон 87
Удаление: Рондон 90 - нет

«Стандард» - «Айнтрахт» 2:1 (0:0)
Голы: Ванхёсден 56, Лестьенн 90+4 - Костич 65

«Фейеноорд» - «Янг Бойз» 1:1 (1:0)
Голы: Бергейс 18 (пенальти) - Шпильман 71

«Рейнджерс» - «Порту» 2:0 (0:0)
Голы: Морелос 69, Дэвис 73

«Эспаньол» - «Лудогорец» 6:0 (3:0)
Голы: Мелендо 4, Лопес 19, Варгас 36 (пенальти), Кампусано 52, Педроса 73, Феррейра 76
Удаления: нет - Форстер 12, Горальски 34

«Вольфсбург» - «Гент» 1:3 (1:0)
Голы: Виктор 20 - Яремчук 50, Депуатр 65, Нгаду-Нгаджуй 76

«Александрия» - «Сент-Этьен» 2:2 (0:1)
Голы: Безбородько 84, Задерака 90+1 - Хазри 24 (пенальти), Камара 72

«Боруссия» М - «Рома» 2:1 (1:0)
Голы: Фасио 35 (автогол), Тюрам 90+5 - Фасио 64

«Вольфсберг» - «Истанбул» 0:3 (0:0)
Голы: Вишча 73 (пенальти), Кривелли 84, Кривелли 87
Удаление: Рнич 72 - нет

«Брага» - «Бешикташ» 3:1 (2:1)
Голы: Паулиньо 14, Паулиньо 37, Эдуарду 81 - Бойд 29
Удаление: нет - Ленс 44

«Вулверхэмптон» - «Слован» 1:0 (0:0)
Гол: Хименес 90+2
Нереализованный пенальти: Невеш 51 - нет

«Манчестер Юнайтед» - «Партизан» 3:0 (2:0)
Голы: Гринвуд 21, Марсьяль 33, Рэшфорд 49

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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
вчера в 10:35
Хетафе засудили. Чистый красивый гол отменил судья из за якобы офсайда а на повторах нет офсайда. Но еще есть шансы, удачи Хетафе в оставшихся матчах и больших побед!
VIPded
VIPded
   137 / 946
вчера в 06:02
Ну хоть так...
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 04:24
Быки красавцы! хоть кто то радет победами в еврокубках! армейцы тяжко идут .. не выйдут из группы.
makerdream
makerdream
   375 / 946
вчера в 02:33
Топ клубы показали своё нутро
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
вчера в 01:39
Газпроект проиграл, Локо проиграл, хоть Краснодар выиграл и ЦСКА набрал очки.А то совсем наш футбол упал в еврокубках.
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