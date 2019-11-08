Победа «Краснодара» и первое очко ЦСКА. Итоги 4-го тура Лиги Европы

Завершились все матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Результаты:
«Краснодар» - «Трабзонспор» 3:1 (2:0)
Голы: Асан 27 (автогол), Фернандеш 35, Игнатьев 90+3 - Тони 90+4
«Ференцварош» - «ЦСКА» 0:0
Удаление: нет - Набабкин 90+1
«Витория» - «Арсенал» 1:1 (0:0)
Голы: Бруно 90+1 - Мустафи 80
«Астана» - «АЗ Алкмар» 0:5 (0:1)
Голы: Боадю 29, Мидтше 52, Идрисси 57, Хацидиакос 75, Боадю 77
АПОЭЛ - «Карабах» 2:1 (0:1)
Голы: Лукас 59, Иоанну 88 - Медведев 10
«Дюделанж» - «Севилья» 2:5 (0:4)
Голы: Синани 69, Синани 80 - Даббур 17, Мунир 27, Мунир 33, Даббур 36, Мунир 66
«Копенгаген» - «Динамо» Киев 1:1 (1:0)
Голы: Стаге 4 - Вербич 70
«Лугано» - «Мальме» 0:0
«Базель» - «Хетафе» 2:1 (1:1)
Голы: Кабрал 8, Фрай 60 - Мата 45 (пенальти)
«Русенборг» - «Спортинг» 0:2 (0:2)
Голы: Коатес 16, Фернандеш 38
ЛАСК - ПСВ 4:1 (0:1)
Голы: Ранфтль 56, Фризер 60, Де Мелло 77, Де Мелло 82 - Швааб 5 (пенальти)
«Лацио» - «Селтик» 1:2 (1:1)
Голы: Иммобиле 7 - Форрест 38, Нтшан 90+5
«ЧФР Клуж» - «Ренн» 1:0 (0:0)
Гол: Рондон 87
Удаление: Рондон 90 - нет
«Стандард» - «Айнтрахт» 2:1 (0:0)
Голы: Ванхёсден 56, Лестьенн 90+4 - Костич 65
«Фейеноорд» - «Янг Бойз» 1:1 (1:0)
Голы: Бергейс 18 (пенальти) - Шпильман 71
«Рейнджерс» - «Порту» 2:0 (0:0)
Голы: Морелос 69, Дэвис 73
«Эспаньол» - «Лудогорец» 6:0 (3:0)
Голы: Мелендо 4, Лопес 19, Варгас 36 (пенальти), Кампусано 52, Педроса 73, Феррейра 76
Удаления: нет - Форстер 12, Горальски 34
«Вольфсбург» - «Гент» 1:3 (1:0)
Голы: Виктор 20 - Яремчук 50, Депуатр 65, Нгаду-Нгаджуй 76
«Александрия» - «Сент-Этьен» 2:2 (0:1)
Голы: Безбородько 84, Задерака 90+1 - Хазри 24 (пенальти), Камара 72
«Боруссия» М - «Рома» 2:1 (1:0)
Голы: Фасио 35 (автогол), Тюрам 90+5 - Фасио 64
«Вольфсберг» - «Истанбул» 0:3 (0:0)
Голы: Вишча 73 (пенальти), Кривелли 84, Кривелли 87
Удаление: Рнич 72 - нет
«Брага» - «Бешикташ» 3:1 (2:1)
Голы: Паулиньо 14, Паулиньо 37, Эдуарду 81 - Бойд 29
Удаление: нет - Ленс 44
«Вулверхэмптон» - «Слован» 1:0 (0:0)
Гол: Хименес 90+2
Нереализованный пенальти: Невеш 51 - нет
«Манчестер Юнайтед» - «Партизан» 3:0 (2:0)
Голы: Гринвуд 21, Марсьяль 33, Рэшфорд 49