«Боруссия М» обыграла «Рому»

«Боруссия М» оказалась сильнее «Ромы» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Боруссия» находится на 2 месте в группе (5 очков), а «Рома» расположилась на 3 позиции (5 пунктов). Немцы опережают итальянцев по дополнительным показателям (по личным встречам).
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» - «Рома» 2:1 (1:0)
Голы: Фасио 35 (автогол), Тюрам 90+5 - Фасио 64
«Боруссия»: Зоммер, Янчке (Хофманн 29), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенес, Денис Закариа, Нойхаус (Плеа 74), Вендт (Бенсебаини 85), Штиндль, Тюрам
Главный тренер: Розе Марко.
«Рома»: Лопес, Сантон, Смоллинг, Фасио, Коларов, Верету, Манчини (Диавара 59), Дзаньоло (Юндер 77), Пасторе (Перотти 80), Клюйверт, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Манчини 41, Бенес 45, Сантон 87, Бенсебаини 88, Диавара 90+3, Тюрам 90+5, Крамер 90+6, Нойхаус 90+6
В другом матче игрового дня «Эспаньол» разгромил «Лудогорец».
стыдно
стыдно
Браво Боруссия Мёнхенгладбах!
Браво Боруссия Мёнхенгладбах!