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«Боруссия М» обыграла «Рому»

вчера, 00:59
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«Боруссия М» оказалась сильнее «Ромы» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Боруссия» находится на 2 месте в группе (5 очков), а «Рома» расположилась на 3 позиции (5 пунктов). Немцы опережают итальянцев по дополнительным показателям (по личным встречам).

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

«Боруссия» - «Рома» 2:1 (1:0)
Голы: Фасио 35 (автогол), Тюрам 90+5 - Фасио 64

«Боруссия»: Зоммер, Янчке (Хофманн 29), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенес, Денис Закариа, Нойхаус (Плеа 74), Вендт (Бенсебаини 85), Штиндль, Тюрам
Главный тренер: Розе Марко.

«Рома»: Лопес, Сантон, Смоллинг, Фасио, Коларов, Верету, Манчини (Диавара 59), Дзаньоло (Юндер 77), Пасторе (Перотти 80), Клюйверт, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Манчини 41, Бенес 45, Сантон 87, Бенсебаини 88, Диавара 90+3, Тюрам 90+5, Крамер 90+6, Нойхаус 90+6

В другом матче игрового дня «Эспаньол» разгромил «Лудогорец».

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   356 / 946
вчера в 14:59
снова судьи отличились, а Джеко и Коларову явно надо бы отдохнуть
SonicStar
SonicStar
   921 / 946
вчера в 11:21
Ага, на характере. Был бы ВАР в ЛЕ - 2 раза проиграли бы. Или хочешь сказать, что в первом матче заслужили ничью? В этом же матче во время атаки, при первом голе, мяч ушел за пределы поля. Так что там Боруссия заслужила?)
Gruznoff
Gruznoff
   235 / 946
вчера в 06:36
Боруссию с победой!
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
вчера в 05:34
ахахххаха
стыдно
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
вчера в 03:13
Тюрам шикарное приобретение Гладбаха. Из заштатного Генгама в одного из лидеров Бундеслиги по гол+пас - 5+4 в 10.
drug01
drug01
   124 / 946
вчера в 01:28
Такого итога не ждали.......
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   111 / 946
вчера в 01:13
Наверное, сегодня не день Рима, обе команды проиграли на последних минутах.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
   455 / 946
вчера в 01:09
На характере вырвали победу!
Браво Боруссия Мёнхенгладбах!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   272 / 946
вчера в 01:03
Сын Тюрама просто 🔥🔥🔥
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
вчера в 01:03
Почти все итальянские команды обкакались в ЕК.
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