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Семак: «Всё понемногу складывалось не в пользу Маркизио»

вчера, 05:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему у именитого итальянского полузащитника Клаудио Маркизио не получилось заиграть в петербургской команде.

Тренерская работа — это сплошной риск и постоянная ответственность за всё. Прежде всего, за результат. Есть он есть — значит, я прав. Тот же Маркизио — большой футболист. И все, кто его просматривал до приглашения в «Зенит», придерживались того же мнения.

Но по разным причинам не заиграть может любой: что-то происходит в семье, что-то со здоровьем, другой футбол, страна, менталитет. В данном случае сказался ещё и лимит. Плюс у Маркизио пошли травмы. К тому же Клаудио — исполнитель, тяготеющий к схеме 4-3-3.

Словом, всё понемногу складывалось не в пользу итальянца. Грустно, но такое в футболе случается даже с талантливыми людьми.

Напомним, недавно Маркизио рассказал о том, как его семья подверглась вооружённому ограблению.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Nekit92
   3 / 946
вчера в 14:12
Физруком скоро тедеску называть будешь
Я Тедеску ФИЗРУКОМ и лазурным диверсантом назвал ещё за долго до назначения, когда только "газпрём" начал вынашивать планы внедрения его в великий "Спартак"!
Nekit92
Nekit92 ответил Морозовский
   202 / 946
вчера в 14:06
У физрука даже Звёзды тухнут в ночном безоблачном небе!
Физруком скоро тедеску называть будешь
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 12:02
У физрука даже Звёзды тухнут в ночном безоблачном небе!
ДСА
ДСА
   212 / 946
вчера в 11:54
Только зря деньги потратили.
igGA
igGA
   179 / 946
вчера в 11:00
Да все как раз в пользу Маркизио сложилось.
andre_can
andre_can
   555 / 946
вчера в 07:48
    karnager
    karnager
       195 / 946
    вчера в 07:24
    Маркизио думал приехал опытом делиться в Россию. И заработать. Первое не дали, сказали: Ты че такой умный из-за бугра приехал, у нас своя схема, свой уголовник и Дзюба. Так что просто сиди на скамейке и зарабатывай на пенсию. Миллеру анекдотов в бане прибавилось...
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    вчера в 06:59
    Клаудио знал, что у него ничего не получится он просто решил подзараблтать вот это у него получилось.
    kastites
    kastites
       609 / 946
    вчера в 06:43
    Ну хоть он подзаработал в конце
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    вчера в 06:38
    Промахнулись с Маркизио - ну что же бывает.
    Лиговский
    Лиговский
       348 / 946
    вчера в 06:04
    Не будут играть Маркизио и Шуррле в нашем чемпионате.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       307 / 946
    вчера в 05:30
    "Всё понемногу складывалось не в пользу Семака", так надо тему переименовать!
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