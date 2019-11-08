Семак: «Всё понемногу складывалось не в пользу Маркизио»

Главный тренер «Зенита» рассказал о том, почему у именитого итальянского полузащитника не получилось заиграть в петербургской команде.

Тренерская работа — это сплошной риск и постоянная ответственность за всё. Прежде всего, за результат. Есть он есть — значит, я прав. Тот же Маркизио — большой футболист. И все, кто его просматривал до приглашения в «Зенит», придерживались того же мнения.

Но по разным причинам не заиграть может любой: что-то происходит в семье, что-то со здоровьем, другой футбол, страна, менталитет. В данном случае сказался ещё и лимит. Плюс у Маркизио пошли травмы. К тому же Клаудио — исполнитель, тяготеющий к схеме 4-3-3.

Словом, всё понемногу складывалось не в пользу итальянца. Грустно, но такое в футболе случается даже с талантливыми людьми.