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Вильена о матче с «Трабзонспором»: «На уровне ЛЕ так играть нельзя»

вчера, 04:40
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена, несмотря на победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, остался недоволен игрой своей команды.

Я доволен результатом, счёт 3:1 очень хорош. Но мы не играли хорошо, в наших действиях было слишком много брака, мы допускали слишком много ошибок. На уровне Лиги Европы так играть непозволительно. Я бы хотел, чтобы мы не пропустили гол в конце матча. Это была важная победа, мы продолжаем бороться за выход в следующий этап лиги Европы. Теперь нам надо обыгрывать «Базель» и «Хетафе», чтобы решить эту задачу.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:25
Обе оставшиеся команды проходимы надо постараться.
ATG
ATG
   402 / 946
вчера в 06:33
Вот в том то и дело Вильена, Бро!!! Сейчас поедем в Хетафе , и разнесут они нас в ЩЕПКИ С такой вялой игрой. Просто достаточно посмотреть последний матч Хетафе с Гранадой которая между прочем сейчас идёт в лидерах Ла Лиги .
Багор
Багор
   293 / 946
вчера в 06:07
Правду сказал.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   307 / 946
вчера в 05:44
особенно надо обыграть Базель, после унижения в Швейцарии
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