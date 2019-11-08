Вильена о матче с «Трабзонспором»: «На уровне ЛЕ так играть нельзя»

Полузащитник «Краснодара» , несмотря на победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, остался недоволен игрой своей команды.

Я доволен результатом, счёт 3:1 очень хорош. Но мы не играли хорошо, в наших действиях было слишком много брака, мы допускали слишком много ошибок. На уровне Лиги Европы так играть непозволительно. Я бы хотел, чтобы мы не пропустили гол в конце матча. Это была важная победа, мы продолжаем бороться за выход в следующий этап лиги Европы. Теперь нам надо обыгрывать «Базель» и «Хетафе», чтобы решить эту задачу.