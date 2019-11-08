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Бистрович: «Плей-офф? ЦСКА не сдаётся, пока есть хоть один шанс»

вчера, 04:19
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий после матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового раунда Лиги Европы.

— Опять та же самая ситуация, как и в предыдущих матчах… Хорошо играли, создали много моментов. Нам нужно было забивать. Но мы снова не смогли это сделать, не смогли одержать победу. При этом хочется отдельно сказать спасибо нашим фанатам, которые всегда и везде нас поддерживают.

— Какую установку тебе дал Ганчаренко перед выходом на замену на 59-й минуте?

— Нужно было дальше атаковать, контролировать мяч, переводить игру с фланга на фланг.

— Теперь у «Лудогорца» нужно выигрывать минимум 4:0. Это возможно?

— Мы не сдаёмся, пока есть хотя бы один шанс. Но сейчас все мысли уже об игре с «Сочи». Потом уже вернёмся мыслями в ЛЕ.

— Как не опустить руки в такой ситуации?

— Это же футбол. Иногда ты играешь хорошо, но это не приносит результата.

— Ты понял, почему удалили Набабкина?

— Вообще ничего страшного не было, немного толкались с соперником. Не понял, зачем в этой ситуации показывать вторую жёлтую.

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Все комментарии
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp ответил -Хостинский-
   897 / 946
вчера в 13:24
Шансов не было до этой игры, а после неё забудьте в этом году про Еврокубки, сконцентрироваться вам нужно на Чемпионате
чего на нём концентрироваться то? чтобы снова пролезть в европу и снова оттуда вылететь со свистом? нафиг они нужны там. пусть гинер в свой бизнес играет в другом месте
ekliziast
ekliziast
   192 / 946
вчера в 09:59
Гинер не согласится заплатить как Газпром , что бы победить 8-0.
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
вчера в 09:56
надеюсь ЦСКА в ЕК не попадёт по итогам сезона. это смотреть не возможно.

тот же спам пусть хоть и проигрывает, но и атакует часто. а эти только и занимаются что центральные защитники с Акинфеевым друг другу мяч пасуют на протяжении всей игры.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
вчера в 08:50
Шансов давно уже нет ни каких.
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
вчера в 07:26
Если говорить откровенно,то шансов никаких...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   816 / 946
вчера в 06:16
Смешно говорит.
CSKA2012
CSKA2012
   673 / 946
вчера в 04:54
Команда без нормального Напа, поэтому и забить не можете. Чалов как подписал с агентами контракт затух они ему на уши присели конкретно что он уже одной ногой в Англии но не тут то было если Федя не возьмётся за голову поедет в Хабаровск к Базеляку ...
-Хостинский-
-Хостинский-
   131 / 946
вчера в 04:45
Шансов не было до этой игры, а после неё забудьте в этом году про Еврокубки, сконцентрироваться вам нужно на Чемпионате
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 04:22
Ребят, не занимайтесь самообманом.
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