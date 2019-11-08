Бистрович: «Плей-офф? ЦСКА не сдаётся, пока есть хоть один шанс»

Полузащитник ЦСКА дал комментарий после матча с «Ференцварошем» (0:0) в 4-м туре группового раунда Лиги Европы.

— Опять та же самая ситуация, как и в предыдущих матчах… Хорошо играли, создали много моментов. Нам нужно было забивать. Но мы снова не смогли это сделать, не смогли одержать победу. При этом хочется отдельно сказать спасибо нашим фанатам, которые всегда и везде нас поддерживают.

— Какую установку тебе дал Ганчаренко перед выходом на замену на 59-й минуте?

— Нужно было дальше атаковать, контролировать мяч, переводить игру с фланга на фланг.

— Теперь у «Лудогорца» нужно выигрывать минимум 4:0. Это возможно?

— Мы не сдаёмся, пока есть хотя бы один шанс. Но сейчас все мысли уже об игре с «Сочи». Потом уже вернёмся мыслями в ЛЕ .

— Как не опустить руки в такой ситуации?

— Это же футбол. Иногда ты играешь хорошо, но это не приносит результата.

— Ты понял, почему удалили Набабкина?

— Вообще ничего страшного не было, немного толкались с соперником. Не понял, зачем в этой ситуации показывать вторую жёлтую.