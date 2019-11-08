ГлавнаяНовости

Бийол: «ЦСКА не перестанет биться, пока есть хотя бы призрачные шансы»

вчера, 05:43
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

— Что я могу сказать после такого матча… Да, мы завоевали первое очко в ЛЕ. Но вы сами видели, у нас было ошибки, некоторые проблемы. Мы создаём много моментов, но в завершающей стадии всё никак не получается главного — забить.

— Так в чём проблема?

— Нам нужно лучше открываться в штрафной, помогать нашим форвардам, друг другу, чтобы забить гол. Чувствую себя плохо, что не смог помочь забить, что не забил сам. Вся команда очень хочет забить. Прошу прощения, что у меня это не получилось в этом матче.

— Последние матчи ты снова начинаешь на месте опорника. Как тебе в этой роли?

— Это моя родная позиция, чувствую там себя максимально комфортно. Предпочитаю играть именно там. Но иногда тренер просит выдвинуться вперёд. Хотя комфортнее всё же в центре.

— У ЦСКА почти не осталось шансов выйти из группы. Как найти силы на оставшиеся матчи?

— Мы будем стараться, отдадим все силы для победы, для того, чтобы забить. Пока остаются призрачные шансы, мы не перестанем биться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии0
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Don trambon
   43 / 946
вчера в 16:19
Пока и без него справляемся...
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   64 / 946
вчера в 14:51
Скоро увидим. Если дома обыграем Лион а немцы Бенфику ,то третье место булет в кармане как минимум. А это вполне осуществимо...
Ну да. Ещё пару малкомов и быть может 2е будет))0
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Don trambon
   43 / 946
вчера в 13:30
Ну да. Лион на подъёме, а Бенфика это Бенфика, очень любит зенит)
Скоро увидим. Если дома обыграем Лион а немцы Бенфику ,то третье место булет в кармане как минимум. А это вполне осуществимо...
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   64 / 946
вчера в 12:57
Смейся-смейся, только Зенит в ЛЧ имеет шанс на второе место, а кони в ЛЕ НЕ имеют даже на третье...
Ну да. Лион на подъёме, а Бенфика это Бенфика, очень любит зенит)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Don trambon
   43 / 946
вчера в 12:52
классно мешков то отсудил с Лейпцигом? хотя постой, он там не судил, теперь понятно почему проиграли))0 гыгыгы
Смейся-смейся, только Зенит в ЛЧ имеет шанс на второе место, а кони в ЛЕ НЕ имеют даже на третье...
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
вчера в 12:08
Яка , ты вчера просто дурака валял. Команда бежит в защиту , выстраивается в линию , а ты стоишь в центральном круге , руки в боки!!! Опорная просто голая , а тебе пофиг!!! Там в центре и без тебя два бездаря ошиваютя, надо защите помогать, а от тебя толку нет ни в защите , ни в нападении.
Вы хорошо на словах бьетесь , а в игре пока особого рвения не видно. Спасибо защите и Игорю, которые в очередной раз спасают от поражения.
За адекватность
За адекватность ответил Beekeeper
   51 / 946
вчера в 11:06
Шансов то уже нет, на выход из группы, это нужно что бы лудогорец оба матча проиграл
Если "Лудогорец" 2 матча проиграет из группы выйдет "Ференцварош".
Суеверный
Суеверный
   185 / 946
вчера в 10:32
Яка, биться нужно до смерти. а "шансы"... иллюзорны. Но с нами Бог футбольный.
Don trambon
Don trambon ответил Ангел неБесГрешен
   64 / 946
вчера в 10:03
Мечтатели, млин! За 4 матча выцепили 1 очко, а за оставшиеся 2 6 возьмут? Да ещё чтобы остальные в масть сыграли? Собирайте денег на чемоданчики, шобы опять хоть в ЛЕ попасть...
классно мешков то отсудил с Лейпцигом? хотя постой, он там не судил, теперь понятно почему проиграли))0 гыгыгы
Beekeeper
Beekeeper
   288 / 946
вчера в 09:23
Шансов то уже нет, на выход из группы, это нужно что бы лудогорец оба матча проиграл
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
вчера в 09:18
Не перестает уже давно биться. В агонии. Дно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
вчера в 08:53
Мечтатели, млин! За 4 матча выцепили 1 очко, а за оставшиеся 2 6 возьмут?
Да ещё чтобы остальные в масть сыграли? Собирайте денег на чемоданчики, шобы опять хоть в ЛЕ попасть...
time out
time out
   53 / 946
вчера в 07:50
Кони бьются. В конвульсиях.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
вчера в 07:44
Бьются - это когда забивают.
Остапчук 67
Остапчук 67
   434 / 946
вчера в 06:50
Болтун.
nautilus163
nautilus163
   469 / 946
вчера в 06:49
Бойцы типа!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   301 / 946
вчера в 06:30
Какие там шансы ? Вы хоть раз в три матча в створ попадите ! ))))))))))))))
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
вчера в 06:23
Наверное в теории остались шансы...
Abverin
Abverin
   203 / 946
вчера в 05:56
ЦСКА стал похожим на свиней своими действиями, что привело к позору в еарокубках.
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 05:52
Всё это слова, венгры команда уровня середняка нашего ФНЛ.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   307 / 946
вчера в 05:48
Вчера были призрачные шансы, сегодня нет как не крути, мяч круглый)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100