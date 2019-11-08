Бийол: «ЦСКА не перестанет биться, пока есть хотя бы призрачные шансы»

Полузащитник ЦСКА подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

— Что я могу сказать после такого матча… Да, мы завоевали первое очко в ЛЕ . Но вы сами видели, у нас было ошибки, некоторые проблемы. Мы создаём много моментов, но в завершающей стадии всё никак не получается главного — забить.

— Так в чём проблема?

— Нам нужно лучше открываться в штрафной, помогать нашим форвардам, друг другу, чтобы забить гол. Чувствую себя плохо, что не смог помочь забить, что не забил сам. Вся команда очень хочет забить. Прошу прощения, что у меня это не получилось в этом матче.

— Последние матчи ты снова начинаешь на месте опорника. Как тебе в этой роли?

— Это моя родная позиция, чувствую там себя максимально комфортно. Предпочитаю играть именно там. Но иногда тренер просит выдвинуться вперёд. Хотя комфортнее всё же в центре.

— У ЦСКА почти не осталось шансов выйти из группы. Как найти силы на оставшиеся матчи?

— Мы будем стараться, отдадим все силы для победы, для того, чтобы забить. Пока остаются призрачные шансы, мы не перестанем биться.