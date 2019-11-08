ГлавнаяНовости

Сигурдссон: «ЦСКА будет бороться до конца. Сдаваться сейчас – глупо»

вчера, 05:17
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0) и оценил шансы «армейцев» на выход в плей-офф.

Мы контролировали игру, особенно во втором тайме. Мы могли забить, ведь у нас было сразу несколько отличных моментов у ворот соперника. У «Ференцвароша» тоже был хороший шанс забить, но Игорь [Акинфеев] спас команду. Поле сегодня было не очень хорошим, поэтому нам не удалось играть в наш привычный быстрый футбол. Мы старались, отдали всё, но было тяжело добыть этот балл в таблицу.

К сожалению, нам не удаётся показать нашу игру, поэтому нет голов. Нам нужно ещё немного времени и концентрации.

Конечно, мы работаем над реализацией. Если бы мы не старались улучить нашу игру всеми силами, это было бы странно. Мы делаем большую работу, пытаемся выступать из-за всех сил. Мы понимаем, что у нас не получается. Нужно немного терпения. Сейчас нам важно сконцентрироваться на матче с «Сочи».

 Конечно, у нас есть силы на чудо! Мы будем бороться до конца. Сдаваться сейчас — глупо. Да, у нас один балл в таблице, но впереди ещё два матча, в которых мы должны сделать всё.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Cremen
   236 / 946
вчера в 15:53
Команда опустилась до плинтуса, какая там борьба.
ниже плинтуса - Никак, потому что это меньше 0 очков.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
вчера в 15:52
тут надо играть,а бороться это к дзюдоистам надо обращаться. Всех уже давно пора выгнать и формировать новую молодую команду с иностранцами.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
вчера в 13:19
Разве что очки в копилку страны принести еще можно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   147 / 946
вчера в 11:52
Реализация голевых моментов хромает, давно пора заняться этой проблемой.
ekliziast
ekliziast
   192 / 946
вчера в 09:55
С Сочи вам придётся тяжело, вряд ли фармклуб вам уступит, они созданы для отбора очков у конкурентов Зинки.
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
вчера в 09:19
На аву уже не помещается давно ваша борьба. Ахаха
Cremen
Cremen
   242 / 946
вчера в 06:00
Команда опустилась до плинтуса, какая там борьба.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   307 / 946
вчера в 05:40
доборолись уже, глупо верить что ЦСКА пройдет дальше, тем более что не от них все зависит))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100