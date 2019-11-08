Сигурдссон: «ЦСКА будет бороться до конца. Сдаваться сейчас – глупо»

Полузащитник ЦСКА подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0) и оценил шансы «армейцев» на выход в плей-офф.

Мы контролировали игру, особенно во втором тайме. Мы могли забить, ведь у нас было сразу несколько отличных моментов у ворот соперника. У «Ференцвароша» тоже был хороший шанс забить, но Игорь [Акинфеев] спас команду. Поле сегодня было не очень хорошим, поэтому нам не удалось играть в наш привычный быстрый футбол. Мы старались, отдали всё, но было тяжело добыть этот балл в таблицу.

К сожалению, нам не удаётся показать нашу игру, поэтому нет голов. Нам нужно ещё немного времени и концентрации.

Конечно, мы работаем над реализацией. Если бы мы не старались улучить нашу игру всеми силами, это было бы странно. Мы делаем большую работу, пытаемся выступать из-за всех сил. Мы понимаем, что у нас не получается. Нужно немного терпения. Сейчас нам важно сконцентрироваться на матче с «Сочи».

Конечно, у нас есть силы на чудо! Мы будем бороться до конца. Сдаваться сейчас — глупо. Да, у нас один балл в таблице, но впереди ещё два матча, в которых мы должны сделать всё.