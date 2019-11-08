Майка Ричардс: «Месси - лучший футболист в истории»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду:
Лучшим игроком в истории я назову Лионеля Месси, потому что я играл против Роналду и даже несколько раз останавливал его.
Честно говоря, это было непросто. Но в игре на «Олд Траффорд» мне это удавалось. А играя против Месси, мне не удавалось к нему подобраться.
Лионель очень хорошо пользуется пространством. Против него невозможно придумать план действий.
Его нельзя остановить, если только в момент принятия мяча сфолить на нем.
Ранее Ричардс заявил, что Роналду - лучший игрок 2019-го года.
«Месси отличный футболист, но он этого не понимает [как быть лидером].
Перед разговором с тренером он поиграет в PlayStation, а потом выйдет на поле. Он просит и хочет быть лидером. Он лучший в мире вместе с Роналду.
Лидером не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет. Больше не поклоняйтесь Месси. Месси в «Барселоне» и Месси в сборной Аргентины – два разных явления.
Я бы не вызывал Месси в сборную, но никогда не говори «никогда». Нужно снизить оказываемое на него давление, чтобы он стал лидером, каким мы и хотим его видеть, но каким он не будет.
Вы говорите Месси, чтобы он становился лидером, а он предпочитает играть в видеоигры», – сказал Марадона.
«Месси отличный футболист, но он этого не понимает [как быть лидером].
Перед разговором с тренером он поиграет в PlayStation, а потом выйдет на поле. Он просит и хочет быть лидером. Он лучший в мире вместе с Роналду.
Лидером не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет. Больше не поклоняйтесь Месси. Месси в «Барселоне» и Месси в сборной Аргентины – два разных явления.
Я бы не вызывал Месси в сборную, но никогда не говори «никогда». Нужно снизить оказываемое на него давление, чтобы он стал лидером, каким мы и хотим его видеть, но каким он не будет.
Вы говорите Месси, чтобы он становился лидером, а он предпочитает играть в видеоигры», – сказал Марадона.
Сегодня 20:20
Дважды Чили, Германия, Бразилия, Ювентус, Рома, Ливерпуль, Леванте, Славия....список можно продолжать до утра, кто его останавливал!
_______________________________________________________________________
ты продолжай если продержишься со своими перечислениями до утра то я тоже тогда за гея буду топить с детства как ты!!!
Сегодня 20:20
Дважды Чили, Германия, Бразилия, Ювентус, Рома, Ливерпуль, Леванте, Славия....список можно продолжать до утра, кто его останавливал!
_______________________________________________________________________
ты продолжай если продержишься со своими перечислениями до утра то я тоже тогда за гея буду топить с детства как ты!!!
Звезда и лидер «Барселоны» Лионель Месси на тренировках не разговаривает с новичком команды Антуаном Гризманном.
Футболисты лишь не хотят выносить напряжение на публику – на самом деле, они вообще не разговаривают на тренировочных занятиях.
Известно, что Месси активно выступал за летнее возвращение Неймара. Возможно, лидер команды расстроен, что вместо его бывшего партнера клуб приобрел француза.
Я скопировал свежие эти новости.Да еще Месси хочет себя отдельную раздевалку,ведет себя надменно.
Получается именно капитан Месси создает смуту в команде,больше,чем физрук.
Он обязан как капитан найти общий язык со всеми игррками а он бредит своими миллионами и популярностью и сходит с ума,и портит атмосферу в команде.
Лучше думаю,чтобы он перешел в другую команду.
Главная проблема Барселоны-Президент,Физрук,капитан Месси.
От него такого не ожидал,как человек он не заслуживает уважения.
В тихом болоте черти водятся,вот он один из них.
Звезда и лидер «Барселоны» Лионель Месси на тренировках не разговаривает с новичком команды Антуаном Гризманном.
Футболисты лишь не хотят выносить напряжение на публику – на самом деле, они вообще не разговаривают на тренировочных занятиях.
Известно, что Месси активно выступал за летнее возвращение Неймара. Возможно, лидер команды расстроен, что вместо его бывшего партнера клуб приобрел француза.
Я скопировал свежие эти новости.Да еще Месси хочет себя отдельную раздевалку,ведет себя надменно.
Получается именно капитан Месси создает смуту в команде,больше,чем физрук.
Он обязан как капитан найти общий язык со всеми игррками а он бредит своими миллионами и популярностью и сходит с ума,и портит атмосферу в команде.
Лучше думаю,чтобы он перешел в другую команду.
Главная проблема Барселоны-Президент,Физрук,капитан Месси.
От него такого не ожидал,как человек он не заслуживает уважения.
В тихом болоте черти водятся,вот он один из них.
Пеле,Марадона,Месси,Зидан,Роналду
Каждый достоин но одного выбрать не возможно!
Пеле,Марадона,Месси,Зидан,Роналду
Каждый достоин но одного выбрать не возможно!
Роналда - легкая добыча для защитников соперника. Отсюда симуляции и кривляния на линии офсайда.
Роналда - легкая добыча для защитников соперника. Отсюда симуляции и кривляния на линии офсайда.