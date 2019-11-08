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Майка Ричардс: «Месси - лучший футболист в истории»

вчера, 19:29

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду:

Лучшим игроком в истории я назову Лионеля Месси, потому что я играл против Роналду и даже несколько раз останавливал его.

Честно говоря, это было непросто. Но в игре на «Олд Траффорд» мне это удавалось. А играя против Месси, мне не удавалось к нему подобраться.

Лионель очень хорошо пользуется пространством. Против него невозможно придумать план действий.

Его нельзя остановить, если только в момент принятия мяча сфолить на нем.

Ранее Ричардс заявил, что Роналду - лучший игрок 2019-го года. 

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h8you
h8you ответил поглотитель недоразумений
   39 / 946
сегодня в 00:39
стыдно должно тебе быть болеешь за старперов сериальских а не знаешь что безъяйцевая радужная кристина играет за вас! вот такие вы нынче болельщики ярые!
Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона высказался о том, почему форвард «Барселоны» Лионель Месси не является лидером команды.

«Месси отличный футболист, но он этого не понимает [как быть лидером].

Перед разговором с тренером он поиграет в PlayStation, а потом выйдет на поле. Он просит и хочет быть лидером. Он лучший в мире вместе с Роналду.

Лидером не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет. Больше не поклоняйтесь Месси. Месси в «Барселоне» и Месси в сборной Аргентины – два разных явления.

Я бы не вызывал Месси в сборную, но никогда не говори «никогда». Нужно снизить оказываемое на него давление, чтобы он стал лидером, каким мы и хотим его видеть, но каким он не будет.

Вы говорите Месси, чтобы он становился лидером, а он предпочитает играть в видеоигры», – сказал Марадона.
h8you
h8you ответил поглотитель недоразумений
   39 / 946
сегодня в 00:37
а я просто сразу не понял что ты имел ввиду оказывается ты вспоминал времена когда кристина играла в лалиге веселила с леганесами ну тогда могу с тобой поспорить безъяйцевая кристина не только веселит с леганеами есть еще несколько команд: андорра и литва
ну Роналду лучший бомбардир за всю историю лч и лучший бомбардир в плэй-оффе))и там слабых команд нет)) так что и тут в лужу
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил h8you
   160 / 946
вчера в 22:51
ну других слов от бывшего игрока радужных сложно ожидать)))хотя все понимают,что безъяйцевый чисто может веселить с леганесами и тд
а я просто сразу не понял что ты имел ввиду оказывается ты вспоминал времена когда кристина играла в лалиге веселила с леганесами ну тогда могу с тобой поспорить безъяйцевая кристина не только веселит с леганеами есть еще несколько команд: андорра и литва
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил h8you
   160 / 946
вчера в 22:47
ну других слов от бывшего игрока радужных сложно ожидать)))хотя все понимают,что безъяйцевый чисто может веселить с леганесами и тд
стыдно должно тебе быть болеешь за старперов сериальских а не знаешь что безъяйцевая радужная кристина играет за вас! вот такие вы нынче болельщики ярые!
h8you
h8you
   39 / 946
вчера в 22:31
ну других слов от бывшего игрока радужных сложно ожидать)))хотя все понимают,что безъяйцевый чисто может веселить с леганесами и тд
Брулин
Брулин
   100 / 946
вчера в 22:31
Как можно сравнивать гения Месси с простым игроком Роналду????Это преступление
ROLENTO
ROLENTO ответил NGYRZ
   765 / 946
вчера в 22:08
Дважды Чили, Германия, Бразилия, Ювентус, Рома, Ливерпуль, Леванте, Славия....список можно продолжать до утра, кто его останавливал!
дважды ЦСКА. Дальше можно не продолжать.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   160 / 946
вчера в 21:55
NGYRZ
Сегодня 20:20
Дважды Чили, Германия, Бразилия, Ювентус, Рома, Ливерпуль, Леванте, Славия....список можно продолжать до утра, кто его останавливал!
_______________________________________________________________________
ты продолжай если продержишься со своими перечислениями до утра то я тоже тогда за гея буду топить с детства как ты!!!
Insanely cool
Insanely cool
   337 / 946
вчера в 21:11
Модеры вы конкретно уже заколебали, вот чуть что и сразу бан, вот что такого в слове "сектант", из за которого меня в посл. раз забанили? Придётся по ходу на спортс сваливать, уже достало это конкретно блябт
Insanely cool
Insanely cool ответил allemz
   337 / 946
вчера в 21:00
Шарит. Роналда - легкая добыча для защитников соперника. Отсюда симуляции и кривляния на линии офсайда.
А твой идол гном кто?
Dаvid
Dаvid ответил League1
   657 / 946
вчера в 20:31
Смешной. Я посмеялся.)
Я тоже смеюсь, когда смотрю на симуляции и кривляния Роналду)
NGYRZ
NGYRZ
   34 / 946
вчера в 20:20
Дважды Чили, Германия, Бразилия, Ювентус, Рома, Ливерпуль, Леванте, Славия....список можно продолжать до утра, кто его останавливал!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   233 / 946
вчера в 20:20
Да он лучший но как человек зазналсяи становится обузой для команды.
Звезда и лидер «Барселоны» Лионель Месси на тренировках не разговаривает с новичком команды Антуаном Гризманном.
Футболисты лишь не хотят выносить напряжение на публику – на самом деле, они вообще не разговаривают на тренировочных занятиях.

Известно, что Месси активно выступал за летнее возвращение Неймара. Возможно, лидер команды расстроен, что вместо его бывшего партнера клуб приобрел француза.
Я скопировал свежие эти новости.Да еще Месси хочет себя отдельную раздевалку,ведет себя надменно.
Получается именно капитан Месси создает смуту в команде,больше,чем физрук.
Он обязан как капитан найти общий язык со всеми игррками а он бредит своими миллионами и популярностью и сходит с ума,и портит атмосферу в команде.
Лучше думаю,чтобы он перешел в другую команду.
Главная проблема Барселоны-Президент,Физрук,капитан Месси.
От него такого не ожидал,как человек он не заслуживает уважения.
В тихом болоте черти водятся,вот он один из них.
League1
League1 ответил Dаvid
   285 / 946
вчера в 20:10
Как тебе комментарий allemz? Мне понравился.
Смешной. Я посмеялся.)
Alex12357
Alex12357
   271 / 946
вчера в 20:10
Майка Ричардс: «Месси - лучший футболист в своей истории»
Dаvid
Dаvid ответил League1
   657 / 946
вчера в 20:10
Обычно те, кто нахваливает месю, глупы. Примеры: Ковач, бывший тренер Баварии, когда его его ещё в начале работы с Баварией спрашивали, кто лучший, восхищался меськой. Я тогда сразу сказал, что Бавария пропала. Что произошло с Баварией и Ковачем знаем. Моуриньо, успешный тренер, особенный, вдруг ни с того ни с сего взялся расхваливать меську. Сразу стало понятно, что он поглупел. Что произошло с карьерой Моуриньо потом, знаем все. Фабий капел тоже глупый, как пробка, любит восхищаться меськой. И таких примеров просто прорва.
Как тебе комментарий allemz? Мне понравился.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил League1
   160 / 946
вчера в 20:07
Обычно те, кто нахваливает месю, глупы. Примеры: Ковач, бывший тренер Баварии, когда его его ещё в начале работы с Баварией спрашивали, кто лучший, восхищался меськой. Я тогда сразу сказал, что Бавария пропала. Что произошло с Баварией и Ковачем знаем. Моуриньо, успешный тренер, особенный, вдруг ни с того ни с сего взялся расхваливать меську. Сразу стало понятно, что он поглупел. Что произошло с карьерой Моуриньо потом, знаем все. Фабий капел тоже глупый, как пробка, любит восхищаться меськой. И таких примеров просто прорва.
главное что ты один умный а всякие там ковачи капеллы муриньи и тд идиоты!! как же нам всем повезло почитать тут умные твои коменты!!!
League1
League1
   285 / 946
вчера в 19:58
Обычно те, кто нахваливает месю, глупы. Примеры: Ковач, бывший тренер Баварии, когда его его ещё в начале работы с Баварией спрашивали, кто лучший, восхищался меськой. Я тогда сразу сказал, что Бавария пропала. Что произошло с Баварией и Ковачем знаем. Моуриньо, успешный тренер, особенный, вдруг ни с того ни с сего взялся расхваливать меську. Сразу стало понятно, что он поглупел. Что произошло с карьерой Моуриньо потом, знаем все. Фабий капел тоже глупый, как пробка, любит восхищаться меськой. И таких примеров просто прорва.
eleven LC
eleven LC
   231 / 946
вчера в 19:49
Определять лучшего футболиста в истории это бесполезная хрень,всё ровно не получится,ведь мнения расходятся!
Пеле,Марадона,Месси,Зидан,Роналду

Каждый достоин но одного выбрать не возможно!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
вчера в 19:43
Истину глаголет!!!
allemz
allemz
   59 / 946
вчера в 19:41
Шарит.
Роналда - легкая добыча для защитников соперника. Отсюда симуляции и кривляния на линии офсайда.
League1
League1
   285 / 946
вчера в 19:37
меся смешнейший футболист в истории
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
   439 / 946
вчера в 19:35
Достали уже!
dimagas2
dimagas2
   91 / 946
вчера в 19:32
По такой логике если никогда не играл против Белькевича ,то он лучший в мире)))
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