Майка Ричардс: «Месси - лучший футболист в истории»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии сравнил нападающего «Барселоны» и форварда «Ювентуса» :

Лучшим игроком в истории я назову Лионеля Месси, потому что я играл против Роналду и даже несколько раз останавливал его.

Честно говоря, это было непросто. Но в игре на «Олд Траффорд» мне это удавалось. А играя против Месси, мне не удавалось к нему подобраться.

Лионель очень хорошо пользуется пространством. Против него невозможно придумать план действий.

Его нельзя остановить, если только в момент принятия мяча сфолить на нем.