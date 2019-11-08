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Сульшер: «Нам нужна была не только победа, но и яркое выступление»

вчера, 11:46
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Партизаном» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА:

Сегодня МЮ нужна была не только победа, но и яркое выступление. Я ждал от ребят, что они продолжат идти вперед даже при победном для нас счете, будут хотеть забивать еще и еще.

Испытываю только уважение к «Партизану», но такие команды мы обязаны обыгрывать, тем более дома. Как бы то ни было, они оказали нам хорошее сопротивление и показали качественную игру.

Ранее Сульшер рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
igGA
igGA
   179 / 946
вчера в 13:42
Победили, поэтому теперь сочиняет, что так и задумано было, "ярко" чтобы!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
вчера в 12:06
Пока ни того, ни другого на постоянной основе нет( Через ЛЕ в ЛЧ следующего года не попасть, сильные соперники будут из 3-х мест ЛЧ, сейчас МЮ не в том состоянии(
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
вчера в 11:52
Неожиданно легко победили.
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