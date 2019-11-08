Сульшер: «Нам нужна была не только победа, но и яркое выступление»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Партизаном» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА:
Сегодня МЮ нужна была не только победа, но и яркое выступление. Я ждал от ребят, что они продолжат идти вперед даже при победном для нас счете, будут хотеть забивать еще и еще.
Испытываю только уважение к «Партизану», но такие команды мы обязаны обыгрывать, тем более дома. Как бы то ни было, они оказали нам хорошее сопротивление и показали качественную игру.
Ранее Сульшер рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.