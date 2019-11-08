цска вылетел в сочи

Футболисты ЦСКА вылетел из Будапешта на матч 16-го тура РПЛ с «Сочи». Напомним, что вчера команда сыграла вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.
Матч против «Сочи» состоится 10 ноября в 16:30 по мск времени.
Футболисты ЦСКА вылетел из Будапешта на матч 16-го тура РПЛ с «Сочи». Напомним, что вчера команда сыграла вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.
Матч против «Сочи» состоится 10 ноября в 16:30 по мск времени.
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Прихватив с собой деньжат,
Еду в теплый город Сочи,
Где отдамся на прокат.
Эх, знал бы дедушка Крылов,
Известный в мире баснеслов:
Я прибыл в Сочи-был здоров,
А уезжал хмельной и без портков. (С).
Гыгыгы
Прихватив с собой деньжат,
Еду в теплый город Сочи,
Где отдамся на прокат.
Эх, знал бы дедушка Крылов,
Известный в мире баснеслов:
Я прибыл в Сочи-был здоров,
А уезжал хмельной и без портков. (С).
Гыгыгы
цска влетит в сочи!
дырофеев43 на месте?
Смех будет(!!!
цска влетит в сочи!
дырофеев43 на месте?
Смех будет(!!!