цска вылетел в сочи

вчера, 21:16

Футболисты ЦСКА вылетел из Будапешта на матч 16-го тура РПЛ с «Сочи». Напомним, что вчера команда сыграла вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

Матч против «Сочи» состоится 10 ноября в 16:30 по мск времени.