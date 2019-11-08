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ЦСКА вылетел в Сочи

вчера, 21:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

Футболисты ЦСКА вылетел из Будапешта на матч 16-го тура РПЛ с «Сочи». Напомним, что вчера команда сыграла вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

Матч против «Сочи» состоится 10 ноября в 16:30 по мск времени.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил GYTSYL
   21 / 946
сегодня в 02:35
цска вылетел в сочи цска влетит в сочи! дырофеев43 на месте? Смех будет(!!!
смех уже был в прошлом туре на открывашке от Саши три дырки) Или ты сейчас снова скажешь что за спартак не болеешь, просто мимо проходил ))) аххаа
Юрниекс
Юрниекс ответил GYTSYL
   141 / 946
сегодня в 01:01
цска вылетел в сочи цска влетит в сочи! дырофеев43 на месте? Смех будет(!!!
Смех будет.когда свиньи не удержатся на своем любимом 10 месте.Вот это буд4т смех..Ну или Зенит проиграет,при судействе Вилкова.хотя такое вообще не возможно..
.
batman555
batman555
   430 / 946
сегодня в 00:25
Чалову Феде совет,да и Дзаге тоже...слушать Космическую музыку перед матчами... (Ютуб)
VAN ARM
VAN ARM
   135 / 946
сегодня в 00:19
надо бить фарм газмяса!!!!!!!!!
time out
time out
   53 / 946
вчера в 23:08
Еще и в Сочах вдуют жеребцам.
drug01
drug01
   124 / 946
вчера в 22:46
Главное забыть плохое и удачного результата!
minai
minai
   139 / 946
вчера в 22:31
ЦСКА уже везде вылетел.
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 946
вчера в 22:27
Сын добра,поклонник ночи,
Прихватив с собой деньжат,
Еду в теплый город Сочи,
Где отдамся на прокат.

Эх, знал бы дедушка Крылов,
Известный в мире баснеслов:
Я прибыл в Сочи-был здоров,
А уезжал хмельной и без портков. (С).

Гыгыгы
VIPded
VIPded
   137 / 946
вчера в 22:09
Удачи ЦСКА!!!
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 21:31
А ВИЛКОВ уже прилетел?!
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
вчера в 21:25
цска вылетел в сочи
цска влетит в сочи!
дырофеев43 на месте?
Смех будет(!!!
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
вчера в 21:19
Мягкой посадки и победы над Сочи!
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 21:17
Удачи армейцам!
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