Бакаев рассказал, почему удалил Инстаграм

Полузащитник «Спартака» рассказал, почему удалил свой аккаунт в Инстаграме.

Что касается того, слежу ли, что обо мне пишут, то статьи о «Спартаке» читаю, но искать записи о себе целенаправленно не стану. Почему удалил Инстаграм? Так нужно было. Может, создам его скоро вновь. Но сейчас мне нужно сконцентрироваться на футболе. Уход из соцсетей реально помогает.

Если говорить о замазанных ногах на фото, то я лично критики не видел. Просто люди не понимали, почему я так делал. Они просто не знали, поэтому и задавались вопросами. У нас правда нельзя показывать колени. Но я понимаю и следующий вопрос: «А зачем ты тогда вообще в футбол играешь?» Отвечаю, там иначе нельзя. Но я пытаюсь соблюдать правила, как могу и где могу, поэтому в публичном Инстаграме у меня колени были замазаны.