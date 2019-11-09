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Бакаев рассказал, почему удалил Инстаграм

вчера, 10:42

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему удалил свой аккаунт в Инстаграме.

Что касается того, слежу ли, что обо мне пишут, то статьи о «Спартаке» читаю, но искать записи о себе целенаправленно не стану. Почему удалил Инстаграм? Так нужно было. Может, создам его скоро вновь. Но сейчас мне нужно сконцентрироваться на футболе. Уход из соцсетей реально помогает.

Если говорить о замазанных ногах на фото, то я лично критики не видел. Просто люди не понимали, почему я так делал. Они просто не знали, поэтому и задавались вопросами. У нас правда нельзя показывать колени. Но я понимаю и следующий вопрос: «А зачем ты тогда вообще в футбол играешь?» Отвечаю, там иначе нельзя. Но я пытаюсь соблюдать правила, как могу и где могу, поэтому в публичном Инстаграме у меня колени были замазаны.

Ранее Бакаев рассказал о своем отношении к большим деньгам.

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Все комментарии
Т34
Т34
   24 / 939
вчера в 12:26
Чем дальше от прессы, тем лучше, также и с Инстаграмом.
Морозовский
Морозовский
   5 / 939
вчера в 11:44
Кругом этот таинственный Бакаев! Наверное из "ДОМ-2"!
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 10:57
Что то этот хрюща засорил соккер.
Ваня лучший
Ваня лучший
   13 / 939
вчера в 10:52
А законы шариата и инстаграм совместимы?
STVA 1
STVA 1
   98 / 939
вчера в 10:48
Во как.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   340 / 939
вчера в 10:48
Басаев рассказал. Неужели успел?
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