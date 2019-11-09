Кузнецов: «Голы Ларссона - это наши с ним наработки»

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов рассказал о прогрессе полузащитника .

При мне он тоже забил «Краснодару». До этого — «Крыльям». То, что сейчас он забил четыре мяча, — это результат работы, которую мы делали в начале сезона. После первых матчей на него было много негативной реакции журналистов и болельщиков, но Георгич его защищал, потому что мы видели его задатки и то, как он трудится.

Понятно, что это не готовая звезда: у него были только успешные полгода в Швеции, когда он забил одиннадцать мячей. Мы много работали с ним индивидуально. И с ним, и с Гусом Тилем, и с Ромой Зобниным. Например, над тем, что не всегда надо бить на силу — можно и на исполнение. Приводил им в пример Лэмпарда, который часто забивал щекой под штангу.

Конкретно Джордану я говорил: не жди мяч на дальней штанге, ищи активную позицию, смещайся, быстрее иди на мяч. Его голы в последних матчах — это наши с ним наработки, благодарность за труд, который он проделал после переезда в Москву. Мы с Джорданом сохранили отличные отношения и до сих пор переписываемся.