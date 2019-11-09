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Кузнецов: «Голы Ларссона - это наши с ним наработки»

вчера, 10:31

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов рассказал о прогрессе полузащитника Джордана Ларссона.

При мне он тоже забил «Краснодару». До этого — «Крыльям». То, что сейчас он забил четыре мяча, — это результат работы, которую мы делали в начале сезона. После первых матчей на него было много негативной реакции журналистов и болельщиков, но Георгич его защищал, потому что мы видели его задатки и то, как он трудится.

Понятно, что это не готовая звезда: у него были только успешные полгода в Швеции, когда он забил одиннадцать мячей. Мы много работали с ним индивидуально. И с ним, и с Гусом Тилем, и с Ромой Зобниным. Например, над тем, что не всегда надо бить на силу — можно и на исполнение. Приводил им в пример Лэмпарда, который часто забивал щекой под штангу.

Конкретно Джордану я говорил: не жди мяч на дальней штанге, ищи активную позицию, смещайся, быстрее иди на мяч. Его голы в последних матчах — это наши с ним наработки, благодарность за труд, который он проделал после переезда в Москву. Мы с Джорданом сохранили отличные отношения и до сих пор переписываемся.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
   178 / 939
вчера в 16:48
Разговорился что то этот Кузнецов.Тренером был неделю , а болтовни на год.
makkie
makkie
   28 / 939
вчера в 13:32
Выходит, странно - при Кононове и Кузнецове Ларссон валял дурака на фланге.
Пришёл Тедеско - 4 гола в 2 матчах, два дубля и в целом полезная игра в атаке.
Совпадение?
pam06
pam06 ответил vashinin
   10 / 939
вчера в 12:11
Про "багаж" запел знакомую мелодию))
А что не так??? Значит проигрыш Арсеналу это "багаж" Кононова, а хорошее (иногда) выступление игрока это уже Тедеско натренировал.. Так??? Конечно все происходящее это еще "наследие", а результат зависит от того как им распорядиться.
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 939
вчера в 11:37
Ларссон в два раза больше чем Чалов забил, думаю пора статью о том как он подорожал до 50 млн
time out
time out
   46 / 939
вчера в 11:24
Ларссону играть не давали, а если ставили, то не на свою позицию, а теперь запели о своих наработках. Еще одно багажное отделение открывают - кононовское. Аленичевское уже ушло в историю.
vashinin
vashinin
   368 / 939
вчера в 10:51
Про "багаж" запел знакомую мелодию))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 939
вчера в 10:36
Фсе.....Началось.. А-ля Манчини :"Это я открыл миру Скроботова".....
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