Мостовой: «Уверен, „Сочи“ навяжет борьбу ЦСКА»

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.
Не думаю, что «Сочи» сейчас будет менять тренера, хотя желающих занять эту должность очень много. Изначально все и думали, что южане будут именно на том месте, которое они занимают сейчас. Но затем в клуб перешло много игроков «Зенита», и ожидания стали повыше. Но, с учетом плотности турнирной таблицы, выиграй один-два матча, и ты уже можешь быть почти наверху.
Уверен, «Сочи» навяжет борьбу ЦСКА. Тем более что дома они очень опасны.
1. стелиться под газовый проект (+12 очков)
2. отнять очки у его конкурентов.
1. стелиться под газовый проект (+12 очков)
2. отнять очки у его конкурентов.
Красивой игры, нормального судейства.
Удачи ЦСКА.
Красивой игры, нормального судейства.
Удачи ЦСКА.
Дальше не буду строить логическую цепочку...
Дальше не буду строить логическую цепочку...