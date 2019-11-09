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Мостовой: «Уверен, „Сочи“ навяжет борьбу ЦСКА»

вчера, 09:12
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА16:30 Не начался

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.

Не думаю, что «Сочи» сейчас будет менять тренера, хотя желающих занять эту должность очень много. Изначально все и думали, что южане будут именно на том месте, которое они занимают сейчас. Но затем в клуб перешло много игроков «Зенита», и ожидания стали повыше. Но, с учетом плотности турнирной таблицы, выиграй один-два матча, и ты уже можешь быть почти наверху.

Уверен, «Сочи» навяжет борьбу ЦСКА. Тем более что дома они очень опасны.
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Все комментарии
fanatcska94
fanatcska94
   147 / 939
вчера в 17:12
Конечно же Сочи навяжет борьбу. У них, как и Оренбурга, две задачи в чемпионате:
1. стелиться под газовый проект (+12 очков)
2. отнять очки у его конкурентов.
ekliziast
ekliziast
   178 / 939
вчера в 16:59
Для того их и притащили в РПЛ , что бы конкурентам Зени борьбу навязывали , ноги ломали и очки отнимали.
Гавроша
Гавроша
   35 / 939
вчера в 14:02
Сочи покруче ференцароша.
GrimlocK
GrimlocK
   664 / 939
вчера в 13:56
У ЦСКА сейчас такое состояние, что им любая команда навяжет борьбу...
drug01
drug01
   108 / 939
вчера в 13:30
Надо играть на победу всегда
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   141 / 939
вчера в 12:54
Сочи навяжет борьбу, особенно если судить будет крот ( Мешков, Вилков)))))
Красивой игры, нормального судейства.
Удачи ЦСКА.
pam06
pam06
   10 / 939
вчера в 12:20
Кто бы сомневался... конечно навяжет - для того и создавался - одним сливать, остальным навязывать борьбу и стараться отобрать очки. А для достижения этой цели все средства хороши, и откровенная грубость не воспрещается. Минус как минимум игрок в составе противника не редкость...
drug01
drug01
   108 / 939
вчера в 11:19
Почему разрешили сделать ставку на одну игру 2500 очков!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   268 / 939
вчера в 10:48
Армейцы сами себе борьбу навяжут и голы привезут.
serh62
serh62
   201 / 939
вчера в 10:34
не нужно в этой игре выпускать Дзагоева. сочи очень грубая команда. она не преследует никаких целей в чемпионате и создана только для того, что калечить игроков других команд и оттягивать очки у конкурентов зенита. это видно по первой игре эт ого фарм клуба с ЦСКА. разбитое лицо Чалова и тяжелая травма Сигурдсона , говорят о назначении и целях сочи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 939
вчера в 10:24
Сочи наверно сильней Ференцвароша....
Дальше не буду строить логическую цепочку...
КЭТиК
КЭТиК
   228 / 939
вчера в 10:17
ЦСКА сейчас не в форме.
cska59
cska59
   363 / 939
вчера в 10:14
Первый матч запомнился в первую очередь очень грубой игрой филиала газпрома .Удачи ЦСКА .
Т34
Т34
   24 / 939
вчера в 10:05
Если бы в Сочи меньше было игроков из зенита, они играли бы лучше. Зенит игроков превращает в шлак. Вот и результат налицо. Восемь бывших игроков зенита играет в Сочи, а команда на последнем месте.
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 09:59
    kastites
    kastites
       426 / 939
    вчера в 09:46
    Сочи победит
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       13 / 939
    вчера в 09:36
    Они всем навязывают борьбу и грубость, кроме Зенита. Там все тип-топ
    VIPded
    VIPded
       115 / 939
    вчера в 09:33
    Удачи ЦСКА!!!
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