Бакаев: «Деньги? У меня на первом месте футбол»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к большим деньгам.
Ощущение, что мне вообще наплевать на деньги, — это ошибочное впечатление. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю своих родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить. Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.
Ранее Бакаев прокомментировал тяжелый период «Спартака».
https://www.soccer.ru/news/1107315/promes-kvinsi
https://www.soccer.ru/news/1107315/promes-kvinsi