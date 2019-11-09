Бакаев: «Деньги? У меня на первом месте футбол»

Полузащитник «Спартака» рассказал о своем отношении к большим деньгам.

Ощущение, что мне вообще наплевать на деньги, — это ошибочное впечатление. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю своих родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить. Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.