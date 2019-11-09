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Бакаев: «Деньги? У меня на первом месте футбол»

вчера, 10:07

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к большим деньгам.

Ощущение, что мне вообще наплевать на деньги, — это ошибочное впечатление. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю своих родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить. Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.

Ранее Бакаев прокомментировал тяжелый период «Спартака».  

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
   178 / 939
вчера в 16:52
Слова зрелого мужчины.
karnager
karnager
   183 / 939
вчера в 16:39
Федя Смолов 600 тр в день получает - полдня тренировки, 1/3 сон. за 10 часов 600к не потратить . Вот и не думает , хочет в ЛЧ играть
Против_всех
Против_всех
   87 / 939
вчера в 14:56
Норм чувак, старательный, отрабатывает свой хлеб, не то что два состава питерских дармоедов - лавочников, уважуха!
Гавроша
Гавроша
   35 / 939
вчера в 14:30
    Charismatic
    Charismatic ответил Гавроша
       713 / 939
    вчера в 14:01
    В проект только за деньгами ходят, там нет футбола.
      Гавроша
      Гавроша
         35 / 939
      вчера в 14:01
        cska plus
        cska plus
           12 / 939
        вчера в 10:12
          PiterGrad
          PiterGrad
             504 / 939
          вчера в 10:11
          ясен пень..когда их много ,о них и не думаешь.
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