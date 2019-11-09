Бакаев: «Почему выиграть Евро-2020 нереально? Конечно, это возможно»

Полузащитник сборной России поделился мнением о шансах национальной команды в финальной части Евро-2020.

Почему выиграть Евро-2020 нереально? Конечно, это возможно. Просто необходимо хорошо подготовиться, много работать, а уж в футболе может произойти всё что угодно. Что касается того, против кого на позиции флангового футболиста хотел бы сыграть, мне абсолютно всё равно, кто передо мной. Главное – проявить себя и помочь команде.