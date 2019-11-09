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Бакаев: «Почему выиграть Евро-2020 нереально? Конечно, это возможно»

вчера, 09:54

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился мнением о шансах национальной команды в финальной части Евро-2020.

Почему выиграть Евро-2020 нереально? Конечно, это возможно. Просто необходимо хорошо подготовиться, много работать, а уж в футболе может произойти всё что угодно. Что касается того, против кого на позиции флангового футболиста хотел бы сыграть, мне абсолютно всё равно, кто передо мной. Главное – проявить себя и помочь команде.

Также недавно была представлена новая форма сборной России на Евро-2020. 

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Все комментарии
Valerii
Valerii ответил Петрович93
   663 / 939
вчера в 22:19
Бельгию пусть накажут так 3 ~0 и тогда будет видно что из себя представляет сборная тогда пусть и говорит о победе че а пока рано очень рано.
Вот именно. Языками чесать вы мастера большие. Посмотрим что на поле покажете.
Valerii
Valerii
   663 / 939
вчера в 22:18
Парень очень далек от реальности. Когда такие люди в команде с таким пониманием футбола, ну хоть бы глупости не говорил.
Valerii
Valerii ответил Сп62
   663 / 939
вчера в 22:15
В таком возрасте и не мечтать, и не ставить беред собой высокие цели грешно. Бакаев молодец, он романтик и боец. Как только он станет прагматиком, перестанет расти в мастерстве. Прагматики, как правило, используют прежний опыт и старый багаж. Таких Бакаевых да десятки. Вот тогда мы могли бы точно рассчитывать на чемпионство.
Мечтать не вредно. Прежде чем мечтать нужно еще и хоть что то уметь.
Петрович93
Петрович93 ответил Заур-ЗВЕРЬ
   687 / 939
вчера в 21:38
Бельгию пусть накажут так 3 ~0 и тогда будет видно что из себя представляет сборная тогда пусть и говорит о победе че а пока рано очень рано.
нечитайло
нечитайло
   583 / 939
вчера в 17:29
Ройте землю
Ros S
Ros S
   861 / 939
вчера в 17:19
Что плохого что он верит? Вспоминаю сборную Греции, которая 2 раза хозяев - Португалию обыграла по ходу турнира, мощная Чехия, Франция также пали , всех не помню, но не в одном из этих матчей Греция фаворитом не была, поэтому все возможно, пусть верит, а там будем посмотреть
alexamit
alexamit
   616 / 939
вчера в 16:11
У мальчика что-то с мозгами не в порядке...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Рожден в СССР
   42 / 939
вчера в 15:38
Тоже вариант ;)
kts
kts
   71 / 939
вчера в 14:47
Температурит что ли...
Vredinka_online
Vredinka_online
   196 / 939
вчера в 14:40
Мы давно не верим в сказки)
particular
particular
   4 / 939
вчера в 14:19
"...может произойти всё что угодно..." - вот это больше всего настораживает..:)
serh62
serh62
   201 / 939
вчера в 14:09
карпинским духом все в спартаке пропитаны....33 очка-это не утопия. слова бакаева из той же серии.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил Петрович93
   302 / 939
вчера в 13:53
Они походу вместе с черчесовым план курят
чем тебе не понравился план Черчесова на ЧМ?)) зацепило жеж?)))
Некакойшенко
Некакойшенко
   34 / 939
вчера в 13:50
Похвальные мечты, но мечты.
Сп62
Сп62
   76 / 939
вчера в 13:46
В таком возрасте и не мечтать, и не ставить беред собой высокие цели грешно. Бакаев молодец, он романтик и боец. Как только он станет прагматиком, перестанет расти в мастерстве. Прагматики, как правило, используют прежний опыт и старый багаж. Таких Бакаевых да десятки. Вот тогда мы могли бы точно рассчитывать на чемпионство.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   342 / 939
вчера в 13:45
Этим баобабам не помогут тренеры и миллиарды. Снова накосячит какой-нибудь Смолов-светская львица лол
lobsterdam
lobsterdam
   194 / 939
вчера в 13:24
выйдя из дома, можно встретить динозавра, а можно и не встретить, вероятность 50%...
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
вчера в 13:23
Надо идти от матча к матчу , а там как получится. Многое решает жеребьевка.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   302 / 939
вчера в 12:54
да пускай верит, кто не верит не идите в сборную плиз, чтобы не было как с Аршавином, "это ваши проблемы"
Петрович93
Петрович93
   687 / 939
вчера в 12:54
Они походу вместе с черчесовым план курят
ЮЗИК
ЮЗИК
   265 / 939
вчера в 12:37
Молодой и наивный
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 939
вчера в 12:37
Обыграли Сан-Марино/Казахстан/Шотландию и о как заговорили)) Бельгия и ещё сборных 5-6 в Европе быстро покажут где место наше сборной - 1/4 потолок((
Tommy Lee
Tommy Lee
   541 / 939
вчера в 12:34
В тарасовке цирк старый, а клоуны новые.
mihaluch
mihaluch
   83 / 939
вчера в 12:33
Вперёд небо упадёт на землю, чем наши пешеходы что-то выиграют.
Ген Геныч
Ген Геныч
   70 / 939
вчера в 12:33
Ну до 1/4 вполне можно дойти а вот дальше уже вряд ли!!!!!!!С другой стороны,если не ставить перед собой высоких целей,то и результата ты не добьешся!!!!!!

Ну а так Бакаев конечно же перегнул!!!!!!Он наверное на том корпоративе,или что там у них было,где брали интервью у Черчесова ,Бакаева и др,с Фурсенко плотно пообщался !!!!!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   472 / 939
вчера в 12:31
Ох, уж эти сказочники!
Сотрудник Газпрома
Сотрудник Газпрома
   167 / 939
вчера в 12:19
Ну помечтай. Пока Газпром в нашем футболе, ничего хорошего не будет.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Ангел неБесГрешен
   125 / 939
вчера в 12:19
Было время, Евро выигрывали и датчане, и греки. Но все равно он курит что то забористое...
может грибами их кормят в тарасовке
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   125 / 939
вчера в 12:17
фантазии Фарятьева
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   42 / 939
вчера в 11:57
Было время, Евро выигрывали и датчане, и греки. Но все равно он курит что то забористое...
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