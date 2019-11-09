Бакаев: «Сейчас у „Спартака“ и правда тяжёлый период»

вчера, 09:19

Полузащитник «Спартака» заявил, что ему нечего ответить известному блогеру Василию Уткину, который недавно сказал, что московский клуб с европейскими топ-клубами будет играть не скоро.

Мне нечего ответить Уткину. Сейчас у «Спартака» и правда тяжёлый период. Но мы всей командой будем работать, менять мнение людей и сделаем всё, чтобы играть хорошо, не подводить болельщиков и родных.