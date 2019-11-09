ГлавнаяНовости

Бакаев: «Сейчас у „Спартака“ и правда тяжёлый период»

вчера, 09:19

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что ему нечего ответить известному блогеру Василию Уткину, который недавно сказал, что московский клуб с европейскими топ-клубами будет играть не скоро.

Мне нечего ответить Уткину. Сейчас у «Спартака» и правда тяжёлый период. Но мы всей командой будем работать, менять мнение людей и сделаем всё, чтобы играть хорошо, не подводить болельщиков и родных.

Ранее Бакаев рассказал, на чьей он стороне в противостоянии бойцов UFC - Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Оба мяча „Ростов“ пропустил после ошибок Козлова»
Вчера, 22:56 Комментарии7
Спортивный директор «Тамбова»: «Хорошо, что лидеры „Ростова“ не сыграли»
Вчера, 22:36 Комментарии1
Ребров: «Давно не выигрывали дома»
Вчера, 22:03 Комментарии2
Тедеско: «„Спартак“ заслужил победу над „Крыльями Советов“»
Вчера, 21:43 Комментарии12
Войо Чалов: «После второго удаления всё закончилось»
Вчера, 21:14 Комментарии0
Понсе: «Быстрый гол придал нам уверенности»
Вчера, 21:11 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответил cska plus
   28 / 939
вчера в 13:34
В ФНЛ у вас придут радостные дни и будут даже победы.
    cska plus
    cska plus
       12 / 939
    вчера в 10:11
    В ФНЛ у вас придут радостные дни и будут даже победы.
    tuman960
    tuman960
       135 / 939
    вчера в 09:43
    у Спартака всегда тяжёлый период!!!!!!

    Там живут несчастные люди-спартачи,
    На лицо ужасные, злобные внутри.
    На лицо ужасные, злобные внутри,
    Там живут несчастные люди-спартачи.

    Что они ни делают, не идут дела,
    Видно в понедельник их мама родила.
    Видно в понедельник их мама родила,
    Что они ни делают, не идут дела!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100