Бакаев: «Сейчас у „Спартака“ и правда тяжёлый период»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что ему нечего ответить известному блогеру Василию Уткину, который недавно сказал, что московский клуб с европейскими топ-клубами будет играть не скоро.
Мне нечего ответить Уткину. Сейчас у «Спартака» и правда тяжёлый период. Но мы всей командой будем работать, менять мнение людей и сделаем всё, чтобы играть хорошо, не подводить болельщиков и родных.
Ранее Бакаев рассказал, на чьей он стороне в противостоянии бойцов UFC - Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.
Гинер то банкрот, судя по всему)
Гинер то банкрот, судя по всему)
Там живут несчастные люди-спартачи,
На лицо ужасные, злобные внутри.
На лицо ужасные, злобные внутри,
Там живут несчастные люди-спартачи.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела!
Там живут несчастные люди-спартачи,
На лицо ужасные, злобные внутри.
На лицо ужасные, злобные внутри,
Там живут несчастные люди-спартачи.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела!