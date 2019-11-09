ГлавнаяНовости

Мелкадзе: «Обыграли „Ростов“ за счет характера»

вчера, 18:49
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу над «Ростовом».

«Ростов» моя команда? Не знаю. Так получается, хорошо против них играю. Наверное, это моя команда на этот сезон. Стараюсь о забитых голах перед матчами не думать, это мешает лично для меня. Команда сыграла и победила, так любой футболист скажет. Кем надо быть, чтобы сказать: «Да, я — лучший игрок матча». 

Обыграли «Ростов» за счет характера, я не знаю такого коллектива, который есть у нас. Три победы подряд — это только начало? Постараемся продолжить эту серию, но не буду загадывать. Пусть будет пауза, будем набирать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тедеско: «Тилю необходимо освободить голову от проблем»
08 ноября Комментарии11
Айртон откроет футбольную школу в Бразилии
08 ноября Комментарии9
Айртон: «„Спартак“ должен быть как минимум в пятёрке лучших!»
07 ноября Комментарии12
Ребров: «С Боккетти всегда можно было поговорить на русском языке»
07 ноября Комментарии2
Джано получил вызов в сборную Грузии
07 ноября Комментарии10
Хеведес: «Пока не знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры»
06 ноября Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
time out
time out
   46 / 939
вчера в 20:05
Георгий, молодец! Так держать! Будешь брать пример с Бакаева - вернешься в Спартак.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100