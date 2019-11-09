Мелкадзе: «Обыграли „Ростов“ за счет характера»

Нападающий «Тамбова» прокомментировал победу над «Ростовом».

«Ростов» моя команда? Не знаю. Так получается, хорошо против них играю. Наверное, это моя команда на этот сезон. Стараюсь о забитых голах перед матчами не думать, это мешает лично для меня. Команда сыграла и победила, так любой футболист скажет. Кем надо быть, чтобы сказать: «Да, я — лучший игрок матча».

Обыграли «Ростов» за счет характера, я не знаю такого коллектива, который есть у нас. Три победы подряд — это только начало? Постараемся продолжить эту серию, но не буду загадывать. Пусть будет пауза, будем набирать.