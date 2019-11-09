«Интер» одержал волевую победу над «Вероной»

«Интер» одолел «Верону» в матче 12-го тура Серии А. «Черно-синие» (31 очко) временно поднялись на первую строчку в турнирной таблице, «желто-синие» (15 баллов) - девятые.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - «Верона» 2:1 (0:1)
Голы: Весино 65, Барелла 83 - Верре 19 (пенальти)
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Лазаро (Д'Амброзио 85), Весино, Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева 64), Лукаку, Мартинес (Эспозито 81)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Эмперор, Фараони, Амрабат (Хендерсон 64), Пессина, Лазович, Верре, Эдди Сальседо (Степински 84), Цаканьи (Тутино 50)
Главный тренер: Юрич Иван.
Предупреждения: Брозович 32, Цаканьи 35, Мартинес 42, Барелла 84
В предыдущем туре «Интер» в подобной же по сценарию игре обыграл «Болонью».
Главное результат, кузенам завтра справедливости!
Главное результат, кузенам завтра справедливости!
Вот не взял взяточку и выяснилось, что интер от Вероны отличается лишь отсутствием в команде бокапора Сальседо. Аха-ха)
Вот не взял взяточку и выяснилось, что интер от Вероны отличается лишь отсутствием в команде бокапора Сальседо. Аха-ха)
Готов к возвращению мелана?)
Готов к возвращению мелана?)
Ну а Сальседо конечно кусок .., это же надо так бездарно запороть 2 кинжальные контры?
Донья и Евгения могут порадоваться.)
Ну а Сальседо конечно кусок .., это же надо так бездарно запороть 2 кинжальные контры?
Донья и Евгения могут порадоваться.)
Обычно мне на Интер,Спартак и Ньюкасл очень не везет. Но сегодня необычный день.
Обычно мне на Интер,Спартак и Ньюкасл очень не везет. Но сегодня необычный день.
Судьи,пенальти,удаления,кабинет!
Заранее смешно!
Я оф!
Князь давай начинай)
АХАХХАХАХАХАХА
Судьи,пенальти,удаления,кабинет!
Заранее смешно!
Я оф!
Князь давай начинай)
АХАХХАХАХАХАХА