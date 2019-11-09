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«Интер» одержал волевую победу над «Вероной»

вчера, 21:53
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Интер» одолел «Верону» в матче 12-го тура Серии А. «Черно-синие» (31 очко) временно поднялись на первую строчку в турнирной таблице, «желто-синие» (15 баллов) - девятые.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Верона» 2:1 (0:1)
Голы: Весино 65, Барелла 83 - Верре 19 (пенальти)

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Лазаро (Д'Амброзио 85), Весино, Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева 64), Лукаку, Мартинес (Эспозито 81)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Эмперор, Фараони, Амрабат (Хендерсон 64), Пессина, Лазович, Верре, Эдди Сальседо (Степински 84), Цаканьи (Тутино 50)
Главный тренер: Юрич Иван.

Предупреждения: Брозович 32, Цаканьи 35, Мартинес 42, Барелла 84

В предыдущем туре «Интер» в подобной же по сценарию игре обыграл «Болонью».

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Все комментарии
Makcum
Makcum ответил Князь сажал врагов на посох
   864 / 939
сегодня в 00:02
Ты можешь только тупить и веселить, давай продолжай
allemz
allemz
   52 / 939
вчера в 23:38
Интер чемпион.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Roman Borovikov
   11 / 939
вчера в 23:31
Удивляет как быстро они изменились: Икарди столько полезных действий, Интер заиграл не имея должного состава)
У интера мощный состав - Рокки, Абиссо и Мариани.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Makcum
   11 / 939
вчера в 23:31
Гоббоконям все ясно :) Главное результат, кузенам завтра справедливости!
Вот видишь, я уже научил тебя не желать удачи. Аха-ха)
Mar4elo
Mar4elo
вчера в 23:03
Интер с победой,кузенам удачи мы топим завтра да вас!
EAGinLE
EAGinLE
   116 / 939
вчера в 22:57
С победой .
Sergey Z
Sergey Z
   136 / 939
вчера в 22:50
Интер с победой!
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 939
вчера в 22:36
еле-еле
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   316 / 939
вчера в 22:30
со скрипом спиц победили верону. Парик из распустившегося на недели свитера.пытается его связать.К Новому году спицы погнуться и уже нечем будет сшивать. Команда уже на пике своей формы и буквально через месяц,она обречена на спад. Подобные команды надо проходить на одном вздохе,если хотите бороться с НАМИ!
Garrincha-Makelele
Garrincha-Makelele
   820 / 939
вчера в 22:27
Если судить по этой игре Лукаку вообще не нападающий
djaich
djaich ответил Roman Borovikov
   362 / 939
вчера в 22:19
Более чем уверен, что Икарди в Юве не заиграл бы, т.к составе Рон.
Икарди - лучший в мире нападающий по выбору позиции. В паре с Роналду это была бы сильнейшая связка нападающих в Европе на данный момент. Абсолютно разноплановые, но идеально дополняющие друг друга.
Makcum
Makcum
   864 / 939
вчера в 22:18
Гоббоконям все ясно :)
Главное результат, кузенам завтра справедливости!
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил djaich
   31 / 939
вчера в 22:16
Каждый из них не стал мешать друг другу, а в одной команде у них бы была взаимная конфронтация и, соответственно, плохая атмосфера во всем клубе. Антоха же и Наинголлана из за подобного отношения из команды выставил. Все рады, все счастливы, за исключением Ювентуса, который мог в межсезонье Икарди буквально за копейки приобрести.
Более чем уверен, что Икарди в Юве не заиграл бы, т.к составе Рон.
djaich
djaich ответил Roman Borovikov
   362 / 939
вчера в 22:11
Удивляет как быстро они изменились: Икарди столько полезных действий, Интер заиграл не имея должного состава)
Каждый из них не стал мешать друг другу, а в одной команде у них бы была взаимная конфронтация и, соответственно, плохая атмосфера во всем клубе. Антоха же и Наинголлана из за подобного отношения из команды выставил. Все рады, все счастливы, за исключением Ювентуса, который мог в межсезонье Икарди буквально за копейки приобрести.
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил djaich
   31 / 939
вчера в 22:06
Антохе нужна команда-монолит без своенравных индивидуалистов. А Икарди нужен был гранд с перспективой уже на данный момент на финал ЛЧ.
Удивляет как быстро они изменились: Икарди столько полезных действий, Интер заиграл не имея должного состава)
Bianconeri22
Bianconeri22
   107 / 939
вчера в 22:05
Игра была действительно равна, ведь играли команды одинакового уровня, повезло чуть больше тем, кому на Руси везет!!
djaich
djaich ответил Roman Borovikov
   362 / 939
вчера в 22:03
Что не так было с Интером и Икради?, по отдельности тащат ))
Антохе нужна команда-монолит без своенравных индивидуалистов. А Икарди нужен был гранд с перспективой уже на данный момент на финал ЛЧ.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 939
вчера в 22:01
Что не так было с Интером и Икради?, по отдельности тащат ))
dino-hsv
dino-hsv
   114 / 939
вчера в 22:00
даже пенальти, проплаченный турином, не помог вероне. увы
djaich
djaich ответил cska plus
   362 / 939
вчера в 22:00
Отскочили.
После досадного поражения от Боруссии могли развалиться и проиграть в этом матче, но, видимо, удар научились держать. Вторая волевая победа подряд в чемпионате.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил cska plus
   11 / 939
вчера в 21:57
Отскочили.
Пришлось постараться, ведь Валери римский судья, ему интер засудить выгодно во благо Рима)
Вот не взял взяточку и выяснилось, что интер от Вероны отличается лишь отсутствием в команде бокапора Сальседо. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
   11 / 939
вчера в 21:56
Ща у Турина начьнется! Судьи,пенальти,удаления,кабинет! Заранее смешно! Я оф! Князь давай начинай) АХАХХАХАХАХАХА
Завтра посмеёмся. Аха-ха)
Готов к возвращению мелана?)
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 21:55
Отскочили.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   11 / 939
вчера в 21:55
Игра была равна. Пожалуй первая победа в сезоне, не вызывающая вопросов. Хоть с Вероной сыграли по-чесноку. Аха-ха)
Ну а Сальседо конечно кусок .., это же надо так бездарно запороть 2 кинжальные контры?
Донья и Евгения могут порадоваться.)
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 939
вчера в 21:55
ставочка зашла,спасибо
Обычно мне на Интер,Спартак и Ньюкасл очень не везет. Но сегодня необычный день.
GYTSYL
GYTSYL
   25 / 939
вчера в 21:55
Ща у Турина начьнется!
Судьи,пенальти,удаления,кабинет!
Заранее смешно!
Я оф!
Князь давай начинай)
АХАХХАХАХАХАХА
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