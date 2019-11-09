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«Валенсия» во втором тайме дожала «Гранаду»

вчера, 19:57
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Валенсия» одержала победу над «Гранадой» в рамках встречи 13-го тура испанской Примеры. «Летучие мыши» (20 очков) занимают седьмое место в турнирной таблице, андалусийский клуб (тоже 20 баллов) - шестой.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Гранада» 2:0 (0:0)
Голы: Васс 74, Ферран Торрес 90+7

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа (Коста 36), Ману Вальехо (Ли 87), Гомес, Родриго (Гамейро 52)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Гранада»: Руй Силва, Куини, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Эррера, Гоналон (Монторо 63), Родригес Диас, Азиз (Мачис 75), Вадильо, Сольдадо
Главный тренер: Мартинес Диего.

Предупреждения: Гоналон 39, Азиз 44, Куини 78, Монторо 89, Эррера 90+3

Ранее «Алавес» разгромил «Вальядолид».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   53 / 939
вчера в 21:31
C победой Валенсию! Гранада все уже сдулась.
КЭТиК
КЭТиК
   228 / 939
вчера в 20:22
Просто повезло.
Apsny
Apsny
   149 / 939
вчера в 20:22
Сломили сопротивление одного из лидеров).
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 939
вчера в 20:11
Красавчики, даже если Черышев не играет всё равно болеем за вас!
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   604 / 939
вчера в 20:07
Отлично, главное не сбавлять оборотов...
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