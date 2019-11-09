«Валенсия» во втором тайме дожала «Гранаду»

«Валенсия» одержала победу над «Гранадой» в рамках встречи 13-го тура испанской Примеры. «Летучие мыши» (20 очков) занимают седьмое место в турнирной таблице, андалусийский клуб (тоже 20 баллов) - шестой.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Гранада» 2:0 (0:0)
Голы: Васс 74, Ферран Торрес 90+7
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа (Коста 36), Ману Вальехо (Ли 87), Гомес, Родриго (Гамейро 52)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Гранада»: Руй Силва, Куини, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Эррера, Гоналон (Монторо 63), Родригес Диас, Азиз (Мачис 75), Вадильо, Сольдадо
Главный тренер: Мартинес Диего.
Предупреждения: Гоналон 39, Азиз 44, Куини 78, Монторо 89, Эррера 90+3
Ранее «Алавес» разгромил «Вальядолид».