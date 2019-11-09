«Шальке» упустил победу над «Фортуной»

«Шальке» сыграл вничью с «Фортуной» в матче 11-го тура чемпионата Германии.
«Шальке» (19 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице национального первенства, «Фортуна» (11 очков) - 14-я.
Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена
«Шальке-04» - «Фортуна» 3:3 (1:0)
Голы: Калиджури 33, Кабак 67, Сердар 79 - Хеннингс 62 (пенальти), Хеннингс 74, Хеннингс 85
«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак, МакКенни, Очипка, Сердар, Омар, Калиджури, Арит, Шёпф (Ут 75), Раман (Матондо 70)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
«Фортуна»: Штеффен, Циммер (Томми 71), Айхан, Хоффманн, Нуху, Гиссельманн, Циммерманн, Бодзек (Финк 75), Моралес, Ковнацки, Хеннингс
Главный тренер: Функель Фридхельм.
Предупреждения: Моралес 53, МакКенни 62, Финк 76, Сердар 80, Хоффманн 89
В параллельном матче «РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Гертой».