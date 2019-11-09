ГлавнаяНовости

«Шальке» упустил победу над «Фортуной»

вчера, 19:26
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)3 : 3Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)ФортунаМатч завершен

«Шальке» сыграл вничью с «Фортуной» в матче 11-го тура чемпионата Германии.

«Шальке» (19 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице национального первенства, «Фортуна» (11 очков) - 14-я.

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «Фортуна» 3:3 (1:0)
Голы: Калиджури 33, Кабак 67, Сердар 79 - Хеннингс 62 (пенальти), Хеннингс 74, Хеннингс 85

«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак, МакКенни, Очипка, Сердар, Омар, Калиджури, Арит, Шёпф (Ут 75), Раман (Матондо 70)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Фортуна»: Штеффен, Циммер (Томми 71), Айхан, Хоффманн, Нуху, Гиссельманн, Циммерманн, Бодзек (Финк 75), Моралес, Ковнацки, Хеннингс
Главный тренер: Функель Фридхельм.

Предупреждения: Моралес 53, МакКенни 62, Финк 76, Сердар 80, Хоффманн 89

В параллельном матче «РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Гертой».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик
Сегодня, 00:58 ВидеоКомментарии36
«Наполи» не справился с «Дженоа»
Сегодня, 00:40 Комментарии15
«Метц» отобрал очки у «Лилля»
Сегодня, 00:00 Комментарии3
Гол Головина принес «Монако» победу в матче с «Дижоном»
Вчера, 23:57 ВидеоКомментарии28
«Реал» обыграл «Эйбар» с крупным счетом
Вчера, 22:28 Комментарии42
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вчера, 22:23 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
   115 / 939
вчера в 19:50
Газпрому не поФортунило...
djaich
djaich
   362 / 939
вчера в 19:32
Хороший матч выдали, со скоростями, борьбой, отличными забитыми мячами.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100