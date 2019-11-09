«Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед»

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура английской Премьер-Лиги. «Шпоры» занимают 12-е место в турнирной таблице (14 очков). «Клинки» идут пятыми (17 баллов).
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Шеффилд Юнайтед» 1:1 (0:0)
Голы: Сон 58 - Бэлдок 78
«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье (Моура 86), Давинсон Санчес, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Н'Домбеле (Уинкс 46), Ло Чельсо, Алли (Фойт 72), Сон, Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд, Флек, Стивенс, Муссе (Робинсон 87), МакГолдрик (Фриман 90+5)
Главный тренер: Уайлдер Крис.
Предупреждения: Дайер 2, Норвуд 18, Фойт 80, Бэшем 90+1
Напомним, что в прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» на последних минутах упустил победу в матче с «Эвертоном».
ДВАЖДЫ разгромили Цервену, даже на выезде,где Наполи и Ливерпуль не выигрывали.
Возможно надо пойти по стопам Де Ларентиуса(Наполи) и закрыть игроков на базе,интересно Левий на такое способен?
ДВАЖДЫ разгромили Цервену, даже на выезде,где Наполи и Ливерпуль не выигрывали.
Возможно надо пойти по стопам Де Ларентиуса(Наполи) и закрыть игроков на базе,интересно Левий на такое способен?
Шэффилд потерял очки с ТТх!
Шэффилд потерял очки с ТТх!
P.S. Клинки остры, а шпорам пора выбираться из кризиса.
P.S. Клинки остры, а шпорам пора выбираться из кризиса.
в 4-ке нас не будет, молодец ПОч
в 4-ке нас не будет, молодец ПОч