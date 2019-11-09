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«Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед»

вчера, 19:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура английской Премьер-Лиги. «Шпоры» занимают 12-е место в турнирной таблице (14 очков). «Клинки» идут пятыми (17 баллов).

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Шеффилд Юнайтед» 1:1 (0:0)
Голы: Сон 58 - Бэлдок 78

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье (Моура 86), Давинсон Санчес, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Н'Домбеле (Уинкс 46), Ло Чельсо, Алли (Фойт 72), Сон, Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем, Норвуд, Флек, Стивенс, Муссе (Робинсон 87), МакГолдрик (Фриман 90+5)
Главный тренер: Уайлдер Крис.

Предупреждения: Дайер 2, Норвуд 18, Фойт 80, Бэшем 90+1

Напомним, что в прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» на последних минутах упустил победу в матче с «Эвертоном».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
сегодня в 02:52
МЮ давно в пропасти, теперь туда и шпоры летят!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   221 / 939
сегодня в 00:37
не верный заголовок! Шеффилд прекрасно показывает себя, а с учетом неравномерной игры шпор, то играли на сегодняшний день равные соперники
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   132 / 939
вчера в 23:53
Шефф Ютд с победой! Надо же Шефф Ютд 5-ты в АПЛ на данный момент, никто из парней Уайлдера даже не мечтал, что будут так высоко в АПЛ, хотя задача все таже набрать 40 очков и остаться в ПЛ, и Шефф Ютд идет к этой цели.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил dzvinka
   197 / 939
вчера в 23:11
да сколько можно?! ттх ничего и не должен был тут брать, с какой кстати?! Шэффилд потерял очки с ТТх!
ну во первых играли в родной новостройке,которая вышла в лярд. Надо же стараться перед своей аудиторией, правда кроме Сона ,там все были,как СОНные мухи.
ДВАЖДЫ разгромили Цервену, даже на выезде,где Наполи и Ливерпуль не выигрывали.
Возможно надо пойти по стопам Де Ларентиуса(Наполи) и закрыть игроков на базе,интересно Левий на такое способен?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил lobsterdam
   197 / 939
вчера в 23:07
повсюду кризис... мотивации у игроков нет.
в начале сезона были мотивированны на великие подвиги по всем фронтам. Финал ЛЧ и Победа,ну и АПЛ с его кубками. Это судя по их пафосным интервью.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cska plus
   197 / 939
вчера в 23:06
Уже стыдно за шпор.
стыДНО будет,если завтра МЮ победить,тогда Шпоры окажутся ещё ниже. Поэтому им остаётся уповать на Брайтон.
lobsterdam
lobsterdam
   194 / 939
вчера в 22:33
повсюду кризис... мотивации у игроков нет.
dzvinka
dzvinka
   109 / 939
вчера в 22:27
да сколько можно?! ттх ничего и не должен был тут брать, с какой кстати?!
Шэффилд потерял очки с ТТх!
beefs
beefs
   249 / 939
вчера в 22:20
Ну и Тоттенхэм...
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   111 / 939
вчера в 22:16
Вахахахахахахахах
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 21:54
Уже стыдно за шпор.
vastudio
vastudio
   431 / 939
вчера в 21:52
Придётся звать обратно Бале))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cannongun
   197 / 939
вчера в 20:37
верните мля Уэмбли на в 4-ке нас не будет, молодец ПОч
Зачем вам 4 место, выиграете ЛЧ и будете там в следующем сезоне.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   197 / 939
вчера в 20:34
тут скорее всего Клинки потеряли очки,потому что отменили гол в ворота Шпор, увидев сомнительный оффсайд,которого не было.Интересно Покетино будет сетовать на ВАР? Скорее всего да,потому что не дали пенальти.... Но всё же Шефилды показали,что не зря они находятся выше,чем Финалист ЛЧ.
рус фан
рус фан
   243 / 939
вчера в 20:34
Сейчас в верхней четверке чемпионата у всех команд забитых голов гораздо больше чем у Тотена, то есть проблемы в атаке в этом сезоне очевидны, средняя линия хуже чем в прошлом сезоне поддерживает нападающих на мой взгляд, отрыв в 16 очков от первого места выглядит уже пропастью, а вот 9 очков от 4-го места, возможно не так критичны.
Tott_Hot
Tott_Hot
   462 / 939
вчера в 20:33
Классная команда вылезла из чемпионшипа, пожелаю им в дальнейшем удачи
Zenit_84
Zenit_84
   220 / 939
вчера в 20:29
Неожиданно
L.F.С.
L.F.С.
   303 / 939
вчера в 20:23
Скучный Ттх, такой даже троллить неинтересно.
ДСА
ДСА
   174 / 939
вчера в 20:20
В прошлом сезоне Тоттенхэм достиг потолка.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   179 / 939
вчера в 20:15
Шеффилд - красава, бойцы! Хендерсон, Болдок, Лундстрем и на банке отец Фил!
Медив
Медив
   82 / 939
вчера в 20:13
Смотрю наконец смирились с тем, что Эриксен и Тоби не продлят контракты и привыкают к жизни без них... Ну пока получается так себе.
Тео Джонс
Тео Джонс
   41 / 939
вчера в 20:09
Это как раз таки Шеффилд потерял очки и по игре и по нынешнему статусу
Сантус
Сантус
   60 / 939
вчера в 20:05
Давили давили...забили...и забили на игру...Убивал бы за тактику удержания счёта.Пока хотя бы два не забил в футболе булки расслаблять не стоит..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 939
вчера в 20:00
12-е место чемпионата не проиграло 5-му, а пишут, что это оно в первую очередь потеряло очки. Где логика?)

P.S. Клинки остры, а шпорам пора выбираться из кризиса.
cannongun
cannongun
   134 / 939
вчера в 19:59
верните мля Уэмбли на
в 4-ке нас не будет, молодец ПОч
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