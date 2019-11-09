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«Спартак» одержал сухую победу над «Крыльями Советов»

вчера, 20:54
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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 16-го тура РПЛ. «Красно-белые» (21 очко) поднялись на шестое место, самарцы (18 баллов) - девятые.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Крылья Советов» 2:0 (1:0)
Голы: Понсе 3, Бакаев 83 (пенальти)

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Крал, Айртон, Бакаев (Мирзов 84), Умяров (Тиль 90), Зобнин, Понсе, Ларссон (Шюррле 77)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Бурлак, Карпов, Лысцов (Радонич 63), Полуяхтов, Гацкан, Мияилович, Кабутов (Терехов 46), Зиньковский, Соболев (Гынсарь 74)
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Бакаев 76, Крал 80

Удаления: Мияилович 71, Карпов 81

Судья: Мешков Виталий.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   265 / 939
сегодня в 04:09
Неубедительная победа
Гавроша
Гавроша ответил Nekit92
   35 / 939
сегодня в 02:02
С 10 места сразу на 6 вот это рывок етить колотить красавчики че)) аахах
Вот что мазут животворящий делает.
Гавроша
Гавроша
   35 / 939
сегодня в 02:01
Где у нас будет нормальный футбол, пока на поле такое творится. Смотреть противно!

Сегодня играли 12х9, так еще и пенальти.
Nekit92
Nekit92
   204 / 939
сегодня в 01:49
С 10 места сразу на 6 вот это рывок етить колотить красавчики че)) аахах
PITER_1
PITER_1
   173 / 939
сегодня в 01:04
супер тренер, супер команда, супер руководство, пошла супер игра, да еще и с супер судейством
mangoх12
mangoх12
   33 / 939
сегодня в 00:54
Два удаления, пенальти - какой позор!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Гавроша
   29 / 939
сегодня в 00:41
Я не пойму почему, когда у цска удалили всего одного игрока, тут вся москва извизжалась, а тут 2 удаления и пенальти, и все нормально.
Пора бы привыкнуть к местной логике....

1.Все решения арбитра принятые в пользу Зенита - вопиющий судейский произвол, вне зависимости от справедливости данных решений...неизменно влекущий за собой от обвинений в предвзятости до смены руководства судебного корпуса....

2.Все решения арбитра принятые в пользу московских клубов - истина не требущая доказательств.Все такие решения обоснованы, безоговорочно справедливы и являются как исключительным благом,так и образцом судейской профессии в целом.
Землянин
Землянин
   62 / 939
сегодня в 00:16
Весело!!!)))
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G. ответил Гавроша
сегодня в 00:10
Я не пойму почему, когда у цска удалили всего одного игрока, тут вся москва извизжалась, а тут 2 удаления и пенальти, и все нормально.
одна 2я - одна болотА
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G. ответил Гавроша
вчера в 23:59
И так из года в год, с 30-х годов свиней тянут и тянут, за уши и за хвост. До кой поры терпеть, сколько это будет продолжаться?!!!
Чем докажешь?
Wivert
Wivert ответил Гавроша
   630 / 939
вчера в 23:47
Я не пойму почему, когда у цска удалили всего одного игрока, тут вся москва извизжалась, а тут 2 удаления и пенальти, и все нормально.
это частная у НАРОДА ВОРОВАНнАЯ НЕФТЬ все решает для клуба гея и удачи в ЛЕ или где это недоразумение играет ах забыл что этот пердивный клубишко стремится не вылететь из РПЛ ну извиняйте за забывчивость и ЕВРОПА тоже не в курсах что это за такой зашквареный клупп им симпопо
Wolf77785
Wolf77785
   227 / 939
вчера в 23:36
проект без удалений не проект!
Wivert
Wivert
   630 / 939
вчера в 23:36
не плохо липовых купленный судо5 поддержал
plusnindimon
plusnindimon
   330 / 939
вчера в 23:32
Тедеско Доменико: ничего не понимаю, играли как обычно, старались проиграть, но тут случайный гол. Стали игру сливать, но тут удаление. Совсем прижались к воротам дак тут вторая КК. Думали в свои ворота закатить, но судья опять не в нашу пользу сыграл, пенальти зачем то поставил. Не понять мне московский футбол...
морозз
морозз
   47 / 939
вчера в 23:28
Хорошая игра, хорошая победа без вариантов для Крыльев...
Бомжи и те радуются за Спартак, правда с присущим им оптимизмом...
Красно белых братьев с трудовой Победой...
plusnindimon
plusnindimon ответил Гавроша
   330 / 939
вчера в 23:20
Я не пойму почему, когда у цска удалили всего одного игрока, тут вся москва извизжалась, а тут 2 удаления и пенальти, и все нормально.
Ну дак то Спартак, 12 игрок, все в норме)) Хотя правильнее сразу было ТП КС засчитать и все, зачем игроков спартака мучить)
oleg3k
oleg3k ответил Гавроша
   80 / 939
вчера в 23:18
Я не пойму почему, когда у цска удалили всего одного игрока, тут вся москва извизжалась, а тут 2 удаления и пенальти, и все нормально.
Ты этого НИКОГДА не поймёшь.Не дано.
МапС
МапС
   360 / 939
вчера в 23:07
Вернулси. Игра не впечатлила. Ушёл после пеналя. Унылая игра.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Армейская душа
   70 / 939
вчера в 23:00
Ну куда же спартачок без красной и пенальти ))) Спартак не может - Мешок поможет!
Так- обьясни мне,чем судья помог Спартаку в этом матче?!!!!Обоснуй свои притензии к судье а не пустыми словами раскидывайся!!!!
Армейская душа
Армейская душа
   97 / 939
вчера в 22:58
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Чист
       70 / 939
    вчера в 22:58
    не тренер а руководство клуба - рано радуешься
    Ну это само собой разумеется!!!!Кто ж его назначал то!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Гавроша
       70 / 939
    вчера в 22:57
    Я не пойму почему, когда у цска удалили всего одного игрока, тут вся москва извизжалась, а тут 2 удаления и пенальти, и все нормально.
    Да потому что тут все по правилам -аууууууууууу!!!!А ругались все из за того,что Азмуна не удалили а игрока армейцев удалили!!!!!!!!!
    Чист
    Чист ответил Ген Геныч
       232 / 939
    вчера в 22:55
    А других,до зимнего перерыва и ждать не стоит!!!!!!Будут может и поражения и это будет нормально!!!!!!!!Ну что уж поделать,если один тренер довел команду до дна,а другому приходиться поднимать эту команду от туда!!!!
    не тренер а руководство клуба - рано радуешься
    Гавроша
    Гавроша
       35 / 939
    вчера в 22:47
    И так из года в год, с 30-х годов свиней тянут и тянут, за уши и за хвост.



    До кой поры терпеть, сколько это будет продолжаться?!!!
    Гавроша
    Гавроша
       35 / 939
    вчера в 22:44
    Я не пойму почему, когда у цска удалили всего одного игрока, тут вся москва извизжалась, а тут 2 удаления и пенальти, и все нормально.
    Бомж немытый
    Бомж немытый ответил Гавроша
       9 / 939
    вчера в 22:44
    Похоже федун вернулся - даже двух удалений мало, еще и левый пенальти! Мешок хорошо поднялся.
    Мешок и на распил арене, в паре с Вилковым, недавно хорошо заработал газовых денег.
    oleg3k
    oleg3k ответил Гавроша
       80 / 939
    вчера в 22:44
    Похоже федун вернулся - даже двух удалений мало, еще и левый пенальти! Мешок хорошо поднялся.
      Гавроша
      Гавроша
         35 / 939
      вчера в 22:39
      Похоже федун вернулся - даже двух удалений мало, еще и левый пенальти! Мешок хорошо поднялся.
      Т34
      Т34
         24 / 939
      вчера в 22:39
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответил Jeck Denielse
           70 / 939
        вчера в 22:20
        Не самый лучший график оставшихся игр до зимней паузы.... "Урал" .....который из 6-ти последних игр со Спартаком выиграл 4.... "Зенит"....который в Питере в РПЛ 2019-м вообще ни разу не проиграл... "Ростов"....который в чемпионате за 6 последних встреч уступил Спартаку лишь однажды.... Прям час Х для мистера Тодеско..... Не поклонник московской команды...но Тодеско вроде тот кто нужен...есть в его поведении,речах и действиях что то выдающее в нём успешного парня.... Удачи....(ну кроме 1-го декабря...естьтестьно)))
        Ну по этим играм,если подходить с холодной головой,то Спартак вряд ли 9 очков наберет!!!!!Но 4 очка взять могут!!!!!Все таки Спартак сейчас в полураздраенном состоянии,после года у руля товарища Кононова!!!!!Ну объективно Спартак расчитывать на 4 очка в этих 3-х играх может,а там как получится!!!!
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