«Спартак» одержал сухую победу над «Крыльями Советов»

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 16-го тура РПЛ. «Красно-белые» (21 очко) поднялись на шестое место, самарцы (18 баллов) - девятые.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Крылья Советов» 2:0 (1:0)
Голы: Понсе 3, Бакаев 83 (пенальти)
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Крал, Айртон, Бакаев (Мирзов 84), Умяров (Тиль 90), Зобнин, Понсе, Ларссон (Шюррле 77)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Бурлак, Карпов, Лысцов (Радонич 63), Полуяхтов, Гацкан, Мияилович, Кабутов (Терехов 46), Зиньковский, Соболев (Гынсарь 74)
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Бакаев 76, Крал 80
Удаления: Мияилович 71, Карпов 81
Судья: Мешков Виталий.
Ранее «Тамбов» обыграл «Ростов» на выезде
Сегодня играли 12х9, так еще и пенальти.
Сегодня играли 12х9, так еще и пенальти.
1.Все решения арбитра принятые в пользу Зенита - вопиющий судейский произвол, вне зависимости от справедливости данных решений...неизменно влекущий за собой от обвинений в предвзятости до смены руководства судебного корпуса....
2.Все решения арбитра принятые в пользу московских клубов - истина не требущая доказательств.Все такие решения обоснованы, безоговорочно справедливы и являются как исключительным благом,так и образцом судейской профессии в целом.
1.Все решения арбитра принятые в пользу Зенита - вопиющий судейский произвол, вне зависимости от справедливости данных решений...неизменно влекущий за собой от обвинений в предвзятости до смены руководства судебного корпуса....
2.Все решения арбитра принятые в пользу московских клубов - истина не требущая доказательств.Все такие решения обоснованы, безоговорочно справедливы и являются как исключительным благом,так и образцом судейской профессии в целом.
Бомжи и те радуются за Спартак, правда с присущим им оптимизмом...
Красно белых братьев с трудовой Победой...
Бомжи и те радуются за Спартак, правда с присущим им оптимизмом...
Красно белых братьев с трудовой Победой...
До кой поры терпеть, сколько это будет продолжаться?!!!
До кой поры терпеть, сколько это будет продолжаться?!!!