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«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Гертой»

вчера, 19:23
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)2 : 4Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги обыграл «Герту». «Быки» (21 очко) поднялись на вторую строчку в таблице, берлинцы (11 баллов) - тринадцатые.

Берлин, стадион Олимпиаштадион

«Герта» - «РБ Лейпциг» 2:4 (1:2)
Голы: Миттельштедт 32, Зелке 90+2 - Вернер 38 (пенальти), Забитцер 45+1, Кампль 87, Вернер 90+1

«Герта»: Ярстейн, Штарк (Зелке 79), Бойата, Рекик, Клюнтер, Дарида, Лёвен, Миттельштедт, Вольф (Ибишевич 74), Люкебакио, Дилросун
Главный тренер: Чович Анте.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Ампаду 80), Илсанкер (Кампль 54), Упамекано, Клостерманн, Лаймер, Демме, Забитцер, Форсберг (Нкунку 73), Поульсен, Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Илсанкер 17, Миттельштедт 23, Дарида 90+4

В предыдущем туре «РБ Лейпциг» уничтожил «Майнц» со счетом 8:0.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   268 / 939
вчера в 21:50
Круто.
ДАША Д
ДАША Д
   271 / 939
вчера в 20:21
Лейпциг - чемпион.
pomor 445
pomor 445
   219 / 939
вчера в 20:13
Вот такому "слабому" сопернику и продул Зенит дважды. Он так чего доброго и чемпионом Бундеслиги станет. Удивительная команда. Такое превращение за 10 лет из серого ГДРовского клуба низшего дивизиона в лидера Бундеслиги.
drug01
drug01
   108 / 939
вчера в 20:05
У команды есть характер!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 939
вчера в 19:30
Разогнались быки, бегут как перед корридой вперед, нанизывая всех на рога))
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