«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Гертой»

«Лейпциг» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги обыграл «Герту». «Быки» (21 очко) поднялись на вторую строчку в таблице, берлинцы (11 баллов) - тринадцатые.
Берлин, стадион Олимпиаштадион
«Герта» - «РБ Лейпциг» 2:4 (1:2)
Голы: Миттельштедт 32, Зелке 90+2 - Вернер 38 (пенальти), Забитцер 45+1, Кампль 87, Вернер 90+1
«Герта»: Ярстейн, Штарк (Зелке 79), Бойата, Рекик, Клюнтер, Дарида, Лёвен, Миттельштедт, Вольф (Ибишевич 74), Люкебакио, Дилросун
Главный тренер: Чович Анте.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Ампаду 80), Илсанкер (Кампль 54), Упамекано, Клостерманн, Лаймер, Демме, Забитцер, Форсберг (Нкунку 73), Поульсен, Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Илсанкер 17, Миттельштедт 23, Дарида 90+4
В предыдущем туре «РБ Лейпциг» уничтожил «Майнц» со счетом 8:0.