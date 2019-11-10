Медведев: «„Арсенал“ не ставил автобус, он играл в открытый футбол»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерского клуба над тульским «Арсеналом» в игре 16-го тура РПЛ :

Сегодня насчитал три голевых момента. Кержаков спас от гола. Игра была хорошего уровня. «Арсенал» не ставил нам «автобус», играли в открытый футбол. Победа «Зенита» — результат той комбинации, которая была разыграна. Азмун у нас вообще форвард одного касания. Игра была интенсивной, но грубости и хамства на поле не было. Это пример всем другим командам. Можно бороться, играть жёстко, но без грубости.



Конечно, перед перерывом на зиму важно создать комфортное преимущество в таблице. После весны тяжело входить в игру, тем более если будем играть в еврокубках. Эта победа очень важна. Хочется отметить наших болельщиков. Они не агрессивно, а очень хорошо поддерживали команду. На два сектора по безопасности не продавали билеты. Возможно, именно этого количества людей не хватало для полного стадиона.