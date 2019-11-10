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Медведев: «„Арсенал“ не ставил автобус, он играл в открытый футбол»

сегодня, 17:09
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерского клуба над тульским «Арсеналом» в игре 16-го тура РПЛ:

Сегодня насчитал три голевых момента. Кержаков спас от гола. Игра была хорошего уровня. «Арсенал» не ставил нам «автобус», играли в открытый футбол. Победа «Зенита» — результат той комбинации, которая была разыграна. Азмун у нас вообще форвард одного касания. Игра была интенсивной, но грубости и хамства на поле не было. Это пример всем другим командам. Можно бороться, играть жёстко, но без грубости. 

Конечно, перед перерывом на зиму важно создать комфортное преимущество в таблице. После весны тяжело входить в игру, тем более если будем играть в еврокубках. Эта победа очень важна. Хочется отметить наших болельщиков. Они не агрессивно, а очень хорошо поддерживали команду. На два сектора по безопасности не продавали билеты. Возможно, именно этого количества людей не хватало для полного стадиона.

Ранее своим мнением о матче поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Все комментарии
Wivert
Wivert ответил 25процентный клоун
   667 / 957
сегодня в 23:28
Автобусы они убираютза отдельную плату
автобусы семинольные ставявят бесплатно постоянно при семидеско
Морозовский
Морозовский
   11 / 957
сегодня в 23:15
    cska plus
    cska plus
       13 / 957
    сегодня в 18:47
    Бомжам повезло.
    Gloomy59
    Gloomy59
       607 / 957
    сегодня в 18:19
    Ну вот и господин Медведев заговорил, а то после Лейпцига мы стали волноваться, наблюдалоась тишина со стороны руководства Зенита!!!!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
       298 / 957
    сегодня в 17:57
    В этом матче тренер Арсенала проиграл.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       15 / 957
    сегодня в 17:11
    Автобусы они убираютза отдельную плату
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