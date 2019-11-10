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Семак: «Тяжелая игра, тяжелые погодные условия»

сегодня, 16:44
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Ветер откладывал отпечаток. «Арсенал» играл хорошо, нам было сложно использовать наши моменты. В первом тайме «Арсенал» очень хорошо оборонялся. Сложно играть против такой насыщенной обороны. Что создавали, создали со стандартов. Вратарь «Арсенала» вытянул неберущийся мяч. После перерыва могли забить и больше. Правда, могли и пропустить, когда Кангва чуть не выскочил один на один. Победили заслуженно, отправляемся на перерыв в хорошем настроении.

Жирков на правом фланге сыграл прекрасно. У нас Ерохин справа не так действовал, как нам хотелось. Это не его родная позиция. Жирков же понимал, как играть на этой позиции. С этим были связаны перестановки по флангам. У Дриусси были проблемы при подготовке к матчу. Поэтому он остался на скамейке.

У нас есть календарь, мы играем. Иногда сложно. Но нужно собираться и готовиться к каждому матчу. С точки зрения движения проблем не было. Любой команде играть в Туле тяжело. Очень хорошая команда.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 18:48
Погода как погода, ноябрьская.
Т34
Т34
   22 / 957
сегодня в 17:33
В домашних матчах вам погоду сделали, поплачьте может вам купят погоду у природы. У "Газпрома" - мечты сбываются"
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