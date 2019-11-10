Семак: «Тяжелая игра, тяжелые погодные условия»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ .

Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Ветер откладывал отпечаток. «Арсенал» играл хорошо, нам было сложно использовать наши моменты. В первом тайме «Арсенал» очень хорошо оборонялся. Сложно играть против такой насыщенной обороны. Что создавали, создали со стандартов. Вратарь «Арсенала» вытянул неберущийся мяч. После перерыва могли забить и больше. Правда, могли и пропустить, когда Кангва чуть не выскочил один на один. Победили заслуженно, отправляемся на перерыв в хорошем настроении.

Жирков на правом фланге сыграл прекрасно. У нас Ерохин справа не так действовал, как нам хотелось. Это не его родная позиция. Жирков же понимал, как играть на этой позиции. С этим были связаны перестановки по флангам. У Дриусси были проблемы при подготовке к матчу. Поэтому он остался на скамейке.

У нас есть календарь, мы играем. Иногда сложно. Но нужно собираться и готовиться к каждому матчу. С точки зрения движения проблем не было. Любой команде играть в Туле тяжело. Очень хорошая команда.