М. Кержаков: «В Туле тяжело добывать очки»

Вратарь «Зенита» поделился впечатлениями после победы над «Арсеналом» в матче 16-го тура РПЛ .

Выходы один на один — это часть работы голкипера. Тысячи таких эпизодов проходят на тренировках, поэтому уже какой-то опыт появляется и есть какие-то вещи, которые помогают предотвратить гол в таких моментах. Сэйв после выхода Кангва один на один - ключевой момент матча? Я не знаю. Пускай эксперты решают. Мое дело оставлять ворота на замке по возможности. А по возможности самое главное, даже если я не сделаю этого, чтобы команда набирала очки.

В прошлый раз мы здесь проиграли 2:4, в позапрошлом году сыграли 3:3 и всем командам, в том числе лидерам, очень тяжело в Туле добывать очки. У них хорошие игроки, много левшей с сильным ударом, поэтому мы тщательно разбирали их игру. Это очень важные три очка. Насколько эта победа важна в стратегическом плане? Очень важна.