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М. Кержаков: «В Туле тяжело добывать очки»

сегодня, 16:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями после победы над «Арсеналом» в матче 16-го тура РПЛ.

Выходы один на один — это часть работы голкипера. Тысячи таких эпизодов проходят на тренировках, поэтому уже какой-то опыт появляется и есть какие-то вещи, которые помогают предотвратить гол в таких моментах. Сэйв после выхода Кангва один на один - ключевой момент матча? Я не знаю. Пускай эксперты решают. Мое дело оставлять ворота на замке по возможности. А по возможности самое главное, даже если я не сделаю этого, чтобы команда набирала очки.

В прошлый раз мы здесь проиграли 2:4, в позапрошлом году сыграли 3:3 и всем командам, в том числе лидерам, очень тяжело в Туле добывать очки. У них хорошие игроки, много левшей с сильным ударом, поэтому мы тщательно разбирали их игру. Это очень важные три очка. Насколько эта победа важна в стратегическом плане? Очень важна.

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Все комментарии
Wivert
Wivert
   667 / 957
сегодня в 23:30
МИШАНЯ так держать !!!!
Nekit92
Nekit92
   152 / 957
сегодня в 19:21
Молодец Керж младший!
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 18:48
Если бы негр забил то так и закончилась игра.
igGA
igGA
   140 / 957
сегодня в 17:51
Интересно, что хотят услышать "журналисты" задавая без конца все эти тупейшие вопросы?
- Насколько эта победа важна в стратегическом плане?
- Да так, не очень-то и важна..
beefs
beefs
   241 / 957
сегодня в 17:24
А бывает легко??
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