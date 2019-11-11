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«Сиэтл» стал чемпионом МЛС

сегодня, 08:39
Сиэтл СаундерсЛоготип футбольный клуб Сиэтл Саундерс3 : 1Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронтоМатч завершен

«Сиэтл Саундерс» обыграл «Торонто» в финальном матче плей-офф МЛС.

Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд

«Сиэтл Саундерс» - «Торонто» 3:1 (0:0)
Голы: Лирдам 57, Родригес 76, Руидиас 90 - Алтидор 90+3

«Сиэтл Саундерс»: Фрей, Лирдам, Роман Торрес, Ким, Смит (Родригес 61), Свенссон, Ролдан, Джонс, Лодейро, Моррис (Делем 85), Руидиас (Арреага 90)
Главный тренер: Шметцер Брайан.

«Торонто»: Вестберг, Ауро, Мавинга, Гонсалес, Морроу, Дельгадо, Брэдли, Осорио (Ларя 77), Эндо (Де Леон 62), Посуэло, Бенезе (Алтидор 68)
Главный тренер: Вэйни Грегг.

Предупреждения: Посуэло 72, Руидиас 90+1

Напомним, что в прошлом сезоне победителем турнира стала «Атланта Юнайтед».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   209 / 953
сегодня в 12:39
В третий раз за четыре года в финале играют Торонто и Сиэтл.
Groove000
Groove000 ответил Байкал-38.
   53 / 953
сегодня в 11:19
А с какой это радости победитель какого то чемпионата будет участвовать в КЧМ. Формат КЧМ такое не предусматривает. Только лучшая команда от континентальных конфедераций ( УЕФА, КОНМЕБОЛ, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, ОФК) МЛС входит в КОНКАКАФ, но клубы из МЛС ни разу не выигрывали Лига чемпионов КОНКАКАФ, там мексиканцы всех уделывают, без шансов.
Ну да вообще логично, я не подумал
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Groove000
   92 / 953
сегодня в 10:40
А победитель МЛС участвует в клубном ЧМ?
А с какой это радости победитель какого то чемпионата будет участвовать в КЧМ.
Формат КЧМ такое не предусматривает. Только лучшая команда от континентальных конфедераций ( УЕФА, КОНМЕБОЛ, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, ОФК)
МЛС входит в КОНКАКАФ, но клубы из МЛС ни разу не выигрывали Лига чемпионов КОНКАКАФ, там мексиканцы всех уделывают, без шансов.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 10:01
В МЛС одни пенсионеры и в основном из Европы.
ДСА
ДСА
   140 / 953
сегодня в 08:46
Ничем не примечательное событие.
Groove000
Groove000
   53 / 953
сегодня в 08:44
А победитель МЛС участвует в клубном ЧМ?
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