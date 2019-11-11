«Сиэтл» стал чемпионом МЛС

«Сиэтл Саундерс» обыграл «Торонто» в финальном матче плей-офф МЛС.
Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд
«Сиэтл Саундерс» - «Торонто» 3:1 (0:0)
Голы: Лирдам 57, Родригес 76, Руидиас 90 - Алтидор 90+3
«Сиэтл Саундерс»: Фрей, Лирдам, Роман Торрес, Ким, Смит (Родригес 61), Свенссон, Ролдан, Джонс, Лодейро, Моррис (Делем 85), Руидиас (Арреага 90)
Главный тренер: Шметцер Брайан.
«Торонто»: Вестберг, Ауро, Мавинга, Гонсалес, Морроу, Дельгадо, Брэдли, Осорио (Ларя 77), Эндо (Де Леон 62), Посуэло, Бенезе (Алтидор 68)
Главный тренер: Вэйни Грегг.
Предупреждения: Посуэло 72, Руидиас 90+1
Напомним, что в прошлом сезоне победителем турнира стала «Атланта Юнайтед».
Формат КЧМ такое не предусматривает. Только лучшая команда от континентальных конфедераций ( УЕФА, КОНМЕБОЛ, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, ОФК)
МЛС входит в КОНКАКАФ, но клубы из МЛС ни разу не выигрывали Лига чемпионов КОНКАКАФ, там мексиканцы всех уделывают, без шансов.
Формат КЧМ такое не предусматривает. Только лучшая команда от континентальных конфедераций ( УЕФА, КОНМЕБОЛ, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, ОФК)
МЛС входит в КОНКАКАФ, но клубы из МЛС ни разу не выигрывали Лига чемпионов КОНКАКАФ, там мексиканцы всех уделывают, без шансов.