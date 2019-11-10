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Разгромная победа «Баварии» над «Боруссией» Д. Итоги 11-го тура Бундеслиги

сегодня, 22:10

Завершились матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги.

«Кельн» - «Хоффенхайм» 1:2
Голы: Кордоба 34 - Адамян 48, Локадия 90+8 (пенальти)

«Шальке» - «Фортуна» 3:3
Голы: Калиджури 33, Кабак 67, Сердар 79 - Хеннингс 62 (пенальти), Хеннингс 74, Хеннингс 85

«Падерборн» - «Аугсбург» 0:1
Гол: Макс 41

«Майнц» - «Унион» 2:3
Голы: Онисиво 81, Бросински 90+4 - Ингвартсен 30, Андерссон 45+3, Андерссон 51

«Герта» - «РБ Лейпциг» 2:4
Голы: Миттельштедт 32, Зелке 90+2 - Вернер 38 (пенальти), Забитцер 45+1, Кампль 87, Вернер 90+1

«Бавария» - «Боруссия» Д 4:0
Голы: Левандовски 17, Гнабри 47, Левандовски 76, Хуммельс 80 (автогол)

«Боруссия» М - «Вердер» 3:1
Голы: Бенсебаини 20, Херрманн 22, Херрманн 59 - Биттенкурт 90+4

«Вольфсбург» - «Байер» 0:2
Голы: Беллараби 25, Сампайо Фильо 90+6

«Фрайбург» - «Айнтрахт» 1:0
Гол: Петерсен 77

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Все комментарии
-Иван Калита-
-Иван Калита-
сегодня в 23:12
чёт лихорадит Боруссию..
STVA 1
STVA 1
   97 / 957
сегодня в 22:32
Просто на ура уничтожили Дормунд!
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