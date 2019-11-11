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Дерби в Турине, ничья «Наполи». Итоги 12-го тура Серии А

сегодня, 00:42

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Италии.

«Парма» - «Рома» 2:0
Голы: Спрокати 68, Корнелиус 90+3

«Интер» - «Верона» 2:1
Голы: Весино 65, Барелла 83 - Верре 19 (пенальти)

«Наполи» - «Дженоа» 0:0

«Кальяри» - «Фиорентина» - 5:2
Голы: Рог 17, Писакане 26, Симеоне 34, Жоао Педро 54, Наингголан 65 - Влахович 75, Влахович 87

«Лацио» - «Лечче» 4:2
Голы: Корреа 30, Милинкович-Савич 62, Иммобиле 77 (пенальти), Корреа 80 - Лападула 40, Ла Мантиа 85

«Сампдория» - «Аталанта» 0:0 

«Удинезе» - СПАЛ 0:0

«Брешиа» - «Торино» 0:4
Голы: Белотти 17 (пенальти), Белотти 26 (пенальти), Беренгер 75, Беренгер 80

«Сассуоло» - «Болонья» 3:1
Голы: Капуто 34, Бога 68, Капуто 75 - Орсолини 70

«Ювентус» - «Милан» 1:0
Голы: Дибала 77

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cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 10:07
Наполи откатилось на седьмое место у Карло кресло горит.
STVA 1
STVA 1
   96 / 953
сегодня в 03:31
Наполи стал средняком серии А.
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