Дерби в Турине, ничья «Наполи». Итоги 12-го тура Серии А

Завершились матчи 12-го тура чемпионата Италии.
«Парма» - «Рома» 2:0
Голы: Спрокати 68, Корнелиус 90+3
«Интер» - «Верона» 2:1
Голы: Весино 65, Барелла 83 - Верре 19 (пенальти)
«Наполи» - «Дженоа» 0:0
«Кальяри» - «Фиорентина» - 5:2
Голы: Рог 17, Писакане 26, Симеоне 34, Жоао Педро 54, Наингголан 65 - Влахович 75, Влахович 87
«Лацио» - «Лечче» 4:2
Голы: Корреа 30, Милинкович-Савич 62, Иммобиле 77 (пенальти), Корреа 80 - Лападула 40, Ла Мантиа 85
«Сампдория» - «Аталанта» 0:0
«Удинезе» - СПАЛ 0:0
«Брешиа» - «Торино» 0:4
Голы: Белотти 17 (пенальти), Белотти 26 (пенальти), Беренгер 75, Беренгер 80
«Сассуоло» - «Болонья» 3:1
Голы: Капуто 34, Бога 68, Капуто 75 - Орсолини 70
«Ювентус» - «Милан» 1:0
Голы: Дибала 77