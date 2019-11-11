ГлавнаяНовости

«Барселона» и «Реал» одержали победы. Итоги 13-го тура Примеры

сегодня, 01:05

Завершились матчи 13-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» - «Сельта» 4:1
Голы: Лионель Месси 23 (пенальти), Лионель Месси 45+1, Лионель Месси 48, Бускетс 85 - Оласа 42

«Алавес» - «Вальядолид» - 3:0
Голы: Хоселу 26, Пина 32, Лукас 75 (пенальти)

«Валенсия» - «Гранада» 2:0
Голы: Васс 74, Ферран Торрес 90+7

«Эйбар» - «Реал» 0:4
Голы: Бензема 17, Рамос 20 (пенальти), Бензема 29 (пенальти), Вальверде 61

«Мальорка» - «Вильярреал» 3:1
Голы: Лаго Жуниор 13 (пенальти), Родригес Васкес 23 (пенальти), Кубо 53 - Касорла 49 (пенальти)

«Атлетико» - «Эспаньол» 3:1
Голы: Корреа 45+1, Мората 58, Коке 90+2 - Дардер 38

«Атлетик» - «Леванте» 2:1
Голы: Муньяин 57, Капа 88 - Постиго 45

«Хетафе» - «Осасуна» 0:0

«Бетис» - «Севилья» 1:2
Голы: Морон 45 - Окампос 13, Де Йонг 55

«Реал Сосьедад» - «Леганес» 1:1
Голы: Мерино 63 - Эн-Несири 78

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Сиэтл» стал чемпионом МЛС
Сегодня, 08:39 Комментарии6
«Лион» проиграл «Марселю»
Сегодня, 01:04 Комментарии6
Дерби в Турине, ничья «Наполи». Итоги 12-го тура Серии А
Сегодня, 00:42 Комментарии2
«Ювентус» обыграл «Милан» с минимальным счетом
Сегодня, 00:39 ВидеоКомментарии175
Разгромная победа «Баварии» над «Боруссией» Д. Итоги 11-го тура Бундеслиги
Вчера, 22:10 Комментарии5
«Рома» уступила «Парме»
Вчера, 21:58 ВидеоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответил рус фан
   712 / 953
сегодня в 10:15
Ну да, обычно уже ближе к середине чемпионата Барса опережает своих ближайших преследователей очков на 10
И уже потом свое законное первое место никому не отпускает. В этом сезоне сине-гранатовые невольно дали фору остальным командам Испании. Барселона - Чемпион!
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 10:04
У гномовых три поражения в скорм времени Реал возглавит таблицу и надолго.
ABir
ABir
   168 / 953
сегодня в 05:57
Реал - полет нормальный!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 953
сегодня в 05:09
Все три испанских гранда выиграли! Это просто удивительно?!?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   382 / 953
сегодня в 04:19
Браво!
рус фан
рус фан
   237 / 953
сегодня в 01:16
В первой трети чемпионата Испании явного фаворита не видно в отличии от скажем Англии и ряда других стран, в верху все как обычно вроде за последние лет 10, (Барселона, Реал, Атлетико М, Севилья) хотя разрыв по очкам минимален, странновато что четвертым идет Реал Сосьедад (кстати по испански общество), а депортиво -спортивное, недавно узнал улыбнуло, еще прикольно что Бенз лучший голлеодор, это так же необычно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100