«Барселона» и «Реал» одержали победы. Итоги 13-го тура Примеры

Завершились матчи 13-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» - «Сельта» 4:1
Голы: Лионель Месси 23 (пенальти), Лионель Месси 45+1, Лионель Месси 48, Бускетс 85 - Оласа 42
«Алавес» - «Вальядолид» - 3:0
Голы: Хоселу 26, Пина 32, Лукас 75 (пенальти)
«Валенсия» - «Гранада» 2:0
Голы: Васс 74, Ферран Торрес 90+7
«Эйбар» - «Реал» 0:4
Голы: Бензема 17, Рамос 20 (пенальти), Бензема 29 (пенальти), Вальверде 61
«Мальорка» - «Вильярреал» 3:1
Голы: Лаго Жуниор 13 (пенальти), Родригес Васкес 23 (пенальти), Кубо 53 - Касорла 49 (пенальти)
«Атлетико» - «Эспаньол» 3:1
Голы: Корреа 45+1, Мората 58, Коке 90+2 - Дардер 38
«Атлетик» - «Леванте» 2:1
Голы: Муньяин 57, Капа 88 - Постиго 45
«Хетафе» - «Осасуна» 0:0
«Бетис» - «Севилья» 1:2
Голы: Морон 45 - Окампос 13, Де Йонг 55
«Реал Сосьедад» - «Леганес» 1:1
Голы: Мерино 63 - Эн-Несири 78
И уже потом свое законное первое место никому не отпускает. В этом сезоне сине-гранатовые невольно дали фору остальным командам Испании. Барселона - Чемпион!
И уже потом свое законное первое место никому не отпускает. В этом сезоне сине-гранатовые невольно дали фору остальным командам Испании. Барселона - Чемпион!