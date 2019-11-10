«Рома» уступила «Парме»

«Рома» проиграла «Парме» в матче 12-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (22 очка) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Парма» (17 очков) - восьмая.
Парма, стадион Эннио Тардини
«Парма» - «Рома» 2:0 (0:0)
Голы: Спрокати 68, Корнелиус 90+3.
«Парма»: Сепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Гальоло (Алвеш 84), Куцка, Скоццарелла (Барилла 71), Эрнани, Кулушевски, Корнелиус, Жервиньо (Спрокати 45)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
«Рома»: Лопес, Спинаццола (Сантон 26), Смоллинг, Фасио (Диавара 72), Коларов, Верету, Манчини, Дзаньоло, Пасторе (Юндер 65), Клюйверт, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Дзаньоло 11, Скоццарелла 24, Барилла 75, Эрнани 76, Клюйверт 78
Ранее «Лацио» одержал победу над «Лечче».