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«Рома» уступила «Парме»

сегодня, 21:58
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма2 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» проиграла «Парме» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (22 очка) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Парма» (17 очков) - восьмая.

Парма, стадион Эннио Тардини

«Парма» - «Рома» 2:0 (0:0)
Голы: Спрокати 68, Корнелиус 90+3.

«Парма»: Сепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Гальоло (Алвеш 84), Куцка, Скоццарелла (Барилла 71), Эрнани, Кулушевски, Корнелиус, Жервиньо (Спрокати 45)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

«Рома»: Лопес, Спинаццола (Сантон 26), Смоллинг, Фасио (Диавара 72), Коларов, Верету, Манчини, Дзаньоло, Пасторе (Юндер 65), Клюйверт, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Дзаньоло 11, Скоццарелла 24, Барилла 75, Эрнани 76, Клюйверт 78

Ранее «Лацио» одержал победу над «Лечче».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 22:38
Несчастные римляне.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 957
сегодня в 22:04
Парма хороший коллектив. Юве еле отскочили. Так что не удивительно.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   202 / 957
сегодня в 22:01
у Пармы то состав хороший
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