Взрыв Балотелли

Эмоциональный Марио Балотелли не выдержал и едва не покинул поле посреди игры. «Соккер.ру» - о реакции форварда на расистские выкрики с трибун.
Чемпионат Италии, кажется, никогда не избавится от одного из своих классических атрибутов – скандалов, связанных с расистским поведением фанатов. Ни в одной другой стране с ведущими европейскими чемпионатами эта проблема не стоит так остро. И отчасти в том, что на ней сделан настолько мощный акцент, «виноваты» и те, кто яростно борется с такими проявлениями. Последний скандал вышел, пожалуй, наиболее ярким.
По-другому и быть не могло, когда главное действующее лицо – Марио Балотелли. Кто-то мог подумать, что эксцентричный нападающий успокоится после перехода в скромную «Брешию», но он и оттуда продолжает давать поводы для обсуждений. Например, в недавнем матче чемпионата Италии с «Интером» (1:2) Балотелли не понравились выкрики фанатов «нерадзурри», которым форвард исподтишка показал средний палец, что не имело последствий.
За несколько дней до этого «Брешия» уступила «Дженоа» (1:3), а Марио проявил себя еще «ярче». Он был заменен, а переполнявшее чувство ярости и обиды нужно было на ком-то выместить. Под горячую руку попал один из фотокорреспондентов. У него Балотелли отобрал камеру и швырнул ее оземь. «Брешия» пообещала, что компенсирует пострадавшему стоимость его оборудования. Можно себе представить, на каком эмоциональном фоне играет в последние недели Балотелли. Поэтому любого раздражающего фактора было бы достаточно для его взрыва.
И он случился в начале второго тайма матча с «Вероной» при счете 0:1. Борясь с оппонентом у углового флажка, Балотелли внезапно остановился, схватил мяч в руки, бросил его и пнул в сторону фанатов «Вероны», которые вовсю поливали нападающего не самыми приятными словами. Форвард решил, что терпеть это больше нельзя, развернулся и пошел с поля. Судья за такое проявление эмоций показал Балотелли желтую карточку, футболисты «Вероны» стали приставать, выясняя, что это вообще было, а игроки «Брешии» пытались остановить и уговорить остаться. С трудом это им удалось.
А диктор по стадиону призвал фанатов перестать оскорблять игрока, в противном случае судейская бригада обещала вообще игру прервать. Матч был доигран, а Балотелли ответил наилучшим способом в этой истории – забил красивый гол в концовке. Жаль только, что «Брешия» проигрывала уже со счетом 0:2, и этот мяч не спас команду. А было бы еще эффектнее.
Кстати, даже в этом туре этот случай не был единственным. В матче между «Ромой» и «Наполи» фанаты римлян распевали расистские песни в адрес защитника неаполитанцев Калиду Кулибали, но тот не реагировал, и тема сошла на нет. В общем-то это отчасти раскрывает то решение, которое может быть эффективным в этой истории.
Понятно, что расистские проявления нужно наказывать, на них нужно реагировать, но ни в коем случае не самому оскорбляемому. Пусть это делают судьи, официальные лица, вычисляют зачинщиков, применяют санкции. Самая полезная и эффективная реакция самого игрока – не реагировать. Ведь такая реакция того же Балотелли – это вкусная приманка для тех фанатов, которые захотят сотворить нечто «забавное» в следующий раз.
Возможно, их поведение никак не связано с истинными расистскими убеждениями и позицией. Им просто нравится провоцировать. Почти все кричалки и песни фанатов – это провокации соперников, конкретных или в общем. Сочинение таких песен – это вообще целое искусство, если речь не о каких-то примитивных простых слоганах.
И когда соперника это задевает, когда он выходит из себя – это означает, что цель провокации достигнута. На такие вещи следует реагировать не эмоциями, а хладнокровной методичной работой по вычислению и наказанию. Только такая борьба будет эффективной. Впрочем, в самой Италии нет четкого консенсуса по поводу таких вещей.
В той же Англии система борьбы отлажена более эффективно. Но тоже существует риск перегнуть и сделать лишний акцент на расистских проявлениях. Иногда оскорбление – это просто оскорбление, независимо от цвета кожи, и кричащий такое на эмоциях может вообще не иметь в виду расу игрока. Но реакция системы на подобные слова в адрес темнокожего будет более болезненной, что не совсем правильно.
Если уж все равны, что декларируется подобной борьбой. Но в Италии такого еще нет. После случая с Балотелли мнения разделились. От сокрушающихся о том, как же ужасно жить среди расистов, до недоумевающих: ничего не было. Среди последних, понятное дело, представители «Вероны». Например, главный тренер Иван Юрич:
Я не боюсь сказать, что сегодня ничего не произошло. Никаких расистских выкриков – ничего подобного. Просто шум, свист, провоцирование известного человека. Вот и все. Расистские оскорбления отвратительны. Меня самого называли цыганским отродьем. Но тут ничего не было. Это все вранье.
Президент «Вероны» поддержал эту позицию:
Я согласен с тренером. Никто ничего не слышал. Фанаты в «Вероне» любят провоцировать, но они не расисты. Здесь не поймут, если кто-то будет говорить расистские вещи. У нас в клубе много темнокожих игроков. Наша аудитория остра на язык, но она не расистская. Мы не можем контролировать 20 тысяч человек на стадионе, но все восемь лет, что я в клубе, мы на хорошем счету в этом плане. Балотелли к этому жесту могло подтолкнуть эмоциональное напряжение.
Есть тонкая грань между реальными расистскими оскорблениями и провокациями. Понятно, что представители «Вероны» будут поддерживать свой клуб. Итальянские СМИ, например, пишут, что официальные лица на матче действительно слышали расистские выкрики. Поэтому вполне можно ожидать расследования. Вот только пока пострадавшие сами будут делать на этом такой яркий акцент, такие выкрики не прекратятся точно. Это же услада для провокаторов.
а как тебе "если вас е**** в ж**пу, нужно реагировать, но ни в коем случае не вам - ждите полицию". Ты рехнулся? Ты думаеш почему у вас падики 79аны все, а чинушы 61ят все бабло? - потому что вам не надо реагировать.
Я не согласен с эпизодом в целом, это просто провокация и оскорбления коих достаточно и против белых, но если Бало видит в этом чисто расизм и хочет бороться с этим - пускай борется как умеет.
А вам с психологией терпил, еще долго сидеть там, где вы сидите.
а как тебе "если вас е**** в ж**пу, нужно реагировать, но ни в коем случае не вам - ждите полицию". Ты рехнулся? Ты думаеш почему у вас падики 79аны все, а чинушы 61ят все бабло? - потому что вам не надо реагировать.
Я не согласен с эпизодом в целом, это просто провокация и оскорбления коих достаточно и против белых, но если Бало видит в этом чисто расизм и хочет бороться с этим - пускай борется как умеет.
А вам с психологией терпил, еще долго сидеть там, где вы сидите.