Взрыв Балотелли

сегодня, 11:30

Эмоциональный Марио Балотелли не выдержал и едва не покинул поле посреди игры. «Соккер.ру» - о реакции форварда на расистские выкрики с трибун.

Чемпионат Италии, кажется, никогда не избавится от одного из своих классических атрибутов – скандалов, связанных с расистским поведением фанатов. Ни в одной другой стране с ведущими европейскими чемпионатами эта проблема не стоит так остро. И отчасти в том, что на ней сделан настолько мощный акцент, «виноваты» и те, кто яростно борется с такими проявлениями. Последний скандал вышел, пожалуй, наиболее ярким.

По-другому и быть не могло, когда главное действующее лицо – Марио Балотелли. Кто-то мог подумать, что эксцентричный нападающий успокоится после перехода в скромную «Брешию», но он и оттуда продолжает давать поводы для обсуждений. Например, в недавнем матче чемпионата Италии с «Интером» (1:2) Балотелли не понравились выкрики фанатов «нерадзурри», которым форвард исподтишка показал средний палец, что не имело последствий.

За несколько дней до этого «Брешия» уступила «Дженоа» (1:3), а Марио проявил себя еще «ярче». Он был заменен, а переполнявшее чувство ярости и обиды нужно было на ком-то выместить. Под горячую руку попал один из фотокорреспондентов. У него Балотелли отобрал камеру и швырнул ее оземь. «Брешия» пообещала, что компенсирует пострадавшему стоимость его оборудования. Можно себе представить, на каком эмоциональном фоне играет в последние недели Балотелли. Поэтому любого раздражающего фактора было бы достаточно для его взрыва.

И он случился в начале второго тайма матча с «Вероной» при счете 0:1. Борясь с оппонентом у углового флажка, Балотелли внезапно остановился, схватил мяч в руки, бросил его и пнул в сторону фанатов «Вероны», которые вовсю поливали нападающего не самыми приятными словами. Форвард решил, что терпеть это больше нельзя, развернулся и пошел с поля. Судья за такое проявление эмоций показал Балотелли желтую карточку, футболисты «Вероны» стали приставать, выясняя, что это вообще было, а игроки «Брешии» пытались остановить и уговорить остаться. С трудом это им удалось.

А диктор по стадиону призвал фанатов перестать оскорблять игрока, в противном случае судейская бригада обещала вообще игру прервать. Матч был доигран, а Балотелли ответил наилучшим способом в этой истории – забил красивый гол в концовке. Жаль только, что «Брешия» проигрывала уже со счетом 0:2, и этот мяч не спас команду. А было бы еще эффектнее.

Кстати, даже в этом туре этот случай не был единственным. В матче между «Ромой» и «Наполи» фанаты римлян распевали расистские песни в адрес защитника неаполитанцев Калиду Кулибали, но тот не реагировал, и тема сошла на нет. В общем-то это отчасти раскрывает то решение, которое может быть эффективным в этой истории.

Понятно, что расистские проявления нужно наказывать, на них нужно реагировать, но ни в коем случае не самому оскорбляемому. Пусть это делают судьи, официальные лица, вычисляют зачинщиков, применяют санкции. Самая полезная и эффективная реакция самого игрока – не реагировать. Ведь такая реакция того же Балотелли – это вкусная приманка для тех фанатов, которые захотят сотворить нечто «забавное» в следующий раз.

Возможно, их поведение никак не связано с истинными расистскими убеждениями и позицией. Им просто нравится провоцировать. Почти все кричалки и песни фанатов – это провокации соперников, конкретных или в общем. Сочинение таких песен – это вообще целое искусство, если речь не о каких-то примитивных простых слоганах.

И когда соперника это задевает, когда он выходит из себя – это означает, что цель провокации достигнута. На такие вещи следует реагировать не эмоциями, а хладнокровной методичной работой по вычислению и наказанию. Только такая борьба будет эффективной. Впрочем, в самой Италии нет четкого консенсуса по поводу таких вещей.

В той же Англии система борьбы отлажена более эффективно. Но тоже существует риск перегнуть и сделать лишний акцент на расистских проявлениях. Иногда оскорбление – это просто оскорбление, независимо от цвета кожи, и кричащий такое на эмоциях может вообще не иметь в виду расу игрока. Но реакция системы на подобные слова в адрес темнокожего будет более болезненной, что не совсем правильно.

Если уж все равны, что декларируется подобной борьбой. Но в Италии такого еще нет. После случая с Балотелли мнения разделились. От сокрушающихся о том, как же ужасно жить среди расистов, до недоумевающих: ничего не было. Среди последних, понятное дело, представители «Вероны». Например, главный тренер Иван Юрич:

Я не боюсь сказать, что сегодня ничего не произошло. Никаких расистских выкриков – ничего подобного. Просто шум, свист, провоцирование известного человека. Вот и все. Расистские оскорбления отвратительны. Меня самого называли цыганским отродьем. Но тут ничего не было. Это все вранье.

Президент «Вероны» поддержал эту позицию:

Я согласен с тренером. Никто ничего не слышал. Фанаты в «Вероне» любят провоцировать, но они не расисты. Здесь не поймут, если кто-то будет говорить расистские вещи. У нас в клубе много темнокожих игроков. Наша аудитория остра на язык, но она не расистская. Мы не можем контролировать 20 тысяч человек на стадионе, но все восемь лет, что я в клубе, мы на хорошем счету в этом плане. Балотелли к этому жесту могло подтолкнуть эмоциональное напряжение.