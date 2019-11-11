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Траоре, получивший вызов в сборную Испании, может выступать за Мали

сегодня, 10:53

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре рассказал, что несмотря на первый вызов в сборную Испании, решение о «футбольном гражданстве» ещё не принято. Игрок имеет вариант со сборной Мали, так как оба родителя Траоре именно оттуда.

Это правда, я общался с Мали, но ничего не подписал. У меня были с ними переговоры, они проявили интерес. Я немного запутался и пока не принял решения.

Траоре провел 18 матчей за юношеские сборные Испании, но теперь рассматривает возможность игры за свою историческую родину.

Ранее сообщалось, что интере к Траоре проявляет «Рома»

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   239 / 953
сегодня в 11:53
Вылитый малиец, ничего испанского.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 10:59
Негры должны жить и работать у себя на родине и нам легче станет.
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