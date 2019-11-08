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Лодейро: «Суарес хочет перейти в клуб MLS»

вчера, 12:32

Полузащитник сборной Уругвая и «Сиэтл Саундерс» Николас Лодейро выразил уверенность, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес в будущем окажется в одном из клубов MLS:

Суарес хочет перейти в MLS. Когда мы в сборной, он всегда спрашивает меня об этом чемпионате. Да, его мечта — играть за «Барселону». Он показывает невероятный уровень и прекрасно чувствует себя в этом клубе. Но рано или поздно он перейдёт в MLS.

Я думаю, что это вопрос времени. Надеюсь, что он даже перейдёт в тот же клуб, где играю я. Но это уже более проблематично.

Ранее сообщалось, что Суарес вышел на 4-е место в списке бомбардиров за всю историю «Барселоны». 

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Все комментарии
Groove000
Groove000 ответил Juve14
   47 / 946
вчера в 21:42
Он говорит "поднял зарплату вам ироды" но все время забывает на сколько поднял цены и налоги на все))) и смех и грех
Посмотри на Ютубе "Дневник Депутата". Ведёт очень грамотный человек. А по поводу заложников... Скоро нужно будет выходить массово на улицы, потому что скоро терять будет просто нечего людям
Juve14
Juve14 ответил Groove000
   568 / 946
вчера в 18:23
Он говорит "поднял зарплату вам ироды" но все время забывает на сколько поднял цены и налоги на все))) и смех и грех
Juve14
Juve14 ответил Groove000
   568 / 946
вчера в 18:21
Я уже заложник царя Владимира. Думать надо было раньше а не хней маятся мне дураку) так что плачу дань в виде бешаных налогов и цен, и существую как могу
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   472 / 946
вчера в 16:55
Он не хочет, просто после завершении карьеры подзаработать немного надо и физкультурой позаниматься.
Groove000
Groove000 ответил Juve14
   47 / 946
вчера в 14:51
Имея много долларов и зная язык, жить в США это круто конечно. Шикарная страна для шикарной жизни, не то что существовать... здесь... у нас... боротся за выживание в любом возрасте если у тебя нет влиятельных друзей или знакомых. А зная язык и имея баксы только дурак будет жить здесь, разве что делить страну и обкрадывать её и только потом свалить заранее устроив своих детей где нибудь на западе чтоб они приезжали сюда только чтоб побаловатся выпустить фантазию на волю и отрыватся вне законов, потому что там на западе их посадят не спросив кто их папа)
Чувак, нужно менять просто... всё. Абсолютно
Juve14
Juve14
   568 / 946
вчера в 14:25
Имея много долларов и зная язык, жить в США это круто конечно. Шикарная страна для шикарной жизни, не то что существовать... здесь... у нас... боротся за выживание в любом возрасте если у тебя нет влиятельных друзей или знакомых. А зная язык и имея баксы только дурак будет жить здесь, разве что делить страну и обкрадывать её и только потом свалить заранее устроив своих детей где нибудь на западе чтоб они приезжали сюда только чтоб побаловатся выпустить фантазию на волю и отрыватся вне законов, потому что там на западе их посадят не спросив кто их папа)
obana777
obana777
   194 / 946
вчера в 12:52
Почву надо готовить заранее.
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