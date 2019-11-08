Лодейро: «Суарес хочет перейти в клуб MLS»

Полузащитник сборной Уругвая и «Сиэтл Саундерс» Николас Лодейро выразил уверенность, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес в будущем окажется в одном из клубов MLS:
Суарес хочет перейти в MLS. Когда мы в сборной, он всегда спрашивает меня об этом чемпионате. Да, его мечта — играть за «Барселону». Он показывает невероятный уровень и прекрасно чувствует себя в этом клубе. Но рано или поздно он перейдёт в MLS.
Я думаю, что это вопрос времени. Надеюсь, что он даже перейдёт в тот же клуб, где играю я. Но это уже более проблематично.
Ранее сообщалось, что Суарес вышел на 4-е место в списке бомбардиров за всю историю «Барселоны».