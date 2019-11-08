Лодейро: «Суарес хочет перейти в клуб MLS»

Полузащитник сборной Уругвая и «Сиэтл Саундерс» выразил уверенность, что нападающий «Барселоны» в будущем окажется в одном из клубов MLS :

Суарес хочет перейти в MLS . Когда мы в сборной, он всегда спрашивает меня об этом чемпионате. Да, его мечта — играть за «Барселону». Он показывает невероятный уровень и прекрасно чувствует себя в этом клубе. Но рано или поздно он перейдёт в MLS .

Я думаю, что это вопрос времени. Надеюсь, что он даже перейдёт в тот же клуб, где играю я. Но это уже более проблематично.