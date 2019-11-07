Беннасер сообщил, какие футболисты его вдохновляют

07 ноября 2019, 12:25

Полузащитник «Милана» рассказал о том, кого считает примерами для подражания. По словам футболиста, его вдохновляют и . Также Беннасер отметил, что директор «Милана» призвал его изучать игру .

Меня вдохновляют Иньеста и Верратти, я приcтально слежу за их выступлениями. Когда играл Пирло, я был еще ребенком и не имел возможности смотреть много матчей с его участием. Знаю, что он – один из лучших, и Бобан всегда напоминает мне об этом. Он говорит: «Смотри, как играл Пирло. Он не был очень быстрым, но всегда знал, где будет мяч и где находятся партнеры по команде. Его расположение на поле всегда было идеальным». Теперь я изучаю игру Пирло по видеозаписям.

Напомним, что Беннасер перебрался в «Милан» из «Эмполи» прошлым летом.