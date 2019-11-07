ГлавнаяНовости

Беннасер сообщил, какие футболисты его вдохновляют

07 ноября 2019, 12:25

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал о том, кого считает примерами для подражания. По словам футболиста, его вдохновляют Андрес Иньеста и Марко Верратти. Также Беннасер отметил, что директор «Милана» Звонимир Бобан призвал его изучать игру Андреа Пирло.

Меня вдохновляют Иньеста и Верратти, я приcтально слежу за их выступлениями. Когда играл Пирло, я был еще ребенком и не имел возможности смотреть много матчей с его участием. Знаю, что он – один из лучших, и Бобан всегда напоминает мне об этом. Он говорит: «Смотри, как играл Пирло. Он не был очень быстрым, но всегда знал, где будет мяч и где находятся партнеры по команде. Его расположение на поле всегда было идеальным». Теперь я изучаю игру Пирло по видеозаписям.

Напомним, что Беннасер перебрался в «Милан» из «Эмполи» прошлым летом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лодейро: «Суарес хочет перейти в клуб MLS»
Вчера, 12:32 Комментарии7
Венгер больше не претендует на пост наставника «Баварии»
07 ноября Комментарии7
Марш, Марш левой, Марш, Марш правой
07 ноябряОлег Лыткин в блоге По свежим следамКомментарии1
Моуриньо хочет работать в «Баварии»
06 ноября Комментарии9
«Бавария» намерена пригласить Венгера до конца сезона
06 ноября Комментарии5
Зидан: «Мбаппе мечтает играть за „Реал“»
06 ноября Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 15:00
Тебе далеко до Пирло как до Марса.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100