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Гвардиола выдал худший старт в своей тренерской карьере

сегодня, 10:32

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола набрал наименьшее количество очков в качестве главного тренера за 12 игр чемпионата.

В текущем сезоне «горожане» под руководством испанского тренера набрали всего 25 очков. Ранее Гвардиола возглавлял «Барселону» и «Баварию».

Напомним, Гвардиола после матча с «Ливерпулем» признался, что «скаузеры» очень хороши.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 12:41
Старт возможно но сезон ещё не закончился.
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   143 / 953
сегодня в 12:26
травмы жёстко преследуют Хосепа... в добавок ещё Эдерсон чего то поломался, матч с Аталантой не смотрел.
бедненький...нужно еще миллиард на лавку
ДСА
ДСА
   140 / 953
сегодня в 11:55
Другим бы такие "плохие" показатели.
Тага Дага
Тага Дага
   98 / 953
сегодня в 11:42
Третий раз выиграть чемпионат Англии. ...чрезвычайно далеко,это он сам понимает, вот сейчас он бросит все силы в лигу чемпионов.
galem72
galem72
   156 / 953
сегодня в 11:34
Пора к другим арабам в Париж. ))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Lewa2708
   189 / 953
сегодня в 11:13
Так бывает, возможно, ещё этот сезон и следующий будут последними. В серию А человек собирается
на пенсию,что ли?
dzvinka
dzvinka
   67 / 953
сегодня в 11:09
трудно, трудно, срочно в Юве, там проблем с судьями не будет))) перестанет о них говорить, будет все как в лолиге))
Lewa2708
Lewa2708
   366 / 953
сегодня в 10:46
Так бывает, возможно, ещё этот сезон и следующий будут последними. В серию А человек собирается
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   97 / 953
сегодня в 10:44
Клопп снова унизил пепку
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   63 / 953
сегодня в 10:41
Пеп два года подряд нагибал эту презренную лигу бегунков и симулянтов с рекордными показателями. Такое превосходство ведёт к расслабленности и потере мотивации. Сие явление вполне нормальное и некая передышка возможно пойдёт на пользу перед штурмом новых вершин...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 953
сегодня в 10:39
Ужос......
3 поражения за 12 игр....
4-е место....
И пропустили больше Лестера....и не побоюсь этого слова - Шеффилда....

Срочно Хосепу ещё 1,5-2 млрд на игроков....))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   189 / 953
сегодня в 10:39
травмы жёстко преследуют Хосепа... в добавок ещё Эдерсон чего то поломался, матч с Аталантой не смотрел.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 953
сегодня в 10:36
Поломалась "радиола" у Гвардиолы!!!
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