Гвардиола выдал худший старт в своей тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола набрал наименьшее количество очков в качестве главного тренера за 12 игр чемпионата.
В текущем сезоне «горожане» под руководством испанского тренера набрали всего 25 очков. Ранее Гвардиола возглавлял «Барселону» и «Баварию».
Напомним, Гвардиола после матча с «Ливерпулем» признался, что «скаузеры» очень хороши.
3 поражения за 12 игр....
4-е место....
И пропустили больше Лестера....и не побоюсь этого слова - Шеффилда....
Срочно Хосепу ещё 1,5-2 млрд на игроков....))
3 поражения за 12 игр....
4-е место....
И пропустили больше Лестера....и не побоюсь этого слова - Шеффилда....
Срочно Хосепу ещё 1,5-2 млрд на игроков....))