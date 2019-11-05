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«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона в матче с «Эвертоном»

05 ноября 2019, 00:16
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» решил подать апелляцию на удаление Сон Хын-Мина в недавнем матче АПЛ против «Эвертона».

На 79-й минуте встречи Сон совершил подкат в игре против Андре Гомеша, в результате чего португальский полузащитник получил тяжелейшую травму - перелом правой лодыжки со смещением. Изначально арбитр встречи Мартин Аткинсон показал корейцу желтую карточку, однако, увидев последствия фола, изменил решение и удалил того с поля.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   151 / 946
05 ноября в 21:19
уже аннулировали але не спи соккер
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   175 / 946
05 ноября в 19:19
там на удаление не тянуло,ломал же не Сон.... тут скорее несастный случай. В играх АПЛ бывают подкаты куда более жёстче и показывают ЖК и то не всегда.Как на мой взгляд, кореец играл стандартно.даже Мане,когда врезался в Эдерсона,играл намного жёстче.
а по факту,уже пора давно Аткинсону показать Красную по-жизненно.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 946
05 ноября в 10:21
А Ван Дырку тем более отстранить нужно, он Мертенса намеренно ломал, благо обошлось.
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
05 ноября в 10:02
позор курам.
obana777
obana777
   194 / 946
05 ноября в 09:09
Зря эта аппеляция.
Faustello
Faustello
   19 / 946
05 ноября в 08:29
Если нарушение привело к травме - это однозначно КК, какие ещё апелляции???
VIPded
VIPded
   137 / 946
05 ноября в 08:13
Это зря. Удаление правильное.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   457 / 946
05 ноября в 08:02
Бессовестные. Парень может карьеру сломал, а они о своем. Пусть Сон тоже отходит =(
beefs
beefs
   281 / 946
05 ноября в 07:15
Бесполезно...
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
05 ноября в 07:04
Обычный игровой момент, просто не удачное стечение обстоятельств
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
05 ноября в 06:32
Тут виноват на все 100 процентов
azures
azures
   328 / 946
05 ноября в 05:32
Пустое занятие.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
05 ноября в 04:25
спорно
Сантус
Сантус
   65 / 946
05 ноября в 02:43
Учитывая эмоциональность(судя по его реакции)Сона,боюсь что психологически он будет восстанавливаться не меньше Гомеша.Хотя по большому счёту саму травму нанёс Орье...Такие вещи думаю сильно ломают игроков.Любой кто видел это в следующий раз не добежит,кто то уберет ноги...карточки это не самое большое наказание..
Василий 50
Василий 50
   456 / 946
05 ноября в 02:15
Выигрывать нужно на поле.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 01:22
Перебор от "ТОТТЕХЕМА".
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
05 ноября в 01:01
Бред, поступите по делу, примите как есть и покажите солидарность с ТТХ)))
karnager
karnager ответил Евгений Макрушин
   195 / 946
05 ноября в 00:56
Так и моё сравнение с убийством не идёт. Я написал, что можно провести экспертизу и далее уже назначать наказание в зависимости от травмы, вплоть до отстранения на тот же срок. Пусть думают, как неумышленно травмироватт
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил karnager
   438 / 946
05 ноября в 00:54
Сажают,но наказание за сие не идёт в сравнение с умышленным убийством.Как сказал ранее,считаю,что если травма была нанесена в игровом эпизоде и умысла не было,то красная карточка и 1-3 матча дисквалификации вполне разумное наказание.
karnager
karnager ответил Евгений Макрушин
   195 / 946
05 ноября в 00:51
За убийство по неосторожности тоже сажают, но никакого умысла у них нет. Так что ужесточить можно наказание с учетом мед обследования, дальнейшего восстановления, упущенной прибыли и тд. Одной карточки мало будет
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил karnager
   438 / 946
05 ноября в 00:49
Чушь какая-то,я понимаю,если бы это было бы сделано с умыслом нанести травму.А так,красная карточка и пропуск 1-3 матчей вполне разумное наказание
karnager
karnager
   195 / 946
05 ноября в 00:42
Я бы добавил правило : игрок, травмировавший другого игрока на более, чем месяц, сам отстраняется на такой же срок. В случае с такой жестью, отстранение на период восстановления Гомеша или пожизненное отстранение от футбола.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
05 ноября в 00:34
Да Сона надо отстранить от футбола костолом
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