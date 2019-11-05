«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона в матче с «Эвертоном»

«Тоттенхэм» решил подать апелляцию на удаление Сон Хын-Мина в недавнем матче АПЛ против «Эвертона».
На 79-й минуте встречи Сон совершил подкат в игре против Андре Гомеша, в результате чего португальский полузащитник получил тяжелейшую травму - перелом правой лодыжки со смещением. Изначально арбитр встречи Мартин Аткинсон показал корейцу желтую карточку, однако, увидев последствия фола, изменил решение и удалил того с поля.
а по факту,уже пора давно Аткинсону показать Красную по-жизненно.
а по факту,уже пора давно Аткинсону показать Красную по-жизненно.