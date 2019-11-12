ГлавнаяНовости

Евсеев высказался за расширение РПЛ

сегодня, 09:17

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире «Россия 24» поделился мнением о возможном расширении РПЛ

Я считаю, что нам нужно, чтобы команд было больше. Мы же хотим больше матчей. Ну, добавьте две команды — будет 18. Вот и решение вопроса. У нас 16 команд, две вылетают, две в стыках играют. Это нонсенс. В чем смысл?

Перед началом чемпионата тот же Черчесов собирает руководителей и говорит: «Давайте, играйте в атакующий футбол, мне нужны игроки». Это желание понятно. А нам-то, тренерам и командам, что делать? 
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Гильерме не должен играть за сборную России»
Сегодня, 14:46 Комментарии15
Ерохин: «Скоро узнаем, насколько фартовая новая форма сборной!»
Сегодня, 14:14 Комментарии5
Врач Безуглов: «У Головина никакого повреждения нет»
Сегодня, 13:08 Комментарии3
Точилин заявил, что не подавал заявление об отставке
Сегодня, 13:05 Комментарии2
Газзаев: «Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную»
Сегодня, 12:35 Комментарии10
Головин тренируется по индивидуальной программе
Сегодня, 12:01 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mat73
mat73
   517 / 928
сегодня в 14:46
Чтото первый и второй абзац ничем не связаны по смыслу.
Что хотел сказать то, Вадим?
Или опять журналисты повырывали из текста..
За адекватность
За адекватность
   58 / 928
сегодня в 13:01
«Давайте, играйте в атакующий футбол, мне нужны игроки». Это желание понятно. А нам-то, тренерам и командам, что делать? А что, если станет 18 команд прекратятся автобусы и начнется атакующий футбол? Дико сомневаюсь. Подавляющее большинство клубов также будут сидеть в окопах с оглядкой на турнирную таблицу. Ну а участники еврокубков и так жалуются, что тяжело, играем через два на третий, КР с огромным удовольствием сливают, а при 18 клубах вообще стонать начнут. Лучшее враг хорошего. 16 команд нормально. ИМХО.
alexamit
alexamit
   585 / 928
сегодня в 12:47
Умом тронулся.
Морозовский
Морозовский
   10 / 928
сегодня в 11:56
Мало у "Зени" филиалов - ещё парочку надо добавить!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   224 / 928
сегодня в 11:28
Ещё несколько дополнительных матчей типа Оренбург - Уфа нахрен не нужны.
cska1948
cska1948 ответил alex074
   64 / 928
сегодня в 11:28
Есть много за и против. Во-первых: для зрителя-болельщика, чья команда находится в РПЛ то это конечно же дополнительные матчи, а следовательно больше эмоций и зрелищ. Во-вторых: для команд это дополнительная нагрузка и расходы, к которым клубы РПЛ не привыкли, как же так играть через два на третий день...Они устают и не успевают восстанавливаться. Потому что не могут наши футболёры и "иномарки" так часто играть. И в-третьих: есть сторонники из числа топ-клубов, которые считают, зачем плодить условные Амкары, Анжи и Енисеи, если они всего лишь являются поставщиками очков для "элиты"... Так что всё очень двояко. Но лично моё мнение, я бы был рад если РПЛ расширят, хотя бы до 18 клубов...
Вы не сказали самого главного. На какие шиши будут содержаться два дополнительных клуба РПЛ? Даже самый скромный бюджет Тамбова составляет 600-650 млн рублей. За чей счёт банкет заказывать будем? Опять за счёт областных бюджетов?
alex074
alex074
   154 / 928
сегодня в 10:57
Есть много за и против. Во-первых: для зрителя-болельщика, чья команда находится в РПЛ то это конечно же дополнительные матчи, а следовательно больше эмоций и зрелищ. Во-вторых: для команд это дополнительная нагрузка и расходы, к которым клубы РПЛ не привыкли, как же так играть через два на третий день...Они устают и не успевают восстанавливаться. Потому что не могут наши футболёры и "иномарки" так часто играть. И в-третьих: есть сторонники из числа топ-клубов, которые считают, зачем плодить условные Амкары, Анжи и Енисеи, если они всего лишь являются поставщиками очков для "элиты"... Так что всё очень двояко. Но лично моё мнение, я бы был рад если РПЛ расширят, хотя бы до 18 клубов...
Garrincha58
Garrincha58 ответил Миша Вилков
   278 / 928
сегодня в 10:10
Нужно еще добавить пару филиалов бомжам. Будут не с +12 форы начинать, а с +24.
видно миша тебя часто роняли из колыбели
tuman960
tuman960
   162 / 928
сегодня в 09:43
отвечу Евсееву его же словами:
После финального свистка в решающем для российской сборной матче за право сыграть на чемпионате Европы 2004 года — против команды Уэльса — Евсеев прокричал прямо в камеру: "Х... вам!"
EAGinLE
EAGinLE
   149 / 928
сегодня в 09:33
Пусть будет так .
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 09:32
Негде играть да и климат не позволяет хотя предложение дельное.
beefs
beefs
   196 / 928
сегодня в 09:24
Стадионы нужны, особенно за Уралом..
Миша Вилков
Миша Вилков
   59 / 928
сегодня в 09:19
Нужно еще добавить пару филиалов бомжам. Будут не с +12 форы начинать, а с +24.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100