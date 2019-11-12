Евсеев высказался за расширение РПЛ

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире «Россия 24» поделился мнением о возможном расширении РПЛ.
Я считаю, что нам нужно, чтобы команд было больше. Мы же хотим больше матчей. Ну, добавьте две команды — будет 18. Вот и решение вопроса. У нас 16 команд, две вылетают, две в стыках играют. Это нонсенс. В чем смысл?
Перед началом чемпионата тот же Черчесов собирает руководителей и говорит: «Давайте, играйте в атакующий футбол, мне нужны игроки». Это желание понятно. А нам-то, тренерам и командам, что делать?
Что хотел сказать то, Вадим?
Или опять журналисты повырывали из текста..
Что хотел сказать то, Вадим?
Или опять журналисты повырывали из текста..
После финального свистка в решающем для российской сборной матче за право сыграть на чемпионате Европы 2004 года — против команды Уэльса — Евсеев прокричал прямо в камеру: "Х... вам!"
После финального свистка в решающем для российской сборной матче за право сыграть на чемпионате Европы 2004 года — против команды Уэльса — Евсеев прокричал прямо в камеру: "Х... вам!"