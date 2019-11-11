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Широков: «Какой прогресс в „Спартаке“ может быть за четыре тура?»

вчера, 23:25

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о прогрессе красно-белых после прихода нового главного тренера Доменико Тедеско.

Прогресс «Спартака» при Тедеско? А какой прогресс может быть за четыре тура? Безусловно, новый тренер старается что-то менять в команде. Бакаева, например, в центр перевел. Результаты, конечно, улучшились, некоторые даже забивать начали. Не скажу, что «Спартак» прям сильно прибавил, но играть красно-белые действительно стали немного лучше. Комбинации начали проходить, Ларссон старается, открывается. Последние два матча «Спартак» достаточно неплохо провел.

В своем прошлом матче «Спартак» одолел «Крылья Советов». 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   230 / 933
сегодня в 04:25
Побед больше чем поражений - прогресс.
time out
time out
   43 / 933
сегодня в 00:06
Вот только бомжеконьбыкосвинья Широков еще не высказал свое мнение о Спартаке".
Т34
Т34
   21 / 933
сегодня в 00:01
Про прогресс говорить рано, но команда стала играть лучше. Да и игроки ожили. Изменения есть и это главное. Налаживается внутренний климат, а это в футболе одно из главных составляющих. То что сейчас талдычат ветераны, разные специалисты и просто говоруны на разных студиях, не стоит даже брать во внимание.
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 933
вчера в 23:55
По очкам у Тедеско 1.38 коэф над Кононовым, т.е в полтора раза улучшил показатель по потеряным. Но последние игры Олега как-бы не всчет, вся команда знала что его уволят, да и календарь и смена состава по ходу сезона. Так что пока не о чем говорить, но моментами что-то приятное видится, дай бог, но не сразу, не в этом году
Морозовский
Морозовский
   10 / 933
вчера в 23:33
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ!!!
ermak6848
ermak6848
   148 / 933
вчера в 23:28
рано что - то ещё говорить, а вот посудачить можно...
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