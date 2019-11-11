Широков: «Какой прогресс в „Спартаке“ может быть за четыре тура?»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о прогрессе красно-белых после прихода нового главного тренера Доменико Тедеско.

Прогресс «Спартака» при Тедеско? А какой прогресс может быть за четыре тура? Безусловно, новый тренер старается что-то менять в команде. Бакаева, например, в центр перевел. Результаты, конечно, улучшились, некоторые даже забивать начали. Не скажу, что «Спартак» прям сильно прибавил, но играть красно-белые действительно стали немного лучше. Комбинации начали проходить, Ларссон старается, открывается. Последние два матча «Спартак» достаточно неплохо провел.