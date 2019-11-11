Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о возможной отставке Точилина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды .

Я уже неоднократно говорил, что если что-то будет, то вы узнаете об этом из клуба. Главное, чтобы у него к самому себе было доверие. Чтобы он понимал, что нужно сделать, чтобы воодушевить ребят и начать добиваться результата. Я к нему отношусь достаточно хорошо. Надеюсь, что что-то должно быть позитивное. Жду какие-то изменения. Посмотрим. Но терпение президента клуба, конечно, не безгранично.