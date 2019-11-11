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Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о возможной отставке Точилина

вчера, 21:38

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Александра Точилина.

Я уже неоднократно говорил, что если что-то будет, то вы узнаете об этом из клуба. Главное, чтобы у него к самому себе было доверие. Чтобы он понимал, что нужно сделать, чтобы воодушевить ребят и начать добиваться результата. Я к нему отношусь достаточно хорошо. Надеюсь, что что-то должно быть позитивное. Жду какие-то изменения. Посмотрим. Но терпение президента клуба, конечно, не безгранично.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   133 / 933
сегодня в 04:27
Нужно два раза победить.
Заполярный
Заполярный ответил Питер Ман
   104 / 933
сегодня в 01:47
Пора гнать физрука, у Сочи состав на середину таблицы минимум, и эта команда нужна нашему футболу
АРШАВИНА И ЗАМОМ БУЛАНОВА. СМЕЛЕЙ НАДО СВОИХ ПРОДВИГАТЬ
Брулин
Брулин
   68 / 933
вчера в 23:01
По взгяду Точилина в последнем матче было видно, что для него уже все понятно.
Т34
Т34
   21 / 933
вчера в 22:59
Надо не тренера убирать, а гнать зажравшихся на газпромовских бабках игроков. Из зенита никогда ничего хорошего не выходило. Это как желудок, туда отправляют что-либо хорошее, а что оттуда выходит все знают.
Big krendel
Big krendel
   33 / 933
вчера в 22:18
Состав не плохой. Нужен тренер нормальный. Команда уровнем середняка, но никак не последнего.
sir_Alex
sir_Alex
   88 / 933
вчера в 22:05
А толку-то!
EAGinLE
EAGinLE ответил Ваня лучший
   145 / 933
вчера в 22:02
Судьба Тосно Сочи ждёт от Газпрома .
Ждём Жемчужину .
EAGinLE
EAGinLE
   145 / 933
вчера в 22:00
Новость будет как " снег на голову" , только уже всем понятная .
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Питер Ман
   20 / 933
вчера в 21:54
Нужна команда в Сочи с учётом климата и стадиона. Но не эта. Из перекормленных газпромом миллионеров команды не получится никогда. Игроки должны быть жадными до футбола, а не до денег. Пример тамбова это подтверждает
Питер Ман
Питер Ман
   183 / 933
вчера в 21:48
Пора гнать физрука, у Сочи состав на середину таблицы минимум, и эта команда нужна нашему футболу
Миша Вилков
Миша Вилков
   66 / 933
вчера в 21:43
В пердив бы этот филиал бомжей.
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