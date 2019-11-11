Гендиректор «Уфы» — о словах Евсеева: «Кто его не понял, тот поймёт позже»

вчера, 20:42

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова главного тренера команды , который после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0) заявил, что забитые мячи не являются главным критерием в футболе.