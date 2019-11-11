ГлавнаяНовости

Гендиректор «Уфы» — о словах Евсеева: «Кто его не понял, тот поймёт позже»

вчера, 20:42

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова главного тренера команды Вадима Евсеева, который после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0) заявил, что забитые мячи не являются главным критерием в футболе.

Слова нашего главного тренера не обсуждаю, это его видение. Я поддерживаю Вадима Валентиновича. Он хотел донести определённую мысль. Я его понял. Кто не понял, тот поймёт позже.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Широков: «Какой прогресс в „Спартаке“ может быть за четыре тура?»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о возможной отставке Точилина
Вчера, 21:38 Комментарии11
Аршавин не согласен с решением Тедеско поменять позиции Бакаева и Зобнина
Вчера, 20:50 Комментарии72
Дриусси: «Эмоции от празднования чемпионства в самолете — это на всю жизнь»
Вчера, 18:55 Комментарии12
Ганчаренко: «Я не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров»
Вчера, 18:34 Комментарии72
Черчесов: «Знаем, что играем с топ-командой»
Вчера, 15:52 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   181 / 933
вчера в 22:32
какое же это сектантское место
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   399 / 933
вчера в 22:14
Евсеев имел ввилу ,что и очко шаг вперед.Лучше расписать матч на ничейку,а то можно и проиграть,а очко добытое может быть решающим в плане сохранения прописки в ПЛ.
pomor 445
pomor 445
   219 / 933
вчера в 22:10
В следующем клубе.
mat73
mat73
   446 / 933
вчера в 22:03
Шифровальщики мля!...)))
beefs
beefs
   187 / 933
вчера в 21:54
Когда поймём будет поздно...
tuman960
tuman960
   177 / 933
вчера в 21:17
После финального свистка в решающем для российской сборной матче за право сыграть на чемпионате Европы 2004 года — против команды Уэльса — Евсеев прокричал прямо в камеру: "Х... вам!"
----
Слова нашего главного тренера не обсуждаю, это его видение. Я поддерживаю Вадима Валентиновича. Он хотел донести определённую мысль. Я его понял. Кто не понял, тот поймёт позже.
морозз
морозз
   42 / 933
вчера в 21:08
Без голов не бывает побед, а без побед не бывает команды...что там хотел донести Евсеев, это мне и наверное многим не понятно!
youtomee
youtomee
   597 / 933
вчера в 20:50
голы в футболе не важны - это вчерашний день. Главное как вы припаркуете автобус. Я кажется понял Евсеева
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100