Гендиректор «Уфы» — о словах Евсеева: «Кто его не понял, тот поймёт позже»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова главного тренера команды Вадима Евсеева, который после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0) заявил, что забитые мячи не являются главным критерием в футболе.
Слова нашего главного тренера не обсуждаю, это его видение. Я поддерживаю Вадима Валентиновича. Он хотел донести определённую мысль. Я его понял. Кто не понял, тот поймёт позже.
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Слова нашего главного тренера не обсуждаю, это его видение. Я поддерживаю Вадима Валентиновича. Он хотел донести определённую мысль. Я его понял. Кто не понял, тот поймёт позже.
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Слова нашего главного тренера не обсуждаю, это его видение. Я поддерживаю Вадима Валентиновича. Он хотел донести определённую мысль. Я его понял. Кто не понял, тот поймёт позже.