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Аршавин не согласен с решением Тедеско поменять позиции Бакаева и Зобнина

вчера, 20:50

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин дал оценку игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско и прокомментировал его решение перевести Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.

Думаю, Тедеско определился с составом, найдя позиции для определенных игроков. Хотя я с ним по некоторым футболистам не согласен.

Если смотреть в будущее, то Бакаев все равно уйдет на фланг, он фланговый игрок. Мне сейчас начнут приводить его статистику и говорить про три голевые передачи за матч, но я остаюсь при своем мнении. Что касается Зобнина, то он, конечно, никакой не латераль.

А вот по Ларссону — наоборот. Раньше Джордан ничем не выделялся, а, оказывается, он центральный нападающий. Если у него есть эпизод, он его реализовывает.

Мне кажется, в «Спартаке» наладился климат. Сейчас все дают Тедеско лестные оценки, но я пока воздержусь. В целом «Спартак» нормально провел этот отрезок. После Кононова болельщики хотели более эмоционального и более вовлеченного в игру тренера, как Тедеско.

Сам Тедеско уже оценил игру Зобнина на фланге.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   347 / 933
сегодня в 04:23
Кто здесь главный?
d_fincher
d_fincher
   24 / 933
сегодня в 04:20
Этот чипс я выставлю на фланг, а вот этот чипс хорошо себя проявит в цетре, перед луковыми кольцами соперника.
Свинельд
Свинельд
   711 / 933
сегодня в 04:15
Эта ваще кто? Как этот бамжара имеет право рассуждать о наи-мега-турбо-урбо-народнейшей? Тедеска лучше тебя знает!! Ему 34, а не как тебе - 38. Он тренирует Спартак, а значит - лучший!
Спартааааааааааак!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 933
сегодня в 02:54
Толковый аналитеГ из него вырастет ;)
Дракон1988
Дракон1988 ответил Footbolista
   75 / 933
сегодня в 02:12
Разбирался бы, не заканчивал бы в Казахстане...хотя как футболист был хорош в свои годы...и тренеры у него были хорошие...но он не тренер ни разу)...
Безусловно не тренер,был бы бывшим спартачом вообще бы не услышал такого мнения.Ведь только спартачи святые.Остальные сброд.
А как игрок на данный момент это лучший в наше время и никто его так и не смог затмить.Но вам то обидней что данный игрок из Зенита,а не из Спартака)
Дракон1988
Дракон1988 ответил spartach n1
   75 / 933
сегодня в 02:09
А кто этого клоуна спрашивает ? Пусть идёт буланову пожуёт как зенит 2 в фнл сохранить ))
Серёг ты с Радимовым попутал,надо хоть как то подготавливать свой троллинг,а то оконфузился дружище.
112910415
112910415
сегодня в 02:06
Тренер как-то разберется
Заполярный
Заполярный ответил mangoх12
   104 / 933
сегодня в 01:38
Андрюха шарит
ЕСЛИ ТОЛЬКО В ЧИПСАХ
Некакойшенко
Некакойшенко ответил Чист
   41 / 933
сегодня в 01:19
Что игде какое место занял Тедеско и в России ничего не возьмёт - болельщик Спартака -Аршавин прав он очень хорошо разбирается в футболе -может современем и тренером станет кто знает
Специально для таких как ты написал.Цитата:.А Аршавин пусть сначала тренерскую лицензию купит,займёт с клубом хотя бы 2 -е место в первенстве РПЛ.
РПЛ, Карл.До Бундеслиги ему как до Китая на корачках.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Чист
   78 / 933
сегодня в 00:20
Если незнаешь кто такой Аршавин -то что ты тут вобще делаешь
Я то знаю и видел, как этот алкаш два года сидел в Арсенале на лавке и каждый вечер бухал в пабах, вместо того чтоб стремиться в основу , или хотя бы перешел в другой клуб, так как Венгер ясно сказал что этого дармоеда он терпеть не будет .
77 этот Щавкин , а не игрок.
Тем более его даже бабы все бросили - 3 никому не нужен, убогий.
spartak never die
spartak never die ответил ПерекатиПоле
   739 / 933
вчера в 23:56
Ну Шава всё же в футболе разбирается получше экспертов тарасовского цеха, которые могут лишь посоветовать борщ на бронматане замешивать и баню посильнее топить.
Кто о чем,а вшивый о бане)
mangoх12
mangoх12
   31 / 933
вчера в 23:55
Андрюха шарит
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   377 / 933
вчера в 23:50
Кто для него Аршавин?
Чист
Чист ответил nikoladolgov
   258 / 933
вчера в 23:50
А это кто такой Аршавкин ? Великий тренер или спившийся алкач, бывший футболер ? Кому его советы нужны ?
Если незнаешь кто такой Аршавин -то что ты тут вобще делаешь
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   82 / 933
вчера в 23:43
Анрюха сейчас Боооольшооой... спец... Лучше бы одел бутсы и играл в футбол, чем моросить у канделаки в профессорских 🤓 очках.
Чист
Чист ответил Некакойшенко
   258 / 933
вчера в 23:41
Помнится Аршавин не плохо так защищал работу Вилкова в феерической игре ЦСка с Закатом.После этого мне его мнение не интересно от слова совсем.Тед сам разберётся кому и где играть.А Аршавин пусть сначала тренерскую лицензию купит,займёт с клубом хотя бы 2 -е место в первенстве РПЛ, а потом разглагольствует.
Что игде какое место занял Тедеско и в России ничего не возьмёт - болельщик Спартака -Аршавин прав он очень хорошо разбирается в футболе -может современем и тренером станет кто знает
Некакойшенко
Некакойшенко
   41 / 933
вчера в 23:35
Помнится Аршавин не плохо так защищал работу Вилкова в феерической игре ЦСка с Закатом.После этого мне его мнение не интересно от слова совсем.Тед сам разберётся кому и где играть.А Аршавин пусть сначала тренерскую лицензию купит,займёт с клубом хотя бы 2 -е место в первенстве РПЛ, а потом разглагольствует.
RomM84
RomM84
   495 / 933
вчера в 23:34
Ху ис мистер Аршавин?
ABir
ABir
   164 / 933
вчера в 23:30
Аршавина забыли спросить
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Башмакоса
   78 / 933
вчера в 23:28
Согласен с Андреем Сергеевичем. Но только при условии что Тиль начнет показывать тот футбол, который от него ждут.
Похоже Аршафкин хочет трудоустроиться в Спартак, тошнит его уже от Зенита.
drug01
drug01
   93 / 933
вчера в 23:24
Аршавин прав игра покажет!
nikoladolgov
nikoladolgov
   78 / 933
вчера в 23:23
А это кто такой Аршавкин ?
Великий тренер или спившийся алкач, бывший футболер ?
Кому его советы нужны ?
Башмакоса
Башмакоса
   630 / 933
вчера в 23:10
Согласен с Андреем Сергеевичем. Но только при условии что Тиль начнет показывать тот футбол, который от него ждут.
Против_всех
Против_всех
   69 / 933
вчера в 23:08
Скока докторов то, капец)
beefs
beefs
   187 / 933
вчера в 23:07
А кто ближе к истине...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил ПерекатиПоле
   34 / 933
вчера в 23:06
Ну Шава всё же в футболе разбирается получше экспертов тарасовского цеха, которые могут лишь посоветовать борщ на бронматане замешивать и баню посильнее топить.
у вас то миллерок газком накачивает
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   34 / 933
вчера в 23:05
69 у нас экспертов как собак не резанных зато тренеров
раз два и обчелся ,зато эти немецкие ноунеймы не игравшие
в футбол делают наших почетных физруков на раз два.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   176 / 933
вчера в 22:53
От перемены мест лотералей,шестая строчка на пятую не поменяется.
Хоть искрутись.
Однобортный накуролесил и свалил.
При любом раскладе-сезон в минус.
Tostao
Tostao
   65 / 933
вчера в 22:52
Баба Яга против!(с) )))
Морозовский
Морозовский ответил spartach n1
   10 / 933
вчера в 22:48
А кто этого клоуна спрашивает ? Пусть идёт буланову пожуёт как зенит 2 в фнл сохранить ))
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