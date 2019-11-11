Аршавин не согласен с решением Тедеско поменять позиции Бакаева и Зобнина

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин дал оценку игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско и прокомментировал его решение перевести Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.
Думаю, Тедеско определился с составом, найдя позиции для определенных игроков. Хотя я с ним по некоторым футболистам не согласен.
Если смотреть в будущее, то Бакаев все равно уйдет на фланг, он фланговый игрок. Мне сейчас начнут приводить его статистику и говорить про три голевые передачи за матч, но я остаюсь при своем мнении. Что касается Зобнина, то он, конечно, никакой не латераль.
А вот по Ларссону — наоборот. Раньше Джордан ничем не выделялся, а, оказывается, он центральный нападающий. Если у него есть эпизод, он его реализовывает.
Мне кажется, в «Спартаке» наладился климат. Сейчас все дают Тедеско лестные оценки, но я пока воздержусь. В целом «Спартак» нормально провел этот отрезок. После Кононова болельщики хотели более эмоционального и более вовлеченного в игру тренера, как Тедеско.
Сам Тедеско уже оценил игру Зобнина на фланге.
Спартааааааааааак!!
Спартааааааааааак!!
А как игрок на данный момент это лучший в наше время и никто его так и не смог затмить.Но вам то обидней что данный игрок из Зенита,а не из Спартака)
А как игрок на данный момент это лучший в наше время и никто его так и не смог затмить.Но вам то обидней что данный игрок из Зенита,а не из Спартака)
РПЛ, Карл.До Бундеслиги ему как до Китая на корачках.
РПЛ, Карл.До Бундеслиги ему как до Китая на корачках.
77 этот Щавкин , а не игрок.
Тем более его даже бабы все бросили - 3 никому не нужен, убогий.
77 этот Щавкин , а не игрок.
Тем более его даже бабы все бросили - 3 никому не нужен, убогий.
Великий тренер или спившийся алкач, бывший футболер ?
Кому его советы нужны ?
Великий тренер или спившийся алкач, бывший футболер ?
Кому его советы нужны ?
раз два и обчелся ,зато эти немецкие ноунеймы не игравшие
в футбол делают наших почетных физруков на раз два.
раз два и обчелся ,зато эти немецкие ноунеймы не игравшие
в футбол делают наших почетных физруков на раз два.
Хоть искрутись.
Однобортный накуролесил и свалил.
При любом раскладе-сезон в минус.
Хоть искрутись.
Однобортный накуролесил и свалил.
При любом раскладе-сезон в минус.