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Червиченко: «В этом состоянии шестое место — потолок для „Спартака“»

сегодня, 09:05

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении московской команды под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

В этом состоянии шестое место — потолок для «Спартака», подарок судьбы. Команда хоть и берет очки, но их победы не радуют. В каких-то матчах повезло, где-то судьи помогли, а игры как не было, так и нет. Во многом определяющими будут ближайшие три тура до зимней паузы. У «Спартака» матчи с «Уралом», «Ростовом» и «Зенитом», в которых нужно набирать хоть бы очков пять. Иначе будет сложно претендовать на что-то серьезное в этом сезоне.
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Все комментарии
морозз
морозз
   42 / 928
сегодня в 13:12
Ярый проводник идей физкультуры и диеты как всегда красноречив... когда речь идёт о Спартаке!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   343 / 928
сегодня в 12:51
    Big krendel
    Big krendel
       33 / 928
    сегодня в 11:21
    Для них вообще играть в вышке потолок. Не ровен час в Пердиве будут.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил cska plus
       308 / 928
    сегодня в 11:13
    А ты думаешь вы выиграли последний тур с помощью судьи и думаете будете в призерах? Вам уже болгары и венгры указали ваше законное место
    makkie
    makkie
       22 / 928
    сегодня в 10:27
    В каких-то матчах повезло, где-то судьи помогли, а игры как не было, так и нет
    ________________________________

    Червь не меняет свою пластинку. И в чемпионский сезон так же визжал - хотя тот Спартак почти всех конкурентов прикладывал!
    cska plus
    cska plus
       11 / 928
    сегодня в 09:33
    Самое правильное место для спартака 7-10.
    ziborock
    ziborock ответил Barcelona_Rostov
       3 / 928
    сегодня в 09:25
    Он никогда про Спартак хорошо не говорит...даже если хороший матч,все равно грязь льет..на что он так обижен...
    Он вообще никогда ни о чем не говорит кроме Спартака!)
    На что обижен? На то что ему все всегда и везде говорят и пишут что он развалил Спартак! Во он и пытается доказать чо Спартак без него ничто!
    tuman960
    tuman960 ответил Barcelona_Rostov
       162 / 928
    сегодня в 09:19
    Он никогда про Спартак хорошо не говорит...даже если хороший матч,все равно грязь льет..на что он так обижен...
    он просто знает Спартак изнутри,поэтому хороших слов о клубе у него просто нет и не может быть!!!!Честный человек!!!!!!!
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov
       220 / 928
    сегодня в 09:07
    Он никогда про Спартак хорошо не говорит...даже если хороший матч,все равно грязь льет..на что он так обижен...
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