Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении московской команды под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
В этом состоянии шестое место — потолок для «Спартака», подарок судьбы. Команда хоть и берет очки, но их победы не радуют. В каких-то матчах повезло, где-то судьи помогли, а игры как не было, так и нет. Во многом определяющими будут ближайшие три тура до зимней паузы. У «Спартака» матчи с «Уралом», «Ростовом» и «Зенитом», в которых нужно набирать хоть бы очков пять. Иначе будет сложно претендовать на что-то серьезное в этом сезоне.
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Червь не меняет свою пластинку. И в чемпионский сезон так же визжал - хотя тот Спартак почти всех конкурентов прикладывал!
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Червь не меняет свою пластинку. И в чемпионский сезон так же визжал - хотя тот Спартак почти всех конкурентов прикладывал!
На что обижен? На то что ему все всегда и везде говорят и пишут что он развалил Спартак! Во он и пытается доказать чо Спартак без него ничто!
На что обижен? На то что ему все всегда и везде говорят и пишут что он развалил Спартак! Во он и пытается доказать чо Спартак без него ничто!