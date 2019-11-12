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Лаутаро Мартинес тренируется отдельно от партнеров по сборной Аргентины

сегодня, 12:07

Форвард «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес тренируется отдельно от национальной команды в преддверии матча с Бразилией. Нападающий получил удар по голове в поединке миланцев против «Вероны» и в качестве меры предосторожности работает по индивидуальной программе.

Мартинес является основным форвардом «Интера» и регулярно забивает голы в нынешнем розыгрыше Серии А. Своей игрой он привлек внимание «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Впрочем, вероятно, нападающий не покинет Милан в ближайшее время. Так, о намерении «Интера» сохранить Мартинеса заявил гендиректор клуба Джузеппе Маротта.

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сегодня в 12:50
Мартинес ключевой игрок Интера.
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