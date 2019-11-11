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Хаверц не сможет помочь сборной Германии против Белоруссии и Сев. Ирландии

вчера, 17:20

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц не сможет помочь сборной Германии в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Белоруссии (16 ноября) и Северной Ирландии (19 ноября).

20-летний футболист растянул мышцу бедра в матче 11-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга». Кай был заменен на 42-й минуте игры.

Сборная Германии еще не оформила прямую путевку на Евро-2020. В группе С с 15 очками они занимают второе место, дающее прямую путевку на турнир, но лишь на 3 очка опережают Северную Ирландию за 2 тура до завершения этапа.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 933
вчера в 18:34
Справятся и без него.
ДСА
ДСА
   133 / 933
вчера в 18:19
Каждый день у немцев кто-то выбывает.
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