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Ерохин: «Черчесов – психолог, он всегда находит нужные слова»

сегодня, 13:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о тренировочном процессе команды в преддверии матча с бельгийцами в отборе на Евро-2020. В частности, он отметил положительное влияние главного тренера сборной Станислава Черчесова на подопечных.

Сегодня была более интенсивная работа. Восстановление, но в более футбольном темпе, проверяли наше состояние, чтобы подвести всех к общему. По состоянию Головина лучше спросить у него и тренерского штаба. Я первый кандидат на замену? Это его организм, он должен смотреть и ощущать, готов ли он. В сборной высокая конкуренция, у штаба будет достаточно времени посмотреть состояние каждого, от этого будут отталкиваться. Тренируем ли командный дух? Главный тренер – психолог, он всегда находит нужные слова. На теоретических занятиях может нас приободрить, знает индивидуальный подход к каждому. Это часть нашей работы. Поле отличное, условия в Сочи великолепные. Всё создано для того, чтобы мы спокойно готовились к матчу.

Отметим, что ранее врач сборной России рассказал о повреждениях полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.

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cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 15:26
Умняка гонит усач.
Морозовский
Морозовский
   10 / 928
сегодня в 14:14
Ерохин - лучший в сборной! Салямыч - мастер зубы заговаривать!
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