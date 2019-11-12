Ерохин: «Черчесов – психолог, он всегда находит нужные слова»

сегодня, 13:56

Полузащитник сборной России рассказал о тренировочном процессе команды в преддверии матча с бельгийцами в отборе на Евро-2020. В частности, он отметил положительное влияние главного тренера сборной на подопечных.

Сегодня была более интенсивная работа. Восстановление, но в более футбольном темпе, проверяли наше состояние, чтобы подвести всех к общему. По состоянию Головина лучше спросить у него и тренерского штаба. Я первый кандидат на замену? Это его организм, он должен смотреть и ощущать, готов ли он. В сборной высокая конкуренция, у штаба будет достаточно времени посмотреть состояние каждого, от этого будут отталкиваться. Тренируем ли командный дух? Главный тренер – психолог, он всегда находит нужные слова. На теоретических занятиях может нас приободрить, знает индивидуальный подход к каждому. Это часть нашей работы. Поле отличное, условия в Сочи великолепные. Всё создано для того, чтобы мы спокойно готовились к матчу.

Отметим, что ранее врач сборной России рассказал о повреждениях полузащитников и .