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Газинский: «Эта травма была одной из самых сложных в моей карьере»

вчера, 16:28

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о своем восстановлении после травмы.

Если быть честным и откровенным, полученная травма была одной из самых сложных в моей карьере. Сперва я не думал, что все настолько серьезно. Приехав в клинику, мне сказали, что восстановление займет 6 месяцев. Для меня это стало шоком. Мне многие говорили, что я не отвечал на сообщения и звонки в момент, когда меня прооперировали. На самом деле я этого даже не помню.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда ты играешь на три фронта, то практически не бываешь дома. В момент травмы я радовался, что нахожусь с ребенком и семьей, но мне безумно не хватало коллектива, скучал по играм и заездам. Надеюсь, что парни скучали по мне. Я дед и бурчу? По этому они и скучали. Этого не хватало. В доме тоже обрадовались, что я начал ходить на тренировки и больше не бурчу.

Я как ребенок. Хочется резвиться с мячом, но присутствует и боязнь. Раньше не понимал, когда спортсмены говорили, что после травм тяжело идти в стык. Сейчас понимаю.

Ребята стараются играть в тот футбол, который требует тренер. Много изменений и достаточно травм. Не буду лукавить, я ругаюсь на трибунах. Но я ругаюсь и когда сам играю. Это нормально. Но понимаю, что, сидя на трибуне, критиковать проще.

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Все комментарии
beefs
beefs
   181 / 907
вчера в 17:31
Сомневаюсь, что Юра вернётся в той форме...
Groove000
Groove000
   39 / 907
вчера в 16:44
Красавчик, Юра, ждем
cska plus
cska plus
   8 / 907
вчера в 16:35
Всё позади, здоровья и ждём на поле.
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