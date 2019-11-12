Возвращение Акинфеева в сборную. Необходимость или фарс?

вчера, 16:34

«Соккер.ру» – о возможном возвращении Игоря Акинфеева в сборную России на Евро-2020.

Сразу несколько источников сообщают, что Станислав Черчесов уговаривает Игоря Акинфеева вернуться в сборную России, чтобы принять участие в чемпионате Европы будущим летом. На самом деле, эта информация не нова, и если бы Станислав Саламович снизошел до нас, чтобы прокомментировать эти слухи, то сказал бы что-нибудь в духе: «Я никого не уговариваю, тем более месяцами. Контракт с РФС не запрещает мне время от времени разговаривать с Акинфеевым на любые темы».

Зная характер Черчесова, он действительно не станет уговаривать, скорее обозначит свою позицию, отхлещет аргументами по щекам и даст «клиенту» дозреть самому. Сергей Игнашевич так созрел для участия в домашнем чемпионате мира, где спел красивую лебединую песню и ушел из футбола. Амбициозного и самолюбивого Акинфеева можно заинтересовать возможностью сыграть на еще одном крупном турнире (тоже, вероятно, последний такой шанс в карьере). Нобель Арустамян недавно сказал, что поступают противоречивые слухи о возвращении Игоря в сборную. Но, скажем прямо, сама затея противоречивая, причем как для вратаря, так и для сборной России.

Акинфеев нужен сборной России?

«За Акинфеева». Опыт, в том числе опыт участия в крупных турнирах

Игорь Акинфеев – самый опытный и видавший виды вратарь с российским паспортом, причем не только из действующих голкиперов, а вообще в истории российского футбола. Это и 17 сезонов на высшем уровне, и регулярное участие в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов, и самое главное – поездки на крупные турниры в составе национальной сборной. Это весьма специфический опыт для вратаря, и Черчесов понимает, насколько он ценен.

У Игоря Владимировича в сумме шесть чемпионатов Европы и мира за плечами, на четырех из них он был основным, всего сыграл 16 матчей. У всех остальных голкиперов, из которых может выбирать Станислав Черчесов – 0 матчей. Лунев, Рыжиков, Шунин и Гильерме по разу попадали в заявку, но играли только на тренировках, у Лодыгина две поездки на крупные турниры, но тоже 0 матчей, и Юрий по понятным причинам в качестве кандидата в сборную не рассматривается.

«Против Акинфеева». Игорь уже не является однозначно лучшим вратарем России

С другой стороны, если отбросить соревнование на опыт, где Акинфеев всех однозначно разрывает, по другим параметрам Игорь сейчас не выглядит сильнее всех остальных российских вратарей вместе взятых. Еще недавно действительно был Акинфеев и все остальные, и хотя сильные отрезки были у многих вратарей, капитан ЦСКА брал стабильностью и невозмутимостью. Сейчас всё как у всех, а в Лиге Европы Игорь допустил не одну результативную ошибку. Не факт, что прямо сейчас Акинфеев сделает сборную России в одночасье сильнее.

«За Акинфеева». Неуверенность в Гильерме и Ко

Но есть факторы, которые подталкивают тренерский штаб сборной России к возвращению Акинфеева. Насколько я могу судить, Черчесов и Стауче не вполне удовлетворены Гильерме, Лунев не играет из-за травмы и неизвестно, когда вернется на прежний уровень, Джанаев и Шунин устраивают как члены бригады, но на роль «первого номера» никто не тянет. Делать ставку на новичка сборной поздно, поэтому возвращение авторитетного Акинфеева – логичная попытка найти лидера среди вратарей.

«Против Акинфеева». Пренебрежение к тем, кто бился в отборе

Но в этом и кроется главная опасность: Акинфеев, если вернется в команду, то только на правах звезды и игрока стартового состава. Никакой конкуренции, никаких сомнений, никакого давления со стороны коллег по цеху – только необходимая помощь в подготовке. Игорь – специфический парень, ему нужно создать особые условия для эффективной игры. Это не похоже на историю возвращения Игнашевича под ЧМ -2018, который пришел в сборную спасителем, когда травмы выкосили центр обороны. Здесь король идет на «живое место», Гильерме, который провел весь отбор, и его друзья-конкуренты вынуждены будут или стать свитой Акинфеева, или уйти.

Маринато уже отреагировал, что нормально отнесется к возвращению Акинфеева, назвал его легендой сборной России, сказал, что проблем не возникнет, но эти слова говорят только о хорошем воспитании Гильерме. Обида в душе наверняка останется, возможно, не только у него. Сейчас в сборной хорошая атмосфера, эта команда добилась цели совместными усилиями. Акинфеев может попасть на Евро-2020 только в обход квалификации, по особому пропуску. Всем ли это придется по душе, учитывая принципы единства, пропагандируемые Черчесовым?

Какие «за» и «против» лично для Акинфеева?

«За». Еще один крупный турнир, возможность взять реванш за прошлый Евро

Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м, играл в четвертьфинале чемпионата мира, но последнее свидание с Евро завершилось провалом, хотя лично к вратарю претензий по итогам выступления во Франции было меньше всего. Команда Слуцкого тогда стартовала с воодушевляющей ничьей против Англии, а вот потом было поражение от Словакии 1:2 и разгром от Уэльса 0:3. Акинфеева как спортсмена наверняка до мозга кости манит возможность еще разок сыграть за сборную на переполненных стадионах, записать поездку на седьмой крупный турнир в карьере и завершить отношения с Евро на позитивной ноте.

«Против». Состояние здоровья, больное колено

Это главный фактор, который заставил Акинфеева уйти из сборной и который не позволяет вернуться. Игорь давно играет через боль, дважды оперированное колено аномально распухает после матчей и требует особого восстановления. В ЦСКА Акинфеев практически только играет, тренировки ограничиваются поддержанием себя в форме, всякого рода разминками и растяжками. На Евро матчи будут идти один за одним, да и подготовка обещает быть интенсивной. Это огромный стресс для организма вратаря.

«За». Шанс исправить впечатления от сезона с ЦСКА , в котором вероятен провал

ЦСКА уже почти вылетел из Лиги Европы, в РПЛ не удавалось выиграть на протяжении месяца, и проблемы армейцев не решаются, они скорее накапливаются. Не исключено, что у ЦСКА получится самый унылый сезон за последние годы, а Акинфеев к такому явно не привык. Для Игоря поездка на Евро может стать еще и отдушиной, возможностью сменить обстановку.

«Против». Недоверие незнакомым защитникам, страх перед неудачей