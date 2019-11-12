Ленгле: «Никогда не куплю „Феррари“, это всего лишь машина»

Защитник «Барселоны» поделился своим взглядом на жизнь и коснулся изменений в карьере после прихода в каталонский клуб.

Я не менял свой быт после перехода в «Барселону». Я не был звездой в «Нанси», и пока не стал ею здесь. Все мои достижения являются результатом труда.

В жизни футболиста есть минусы. Теперь я вижу своих друзей реже и не могу сходить в кинотеатр. Однако все это компенсируется крутыми моментами, которые могут прожить футболисты.

Я осознаю ценность денег и отношусь к ним разумно. Конечно, у меня хорошая зарплата. Когда я прихожу в ресторан и хочу блюдо за 40 или даже 100 евро, то не посмотрю на цену и возьму его. Могу позволить себе подобное.

Купить «Феррари»? Нет. Это красиво, но это всего лишь машина, и подобное меня не привлекает.