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Модрич получил награду Golden Foot

сегодня, 00:45

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил награду Golden Foot, которая вручается футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

В борьбе за награду Модрич опередил Лионеля Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тиаго Силву (ПСЖ), Серхио Рамоса («Реал»), Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберта Левандовски («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерара Пике («Барселона»).

Отметим, что Модрич по итогам сезона не попал в список претендентов на «Золотой мяч».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   78 / 909
сегодня в 07:27
Кокорину тоже надо вручить награду: "Золотая стопка".
karnager
karnager
   226 / 909
сегодня в 07:18
Модричу не Golden Foot, а Golden Fast Food нужен. Совсем бледный и худой бегает, как будто скоро коньки отдвинет на поле
Lewa2708
Lewa2708
   224 / 909
сегодня в 06:51
Джеррард или Лэмпард видимо в шахматном спорте, как игроки великие, теперь как тренеры неплохо себя проявляют, это ли не вклад? В номинации ещё ни разу даже не были
ОПС
ОПС
   310 / 909
сегодня в 06:28
Поздравляю.
КЭТиК
КЭТиК
   214 / 909
сегодня в 05:54
Это уже за былые заслуги.
grafff
grafff
   797 / 909
сегодня в 04:56
Поздравляю))))
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   318 / 909
сегодня в 04:53
Каких футболистов опередил!
рус фан
рус фан
   245 / 909
сегодня в 04:20
Модрич достоин и этой награды.
cska plus
cska plus
   8 / 909
сегодня в 04:14
Поздравляю Луку!
NOVA
NOVA
   405 / 909
сегодня в 03:57
ну вот и в этом сезоне Лукита отличился!!!
Морозовский
Морозовский
   7 / 909
сегодня в 01:14
Я б Руни впарил этот приз!
kotmyshka
kotmyshka
   309 / 909
сегодня в 01:13
хорошо
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   179 / 909
сегодня в 01:10
Дзюбе нужна такая же
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