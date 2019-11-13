Модрич получил награду Golden Foot

сегодня, 00:45

Полузащитник «Реала» получил награду Golden Foot, которая вручается футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

В борьбе за награду Модрич опередил Лионеля Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тиаго Силву ( ПСЖ ), Серхио Рамоса («Реал»), Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберта Левандовски («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерара Пике («Барселона»).

Отметим, что Модрич по итогам сезона не попал в список претендентов на «Золотой мяч».