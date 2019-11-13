Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил награду Golden Foot, которая вручается футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
В борьбе за награду Модрич опередил Лионеля Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тиаго Силву (ПСЖ), Серхио Рамоса («Реал»), Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберта Левандовски («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерара Пике («Барселона»).
Отметим, что Модрич по итогам сезона не попал в список претендентов на «Золотой мяч».